Onze F1-watcher in Melbourne: "Opvallend, hoe rustig en sereen Stoffel is, bulkend van zelfvertrouwen. De wintertests in Barcelona baarden nochtans heel wat zorgen"

22 maart 2018

10u07 0 Formule 1 Komend weekend wordt in het Australische Melbourne het nieuwe Formule 1-seizoen op gang geknald en ook onze F1-watcher Jo Bossuyt is ter plaatse. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

* Maandag 19 maart, 10.55u: 21

De vlucht naar de eerste grand prix van mijn 21e seizoen als HLN-gezant heeft vertraging. Het ding had nu al klaar moeten staan om op te stijgen, maar op het bord staat dat we beter nog even gaan zitten. Eigenlijk moest ik zeggen: de ‘eerste’ vlucht naar de eerste grand prix. Melbourne, het is niet zomaar even om de hoek. Eerst naar Frankfurt, klein uurtje. Dan twaalf uur naar Bangkok -de chaos op de perrons van de Brusselse stations tijdens het spitsuur is niets in vergelijking met dat broeierige nest, zal ik straks merken. En dan nog eens acht uur of wat, naar Melbourne. Waar ik, als alles goed verloopt, dinsdagavond om halftien aankom. Stoffel heeft het slimmer geregeld. Tijdens de wintertests in Barcelona vertelde hij me dat hij zaterdagochtend al vertrok. Dan toch twee dagen meer om te acclimatiseren. In Melbourne word je immers tien uur ouder. Maar vooral: dag wordt nacht en omgekeerd, of toch bijna. Ik herinner me dat ik vorig jaar, de eerste ochtend en net uit de veren, zin had in een glas rode wijn. En dacht: “Hier klopt iets niet…”

* Dinsdag 20 maart (denk ik toch): mijmeren

Ja, hoe laat het nu precies is, dat weet ik helemaal niet meer. Ergens onderweg, ja. In een vliegtuig. Boven Indonesië, merk ik nu op het schermpje. En zie, daarop staat dat het nog zeven uur te gaan is. Of vliegen, whatever. Tijd om af te tellen. En wat te mijmeren. Wat zeg ik: om te bidden. Dat het alsjeblieft toch geen seizoen wordt als 2017, voor de Belg in formule 1. Wat Stoffel Vandoorne vorig seizoen allemaal over zich heen kreeg, het was niet minnetjes. Alleen maar ellende met die motor van Honda. Toen ik tijdens de grand prix van Francorchamps het gerucht opving dat McLaren alweer een onderdeel van zijn Honda-motor moest vervangen, en Stoffel alweer strafplaatsen op de grid ging krijgen, ging ik polsen bij Jo Bauer, de technisch inspecteur van de FIA (de internationale autosportfederatie en regelgever van formule 1). Natuurlijk mocht hij niets officieel zeggen, het persbericht was nog niet uitgestuurd. Zei hij met een fijn glimlachje: “Het zou wel eens kunnen dat een coureur die hier kind aan huis is zondag van in Luik mag starten…” Een grapje dat ik vorig jaar in veel versies hoorde. Met Shanghai en Peking in plaats van Francorchamps en Luik, of Sochi en Moskou.

Hoe dan ook: Stoffel moet dringend een auto krijgen waarmee hij iets kan laten zien. Er is immers ook zoiets als perceptie. Schreef een Frans automagazine vorige week, in de voorbeschouwing op het nieuwe seizoen: “Stoffel Vandoorne moet dit seizoen dringend iets laten zien.” Of hoe zelfs sommige ‘gespecialiseerde’ media nog altijd niet snappen dat formule 1 in de eerste plaats een kwestie van materiaal is. Van de auto dus.

* Woensdag 21 maart, 12.30u: leeg

En dat is dan Australische tijd, jawel. Gisteravond om halftien geland, anderhalf uur later al op mijn hotelkamer. Vlotjes. Slapen? Ga weg. Lukt niet. In België en dus in mijn lijf moet het nu ergens middag zijn, schat ik. Pas om vijf uur val ik in slaap, maar wel in één stint tot kwart na elf. Perfect. Tijd om mijn pasje voor het nieuwe seizoen te gaan ophalen, zonder raak je niet binnen in de paddock.

