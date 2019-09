Exclusief voor abonnees Onze F1-watcher in Monza spot sterren en merkt dat Alonso zich geen illusies meer moet maken: “Hij zal nooit meer welkom zijn bij Ferrari” Jo Bossuyt in Monza

07 september 2019

20u14 0 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Monza zijn dagboek bij. Volg hem achter de schermen en beleef vanop de eerste rij wat in en rond de paddock gebeurt.

->Donderdag 5 september, 9.30u

*Evenwichtsoefening

Ik herinner me niet meer waarom ik die vlucht heb geboekt, er zal wel een reden voor geweest zijn. Wellicht omdat het in de drukte rond Monza te krap was om deze ochtend het vliegtuig te nemen en op tijd te zijn voor de eerste persmomenten. Hoe dan ook, het was blijkbaar een goed idee om gisteravond laat al naar hier te vliegen. Blijkt namelijk dat mijn Belgische collega’s die vandaag afreizen niets dan ellende hebben. Hun vlucht van Brussels Airlines is geannuleerd, lees ik in hun sms-berichtjes. De jongens van de Franstalige zender RTBF zijn met vier, en ze worden omgeboekt via drie verschillende routes. Via Frankfurt of München, dat soort toestanden. “Ik hoop vanavond omstreeks …halfacht in Milaan te zijn,” meldt RTBF-commentator Gaetan Vigneron met een sms-je. “Twaalf uur nadat ik thuis in Brussel vertrokken ben naar de luchthaven…” En daar is uw dienaar dus aan ontsnapt. Zodat ik deze ochtend rustig uit de veren kon, en tijd had om een het oude circuit van Monza eens op te rijden. De zogenaamde ‘kombaan’ of ‘banking’, die voor het laatst in 1961 werd gebruikt en zich op sommige punten net naast het huidige circuit bevindt. Vroeger waren er meer circuits met een ‘banking’, zeg maar gerust een ‘hellende’ bocht, waarop je door minder middelpuntvliedende kracht veel stabieler op topsnelheid door kon. Vandaag vind je ze alleen nog op sommige Amerikaanse circuits, die bankings. Alleen is de helling daar veel minder extreem dan hier in Monza. Hoe extreem? Ik ben al blij dat ik boven geraakt ben als ik mijn Nederlandse collega André zie aankomen, en neem een paar foto’s terwijl hij naar boven klautert. Zodat mijn lezers kunnen zien hoe sterk het oude circuit hier klimt. Een hele evenwichtsoefening, is het. Terwijl ik nog wat met André sta te keuvelen, zie ik Sebastian Vettel op het huidige circuit voorbij wandelen met zijn ingenieurs en een paar mecaniciens. Klassiek tafereel: de meeste coureurs stappen op donderdag eens rond het circuit om eventuele wijzigingen aan boordstenen of andere dingen te spotten. Leuk: net als Vettel door de chicane aan het einde van het rechte stuk is gestapt, komt zijn teamgenoot Charles Leclerc voorbij met zijn team. De Monegask doet het met een fiets, gaat de Vettel-bende voorbij en lacht eens als hij achterom kijkt. Ik lach eens bij mezelf: Charles Leclerc, na Francorchamps op de piste ook tijdens de verkenning van het circuit sneller dan Vettel, denk ik…

