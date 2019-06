Exclusief voor abonnees Onze F1-watcher in Montreal vraagt zich af of de speciale kwalificatie-modus van Ferrari zand in de ogen strooit Jo Bossuyt in Canada

09 juni 2019

20u17 0 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Montreal zijn dagboek bij. Volg hem achter de schermen en beleef vanop de eerste rij wat in en rond de paddock gebeurt.

->Donderdag 6 juni, 9u: *Euforisch

Meer dan een halfuur van de stad naar het circuit, daarnet met het shuttlebusje van de organisatie. Langer dan we de voorbije jaren gewoon waren. Drukdruk aan de ingang van het circuit, en ook opvallend meer veiligheidscontrole. Misschien was ik ook wel wat ongeduldig. Wilde ik zo snel mogelijk de paddock zien. Die is immers volledig vernieuwd, voor het eerst in de geschiedenis van het Circuit Gilles Villeneuve. Nieuwe pitlane en nieuw pitgebouw, en vooral een nieuwe perszaal. Gedaan met die tent langs het water, die bij zeer winderig weer een eigen leven leek te gaan leiden. Ik herinner me nog hoe ik er in 2011 zelfs even uit weg vluchtte, omdat ik dacht dat het ding ieder moment in elkaar zou klappen, toen de race twee uur lang werd stilgelegd wegens gruwelijk noodweer.

Dat ik benieuwd ben om de nieuwe infrastructuur te zien, komt trouwens ook doordat we er bijzonder weinig informatie over hebben gekregen. Zo goed als niets, eigenlijk. En dat is toch wel verdacht, waarmee ik wil zeggen: was alles perfect verlopen, dan zouden de organisatoren ongetwijfeld uitgepakt hebben met euforische persberichten. Mijn vermoeden klopt als ik aankom. Op de grond slingert nog allerlei materiaal dat nog ergens bevestigd moet worden, en in de gang naar de perszaal hangt nog een geur van verse verf. Of andere rommel, kartonnen dozen, etcetera. Het vast tapijt is nog niet overal vastgemaakt en op de hoogste verdieping van het nieuwe gebouw zit nog niet overal glas in de ramen. Ach ja, alles functioneert wel. Tenzij hier en daar een stopcontact op de werktafels. Voor nieuwe tafels was er blijkbaar geen budget, want ze hebben die oude, ongezellig metalen tafels van de vroegere tent blijkbaar naar hier gesjouwd. Niet erg, natuurlijk. Erger is de vloer in de garages. Die is nog maar pas geverfd, en morgen zal die verflaag hier en daar al loskomen, wegens niet bestand tegen de grote banden van de auto’s. Zozeer dat ze bij Ferrari zelfs beslissen om de verflaag weg te peuteren met een plamuurmes…