Van daar ga ik naar het circuit, waar vandaag nog niets te gebeuren valt. Maar omdat dit de eerste grand prix van het seizoen is, gaan veel journalisten en vooral fotografen toch maar eens kijken. Sfeer opsnuiven, zoiets. Hoewel, veel sfeer is er niet. Geen enkele coureur nog, natuurlijk. Zelfs heel weinig personeel van de teams - bij McLaren is de hospitality zo goed als leeg. Stoffel is er alleen in fotoversie, naast Alonso, tegen de wand, binnen. Maar overal op en om de paddock zijn ze wel nog druk bezig om alles in gereedheid te brengen. Ondertussen is Stoffel ergens op de social media gesignaleerd: hij is gaan fietsen.

*19u: jacuzzi

Op naar het strand van St.-Kilda. Om het seizoen met een positieve noot te beginnen organiseert McLaren een barbecue. “Stoffel en Fernando komen niet,” zegt Charlotte van de pr-dienst meteen op verontschuldigende toon. Maar Eric (Boullier, teambaas) en Zak (Brown, grote baas) komen wel. Laatstgenoemde verwelkomt de aanwezigen maar houdt het kort: hij zegt iets over hoe hij hoopt dat het dit seizoen beter zal zijn.

Terwijl ik aanschuif voor een stukje worst sta ik te kletsen met een Franse collega die me voorstelt aan Jeff Hutchinson. Ik ontmoette de man nog nooit, maar ken hem uiteraard wel: lang geleden, als jonge formule 1-fanaat, verslond ik zijn artikels in Engelstalige bladen. Jeff was een van de bekendste journalisten in de jaren zeventig en tachtig. Zoals altijd, als iemand langskomst die de “mooie jaren” meemaakte, worden heerlijke verhalen geserveerd. Vaak met de inleidende woorden: “Dit heb ik eigenlijk nog nooit verteld…” Jaja. Zoals dat verhaal over een coureur uit de toch wel eerder zuidelijke kant van de wereld die bij een bekend team een coureur uit toch wel eerder de noordelijke kant van de wereldbol als teamgenoot had, en hoe iedereen dacht dat ze altijd beste vrienden waren geweest, maar hoe ze eigenlijk ook ooit zware ruzie hadden. En ruzie tussen coureurs in de jaren zeventig, dan weet je dat er vrouwen komen bij kijken. “Omdat coureur x wat vroeger dan verwacht naar zijn hotel terugkeerde en teamgenoot y samen met nog andere coureur in de jacuzzi vond, in het gezelschap van zijn eigen vrouw. Die blijkbaar een kledingstuk vergeten was. Jeff, die nu in Australië woont, lacht smakelijk om de herinneringen die hij opdiept. En ja, hij vliegt nog altijd, vooral goede initiatieven zoals spullen naar de andere kant van Australië brengen voor kinderen in een verlaten uithoek. En of de formule 1 vroeger een grote familie was, in de jaren zeventig en tachtig: het blijkt nog maar eens uit andere verhalen. Zoals dat Jeff niet alleen zijn brevet als piloot had, maar destijds ook als instructeur. En hoe hij het was die coureurs als Nelson Piquet, Keke Rosberg en onze Thierry Boutsen leerde vliegen vooraleer ze zelf hun eerste privévliegtuigje kochten.

* Donderdag 22 maart, 9u: oeps

Eindelijk. Vandaag begint het seizoen dan toch al een beetje écht. Donderdag, dat zijn de persconferenties en interviews. Ik ben veel te vroeg wakker, dan toch in verhouding tot het tijdstip waarop ik in slaap ben gesukkeld, en dus maar opgestaan en naar het circuit vertrokken. Waar ik om 9u aankom. Oeps. Blijkbaar wat vroeg: nog geen kat in de perszaal. Zelfs nog geen journalist. Ik maak snel een foto. Kan de baas thuis een zien hoe gedreven zijn F1-watcher is…

* 11.30u: slaap

Op naar de walk of fame. Traditie hier in Melbourne: de fans wachten achter nadar op de coureurs die aankomen en dan handtekeningen uitdelen. Zijn ze een poos zoet mee, want het is een wandeling van tachtig meter, of zo, naar de paddock. Die Australiërs hebben nog aandacht voor het publiek. Iedere coureur die aankomt wordt aangekondigd door een speaker, er is zelfs een dj die voor achtergrondmuziek zorgt. En de bomen zijn versierd met pluchen koala’s. Tien zijn het er, allemaal gekleed in de kleuren van een team. Ik zoek die van McLaren, hij hangt wat naar beneden. Alsof hij in slaap is gevallen. Als het maar niet symbolisch is, denk ik even.

