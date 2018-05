Onze F1-watcher in Monaco ziet dat Game of Thrones-ster Stoffel nog niet vergeten is: "Het lijkt zelfs een hartelijk weerzien" Jo Bossuyt in Monaco

27 mei 2018

22u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Monaco zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Zaterdag 26 mei, 10u

-> Stil

In het dorp van Eze, boven Monaco, nog iets gevonden waar we een hap kunnen eten. En tegelijk de finale van de Champions League kunnen meepikken. De andere aanwezigen in het restaurantje zijn allemaal Britten. Inderdaad: het is stil aan de overkant…

*Zondag 27 mei, 14.30u

->Gisèle

Over veertig minuten begint de 76ste grand prix van Monaco. Op naar de startgrid. De auto’s staan nog in de garage, want mogen pas een halfuur voor de start naar buiten. Over tien minuten dus. Ik zie Stoffel haastig naar de garage van McLaren stappen, samen met zijn manager Alessandro. Ik zie dat ze aan het overleggen zijn, en neen: ze hebben geen oog voor de bekende namen die ook door de pitlane struinen.

Dit is immers Monaco, en dan duiken ze massaal op, die sterren. Ik zie Tom Brady. Neen, ik ken hem niet, zijn naam zegt me zelfs niets. Mijn Nederlandse collega die mee wandelt reageert haast geschokt: “Ken je die gozer echt niet? Maar dat is de beste quarterback van de NFL.” Amerikaans voetbal, dus. De echtgenote van Brady ken ik wel. De man is blijkbaar getrouwd met Gisèle Bundchen. Die er -helaas- niet bij is.

Ook op wandel, de jongens van Game of Thrones. Kit Harrington (Jon Snow in de reeks) en Liam Cunningham (Ser Davos) zijn er niet voor het eerst bij. Minstens derde of vierde keer al dat ze langskomen in de paddock. Ze vinden die Formule 1 best wel tof, blijkbaar. Maar Nikolaj Coster-Waldau is er wel voor het eerst bij. De man die in de gevierde reeks Jaimie Lannister speelt, valt duidelijk in de smaak bij de dames, merk ik. En dan is het voor Stoffel tijd om in zijn McLaren te kruipen.

*14.55u

->Selfie!

Op de startgrid. Zie: de gridmeisjes zijn terug, zoals de organisatoren in Monaco beloofd hadden. En ze hebben gezelschap gekregen van… gridjongens. Nieuw in formule 1. Ze amuseren zich duidelijk, de jongelui. Nemen de hele tijd selfies. Vragen ook om op de foto te gaan met Stoffel. En ja, de grid girl van Stoffel wil uiteraard samen op de foto met Jaimi Lannister, terwijl Stoffel zich op de achtergrond probeert te concentreren. Iets later komt Jon Snow nog eens langs, en hij kent Stoffel nog van zijn vorige bezoek aan de formule 1, zie ik. Het lijkt zelfs een hartelijk weerzien.

Voor mij is het dan tijd om naar de perszaal te stappen. En me een weg te banen tussen nog meer bekend volk. Ik moet in een grote boog om Hugh Grant lopen, want de televisiezenders staan elkaar te verdringen om een vraag aan de Britse acteur te kunnen stellen. Ook Jacky Ickx is er: het weerzien met zijn vroegere rivaal Jackie Stewart is warm.

*18.20u

->Voorvleugel

Tijd om met Stoffel na te kaarten over de race. Op weg naar McLaren loop ik voorbij de hospitality van Red Bull. Het gejuich laait hoog op: winnaar Daniel Ricciardo springt er in het zwembad van Red Bull - traditie hier in Monaco als een Red Bull-coureur wint. Waarna ook hoofdingenieur Adrian Newey en teambaas Christian Horner het sop in gaan.

En dan ben ik bij Stoffel. Neen, het is niet goed geweest. Veertiende. Als je twaalfde op de grid bent, dan heb je weinig uitzicht op beter in Monaco. “Temeer omdat ik een slechte start nam,” zegt Stoffel. “Meteen al een plaats verloren. Daarna was ik sneller dan Magnussen, maar in Monaco is het zo goed als uitgesloten om voorbij te steken. Ik probeerde een keer bij het uitkomen van de tunnel, maar het lukte net niet. Ik beschadigde er zelfs een band bij.”

En dan komt de kwestie van de voorvleugel ter sprake. Die twee nieuwe exemplaren die alleen voor Alonso waren, zoals ik in mijn dagboek van gisteren meldde. Neen, Stoffel probeert niets te ontkennen. Legt de kwestie zelfs uit en, ja, bijt toch wel een beetje van zich af. Hoe? En waarom hij net niet in de top tien van de kwalificatie raakte? Dat kun je lezen en in onze maandagkrant.