Onze F1-watcher in Mexico ziet persvrouw McLaren aanvankelijk zuchten: "Geen belangstelling voor Stoffel" Jo Bossuyt

00u11 0 JB Aanvankelijk kwam er maar weinig pers praten met Stoffel. Maar de verklaring was simpel. Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Mexico zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is gesteld met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

->Dinsdag 24 oktober – 21.10u

Van Austin naar Mexico. Een beetje vliegtuig klaart de klus in minder dan twee uur. Natuurlijk ben ik gisteren niet naar huis gevlogen. Donderdagochtend moet ik present zijn in Mexico, voor de volgende grand prix. Dus maar hier gebleven, in Austin. Zoals Stoffel. Die zijn fiets heeft meegebracht en hier rondom de Texaanse hoofdstad beter kan trainen dan in het verstikkende Mexico City, en daarom zo laat mogelijk naar het land van de Azteken reist. Ik heb geen fiets meegebracht en eigenlijk is Austin niet meteen een gezellige stad, stel ik vast. Op naar Houston dan maar, samen met een collega. Heel andere stad. Mooier, verzorgder, rijker ook. Leuke restaurants, vaak veel goedkoper dan in België –even de baas geruststellen. En verrassende kelners. Zoals Ryan. “Oh from Belgium”, zegt hij als ik antwoord op zijn vraag van waar ik kom. “I love that country.” En hij laat een tsunami van namen op me los. Neen, niet Vandoorne, kent Ryan niet. Wel namen van veldrijders oud en jong. Geen veldrit in ons land die hij mist, met allerlei truukjes en VPN-appjes, op het internet. Zijn droom: “Ooit met zijn crossfiets naar ons land komen. Zelf in het veld gaan rijden. En een paar veldritten meepikken.” Op bedevaart, zeg maar. België is dus ook voor leuke dingen bekend in het buitenland, denk ik als ik ga slapen.

JB Houston.

->Woensdag 25 oktober – 9.50u

Het vliegtuig van Texas naar Mexico City zet de finale fase van de landing in. Weinig plaats voor een noodlanding, denk ik. De luchthaven ligt hier echt in de stad. En die stad, hij blijft maar schuiven onder die vleugel. Eindeloos. Hier wonen dan ook bijna 9 miljoen mensen. Indrukwekkend. De rit naar het hotel is niet indrukwekkend maar hectisch. Niet geschikt voor iemand die het gewoon is om volgens Europese normen te rijden. Opvallend: je moet niet eens door de achterbuurten rijden om merkwaardige taferelen te zien. Een beeld wilde ik de trouwe lezers van mijn dagboek niet onthouden: vrouwen die buiten, in een schabouwelijk vuil hoekje, ‘zitten’ te koken. Op niet eens een kilometer van het nationaal paleis. Een heel andere wereld dan Texas. Heel andere wereld dan België.

JB Koken in een vuil hoekje.

Formule 1 ->Donderdag 26 oktober – 11u

*Mongool

Max Verstappen zit in de persconferentie. Schrap. Hij mag scherpe vragen verwachten over zijn gedrag na de race, vorige week in Austin. Maar hij trotseert het allemaal met zwier. Zelfverzekerd is een understatement, als je het over Max hebt. Natuurlijk was hij het niet eens met de beslissing van de wedstrijdcommissarissen, daar in Austin. Ze gaven hem 5 seconden straftijd omdat hij buiten de piste was gegaan toen hij Kimi Raikkonen voorbijstak. Daardoor verloor hij zijn derde plaats. Max noemde een van de commissarissen een "idioot". Voor de camera van de Nederlandse televisie gebruikte hij zelfs het woord "mongool". Natuurlijk gingen organisaties die bezig zijn met het Downsyndroom op de achterpoten. Natuurlijk jutte Verstappen daarmee een paar echte idioten op: Mika Salo, de Finse ex-coureur die in Austin fungeerde als wedstrijdcommissaris, meldde dat hij doodsbedreigingen mocht ontvangen. Een collega vraagt Max of hij spijt heeft van wat hij zei. Verstappen junior: “Ik had andere woorden moeten gebruiken.” Maar zich verontschuldigen doet hij niet. En officiële excuses komen er ook niet, verneem ik van wedstrijddirecteur Charly Whiting, als die later in de namiddag een persconferentie organiseert, niet over het gedrag van Max maar over de betwiste fase in de Amerikaanse grand prix. Whiting: “Neen, geen excuses gekregen. Maar het zou wel fijn zijn als hij dat deed...” Max?

