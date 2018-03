Onze F1-watcher in Melbourne: "Een probleem met de uitlaat voor Alonso en Stoffel. In het Belgische journalistenkamp groeit de onrust al - het zal toch niet weer ‘van da’ zijn?" Jo Bossuyt in Melbourne

Formule 1 Komend weekend wordt in het Australische Melbourne het nieuwe Formule 1-seizoen op gang geknald en ook onze F1-watcher Jo Bossuyt is ter plaatse. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Vrijdag 23 maart, 9.25u -> Jerry

In Melbourne moet je proberen te boeken in het hotel langs Albert Park, het stadspark waarin het circuit ligt. Dan stap je ’s ochtends gewoon naar buiten, even de wandelbrug over, en je bent in het park. Vanwaar het nog een tiental minuten stappen is naar de paddock, onder andere over de vlottende brug op het meertje. Vandaar heb je heerlijk uitzicht op Melbourne, dat er op dit ochtendlijke uur heel rustig lijkt bij te liggen. Onderweg zie ik een groepje schoolkinderen. Klassieker hier. De lokale overheid betaalt fors om de grand prix hier te mogen organiseren, maar in de deal met Formula One Management is ook bepaald dat een aantal scholen in Melbourne hun kinderen een dagje formule 1 mogen schenken.

Dan nog even over gras en tussen bomen door, en je komt bij de Walk of Fame, de laatste tachtig meter tot aan de poort van de paddock. Hier zette Stoffel gisteren een halfuur lang handtekeningen, op foto’s, programmaboekjes, T-shirts, petjes, tekeningen en nog veel meer, zoals ik gisteren in mijn dagboek beschreef. Nu zie ik Christian Horner van Red Bull, druk aan het signeren: zelfs teambazen worden hier ingehaald als sterren. Helemaal aan het einde van de Walk staat mijn collega Gaetan Vigneron van RTBF te kletsen met een fan. “Zal wel een Belg zijn,” denk ik. Inderdaad, Jerry is Belg en McLaren-fan. En fanatiek reiziger, want collega Vigneron ontmoette hem eerder ook al eens in Baku, Sepang en Bahrein, of zo, vertelt hij me.

*11.50u -> Bijpassen

De eerste vrije training begint over tien minuten. De eerste rondjes van het seizoen. Bij McLaren is een lichte spanning voelbaar. Alsof niemand echt weet waar ze aan toe zijn. De topman van de McLaren-holding en een van de eigenaars, Sjeik Mohammed Bin Essa Al Kalifa van Bahrein, is er dit weekend zelfs bij. Teamdirecteur Zak Brown neemt hem mee naar de garage om er de eerste vrije training te volgen. Normaal gezien komt hij alleen naar de mondaine races, zoals Monaco of Abu Dhabi. Komt de sjeik eens kijken wat het F1-team van McLaren met zijn geld doet? McLaren heeft immers geen grote sponsor meer, zoals Marlboro, West of Vodafone in vroeger tijden.

De eigenaars, de Arabier Mansour Ojjeh (TAG Industries) en het investeringsfonds van Sjeik Mohammed, moeten dus bijpassen. Dit seizoen meer dan ooit, aangezien Honda er niet meer is en de Japanners naar verluidt honderd miljoen dollar per jaar in het team stopten. Toen ik het hem onlangs eens vroeg, zei Zak Brown me: “Laat het me zo stellen dat het team kan rekenen op zeer, heu,…toegewijde aandeelhouders.”

*12.45u -> Uitlaat

De eerste vrije training is driekwartier ver en de McLarens hebben elk nog maar twee rondjes gereden, en daarbij zelfs geen tijd neergezet. Terwijl alle andere teams lustig aan het draaien zijn. Geen andere verklaring mogelijk, dan dat er opnieuw problemen zijn. Persdame Silvia bevestigt via Whatsapp, waarop ze een groepje heeft gecreëerd om een aantal Belgische en Spaanse journalisten snel te kunnen informeren: een probleem met de uitlaat, zowel voor Alonso als voor Stoffel. In het Belgische journalistenkamp groeit de onrust al -het zal toch niet weer ‘van da’ zijn… Pas na iets meer dan 45 minuten komt eerst Alonso weer buiten, iets later ook Stoffel. En zie, ze kunnen elk nog meer dan tien ronden rijden. Alonso klokt af met de achtste tijd, Stoffel met de tiende. Het ziet ernaar uit dat McLaren dan toch in de top tien zal zitten. Als vijfde team in de hiërarchie, want het Amerikaanse Haas lijkt zich te profileren als vierde team, achter de grote drie.

*17.30u -> 8 en 10

De tweede vrije training bevestigt: McLaren alweer achtste en tiende, met Alonso voor Vandoorne. Ik loop tot bij McLaren om eens te luisteren wat de coureurs te vertellen hebben. Stoffel meldt zich licht tevreden als Charlotte van de pr-dienst hem voor de televisiecamera’s zet. “We hebben goed aan de afstelling van de auto kunnen werken. Nu is het kwestie van de auto te laten evolueren, want in het zog van de drie topteams (Mercedes, Ferrari en Red Bull,) zit het allemaal dicht bij elkaar.” En wat hij verwacht voor zaterdag? “McLaren zit nu in de top tien, dus de derde kwalificatiesessie moet haalbaar zijn.” En dat is in vergelijking met vorig jaar inderdaad al een hele stap vooruit.