Maar mijn aandacht wordt al snel getrokken door een grote Belgische vlag. Vanwaar ze komen, vraag ik in het Vlaams. Ze begrijpen me niet, want ze komen uit Engeland. “We zijn fans van McLaren en van Stoffel, hij is ons idool,” zeggen ze in koor. En ja, ze hebben een stapeltje foto’s klaar om te laten signeren. Stoffel vindt het leuk, hij loopt ook geduldig de hele rij supporters af. Poseert zelfs even met een hond die opgeleid is om blinden te begeleiden - de vereniging komt hier publiciteit maken voor hun goede doel.

Ook Ricciardo loopt de tachtig meter vol. Maar sommigen voelen zich daar blijkbaar te goed voor. Geen Hamilton te zien. Zelfs geen Bottas: ik zie hem snel een andere weg naar de paddock zoeken zodat hij niet langs de massa moet. Zelfs joelende fans, helemaal uit Finland gekomen, kunnen hem niet lokken. Hoe flauw kun je zijn. En ondankbaar.

*15.10u: helm

De grote persconferentie, vaste prik op donderdag, is tien minuten geleden begonnen. Ricciardo, Hamilton en Vettel zijn van de partij. De Duitser valt vooral op met zijn kapsel, maar de heren lijken geen zin te hebben om spectaculaire dingen te vertellen.

Ik loop dan maar naar McLaren. Eens kijken hoe laat het persmoment van Alonso en Stoffel nu precies is, straks. Bij de hospitality van McLaren heeft Charlotte de nieuwe helmen van haar coureurs op een tafeltje gelegd voor de fotografen. Ze pikt er die van Stoffel graag uit voor onze fotograaf: met dit hoofddeksel zal Stoffel dit seizoen racen.

*16.00u: pole

Het is druk bij Red Bull. Persmoment van Max Verstappen. Een collega vraagt of Max uitkijkt naar de eerste pole position van zijn carrière. Hij heeft zijn auto immers nog nooit op startpositie 1 kunnen parkeren. Max kijkt de vraagsteller rustig aan en zegt: “Daar ben ik niet mee bezig. Het komt wel als het komt…” En doceert dan even formule 1. “Dat hangt trouwens af van de auto, hé. Niets dat makkelijker is om pole position te rijden als je de snelste auto hebt…” En of Red Bull die zal hebben? Max vreest van niet. “Ik denk dat Mercedes voorop zal rijden…”

*16.10u: McLaren

Fernando Alonso praat met de internationale pers. Kurkdroog is de Spanjaard. Ik lees zo tussen de regels dat hij zijn team meteen al zwaar onder druk zet. “We zijn nog niet helemaal klaar, er is nog werk aan de auto. Maar de nieuwe MCL33 is een goede basis om op voort te werken. Dat moeten we heel ambitieus doen. Dit is immers McLaren, dit is een topteam, en topteams moeten voorin rijden. Wat ik verwacht? Dat we altijd de derde kwalificatiesessie halen, dat we een paar keer voor het podium kunnen racen en dat we iedere kans kunnen grijpen. Ondertussen moeten we groeien. Om in de tweede seizoenshelft sterk voor de dag te komen. Zeer sterk.” En of hij daarmee bedoelt, ‘op het niveau van Mercedes?’ Alonso: “Ja”.

*16.40u: ja

Stoffel heeft net met de internationale pers gesproken. Nu is het tijd voor de Belgische journalisten die hier aanwezig zijn. Ik heb mijn eerder gemaakte interview met Stoffel al klaar (lees onze vrijdagkrant…) en luister of ik hier of daar nog iets kan oppikken. Opvallend: hoe rustig en sereen Stoffel is, bulkend van zelfvertrouwen. Hoewel de wintertests in Barcelona heel wat zorgen baarden. Stoffel: “Oké, maar het waren allemaal problemen waarvoor we meteen een oplossing vonden. Een heel andere situatie dan vorig jaar met de Honda-motor. Toen wisten we dat we voor minstens een half seizoen miserie vertrokken waren…”

Na het Belgische onderonsje trekt Stoffel naar de collega’s van de Nederlandse zender Ziggo, ze willen een ja/neen-interviewtje doen. Het wordt dolle pret, zie ik. Vooral als Stoffel de vraag krijgt: “Jaloers op Max met zijn snellere auto?”. Waarop Stoffel, brede glimlach: “ja”.

Op de terugweg naar de perszaal hoop ik stiekem dat mijn Nederlandse collega’s over een paar maand dezelfde vraag zullen stellen aan Max…