->11.50u

*Rustig

Op naar McLaren. Straks spreekt Stoffel met de internationale pers, daarna is het tijd voor de Belgische pers, vertegenwoordigd door alleen maar HLN en RTBF. Ik zie hoe een Mexicaanse tv-journaliste bezig is met onze landgenoot, die er goedgeluimd bij staat. Ik volg het tafereel even en ga dan naar binnen. Charlotte van McLarens persteam, komt bij mij zitten en zegt dat er nog geen enkele journalist is voor Stoffels praatsessie. “Geen belangstelling”, zucht ze. Ik leg haar uit dat het niets te maken heeft met een gebrek aan belangstelling. Iets verderop organiseert Mercedes op dit eigenste moment een persconferentie met Lewis Hamilton, die hier in Mexico City naar alle waarschijnlijkheid voor de vierde keer wereldkampioen wordt. Amper vijfde moet hij worden, en de klus is geklaard –lees in onze vrijdagkrant wat Hamilton daarover te vertellen heeft. Ik krijg gelijk. Zodra Hamilton zijn micro opzij legt, komen vijf buitenlandse collega’s haastig naar Stoffel zoeken. Ik zit met onze landgenoot te kletsen, maar zeg Charlotte met een kwinkslag dat ik hem gerust wil "vrijgeven". Stoffel heeft me immers al genoeg verteld. Samengevat: het wordt hier niet veel soeps. “Een van de moeilijkste circuits voor McLaren”, legt hij uit. Omdat dat rechte stuk eindeloos lang is en dus niet goed voor auto’s met weinig vermogen, zoals de McLaren. Maar ook omdat we hier op grote hoogte zitten.” Volgt een technische uitleg, maar het komt erop neer dat de grote troef van de McLaren, zijn aerodynamische capaciteit, hier minder speelt. “Twintig procent minder downforce”, zegt Stoffel. Neem daarbij die hopeloos zwakke Hondamotor, en de MCL32 komt hier wellicht niet vooruit. “Ik heb me voorbereid op een zeer moeilijk weekend”, zegt hij berustend. “Temeer omdat ik wellicht weer als allerlaatste moet starten…”

Inderdaad. Vandoorne, trouwens net zoals Alonso, krijg ook hier 35 strafplaatsen op de grid. Zoals vorige week in Austin. “Omdat Honda nu alles heeft vervangen, ieder onderdeel dat bij de motor hoort.” En neen, dat gebeurde niet omdat alles kapot was. Het is een tactische keuze van McLaren en Honda. Door de motor te vervangen, houden ze de huidige –die niet kapot is- achter de hand om over twee weken in Sao Paulo of daarna Abu Dhabi te gebruiken, mocht de nieuw gemonteerde motor de geest geven. En kunnen ze die ‘oude’ dan weer in de auto stoppen zonder strafplaatsen, aangezien het dan technisch gezien niet om een ‘nieuwe’ motor gaat. U volgt nog? Inderdaad, formule 1 en dat lompe motorenreglement.

JB Stoffel praat met een lokale journaliste.

JB De belangstelling nam gaandeweg dan toch toe. Charlotte zit links van Stoffel.

->12.30u

Terwijl ik nog wat napraat met mijn collega Vigneron van RTBF en Michael van helmenfabrikant Bell, brengen zetten ze bij McLaren een tafel met stoelen klaar voor een mini-persconferentie die eerst niet voorzien was. Een paar uur geleden kondigde het team van Stoffel immers aan dat Fernando Alonso eind januari deelneemt aan de 24 Uren van Daytona. Het zal zijn allereerste keer zijn in een prototype. En een goede voorbereiding op de 24 Uren van Le Mans. Het is inderdaad een publiek geheim dat de Spanjaard ervan droomt ooit eens de Indy 500 –probeerde hij dit jaar al- en de 24 Uren van Le Mans te winnen.

