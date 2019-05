Exclusief voor abonnees Onze F1-watcher in Monaco ziet hoe Ferrari zijn zoveelste blunder van het seizoen maakt: “Onaanvaardbaar” Jo Bossuyt in Monaco

25 mei 2019

21u13 0 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Monaco zijn dagboek bij. Volg hem achter de schermen en beleef vanop de eerste rij wat in en rond de paddock gebeurt.

->Woensdag 22 mei, 14.35u: Record

Eindelijk in Monaco. Ongeveer vier en een half uur nadat vlucht SN3617 met niet meer dan een kwartiertje vertraging begon te taxiën naar de startbaan. Het is grauw en grijs in Monaco. Doorgaans stap je hier van de persparking naar de perszaal onder een staalblauwe hemel, langs de kustlijn, en voel je een gelukzalig glimlachje op je gezicht komen. Niet dit jaar, dus.

Ik haast me naar de perszaal want over een twintigtal minuten begint de persconferentie met onder andere thuisrijder Charles Leclerc. Klassiek trouwens, dat we hier altijd maar net op tijd raken. Niet alleen is het onderweg altijd een heel stuk aanschuiven met de auto, als je Monaco binnenrijdt. We verliezen ook veel tijd om de huurwagen op te halen. Telkens weer, vooral in Nice, waar we heen gevlogen zijn. Eigenlijk onbegrijpelijk. Je vult vooraf alles online in, die snaken hebben alle nodige gegevens, en dan duurt het nog eens meer dan twintig minuten vooraleer je eindelijk de sleutel krijgt van de auto. Omdat mijn collega, die de auto gehuurd heeft, nog eens …alle mogelijke informatie moet geven die hij al online heeft gegeven, en de man aan de desk het allemaal olympisch kalm in zijn computer tikt. Vijfentwintig minuten per klant, voor info die ze eigenlijk al hebben… “Je wordt oud,” zegt mijn collega Olivier, als ik daarover begin te grommen.

Er is trouwens een goede reden waarom ik samen met mijn collega van de Brusselse krant La Dernière Heure reis, deze keer. Zijn zoon rijdt dit weekend in Monaco. In de Eurocup F3 Renault. En Ugo De Wilde vestigt daarmee meteen een record: hij wordt de jongste coureur ooit die hier met een eenzitter heeft gereden. En dat wil ik wel eens van dichtbij volgen. Temeer omdat de Ugo door kenners wordt getipt als de volgende Belgische kanshebber om door te stoten naar de top van de eenzitterij, nu we geen Stoffel meer hebben. Zaterdag, als de eerste koers in de Eurocup Renault wordt gereden, zal Ugo 16 jaar, 6 maand en 5 dagen jong zijn.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis