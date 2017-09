Onze F1-watcher in Maleisië ziet hoe Vandoorne de verwachtingen tempert Jo Bossuyt

13u58 2 Getty Images Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Maleisië zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

->Woensdag 27 september, 14.30u *8000

De vogel staat klaar. Tijd om op te stappen. Een slordige 17 uur voor de boeg om in Sepang te raken. Twee vluchten van 7 uur, of zo. Tussenin iets meer dan 3 uur wachten. Natuurlijk zie ik er altijd weer een beetje tegen op. Voor mijn part mogen ze alle grand prix organiseren in Francorchamps en Monaco, tussendoor ook eens Silverstone of, als het echt moet, Barcelona, denk ik dan telkens weer. Maar op weg naar de gate zie ik Patrick Vandoorne. We zitten toevallig op dezelfde vlucht. En zie: wat kletsen, het doet de klok altijd sneller tikken. Interessant: vader Vandoorne weet me te vertellen dat de belangstelling voor zoonlief blijft groeien. De supportersclub van Stoffel is van meer dan 4000 leden gegroeid tot een slordige 8000, dit seizoen. "En dan heeft hij nog niet eens op een podium gestaan", zeggen we beide, haast in koor.

Bossuyt

Lees ook Vandoorne boekt met zevende stek in kletsnat en incidentrijk Singapore beste resultaat uit F1-carrière, Hamilton primus

->Donderdag 28 september, 14.45u *Klomp

Ik ben misschien wat optimistisch geweest. Of heb ik verkeerd gerekend? Want zie, het is precies 24 uur geleden dat ik in Brussel opstapte, denk ik. Tot ik me herinner dat vader Vandoorne me tijdens het wachten op de tweede vlucht zei dat er een tijdsverschil van zes uur zit tussen België en Maleisië. Verre vluchten, het doet iets met een mens. 'Jetlag', noemen ze dat. Niet helder meer denken. Maar sommige mensen hebben blijkbaar geen jetlag nodig om iets minder helder te denken. Op weg van het vliegtuig naar de paspoortcontrole wordt mijn aandacht gewekt door een houterig getik op de marmeren vloeren van Kuala Lumpur International. Vijf Nederlanders die helemaal van Amsterdam naar hier zijn gevlogen met ...klompen aan de voeten. In de kleuren van Max Verstappen. Ik zeg dat het misschien tijd is voor een Stoffel-klomp. Patrick Vandoorne moet lachen.

Bossuyt







->15.50u *Oleg

Eindelijk in de perszaal. Hier en daar handje schudden. Mijn Russische vriend Oleg is wat down. Red Bull heeft immers beslist om Daniil Kvyat hier en het weekend daarna in Japan te vervangen door de Franse belofte Pierre Gasly, die momenteel de formule 2 domineert en ook tot de grote Red Bull-familie hoort. Officieel luidt het dat Red Bull eens wil zien wat Gasly in zijn mars heeft. Maar in het Russische kamp is er twijfel. "Ik weet echt niet wanneer hij terugkeert", zegt Oleg me. Kvyat is inderdaad bezig aan een ontgoochelend seizoen. Met behoorlijk wat brokken en amper 4 punten. Bleekjes tegenover de 48 punten van Carlos Sainz, de andere coureur bij Toro Rosso, tweede team van Red Bull. Hoe dan ook, Oleg ziet het even niet meer zitten. Petrov (destijds bij Renault en Lotus), daar is al geen sprake meer van. De kansen dat Sirotkin (nu invaller bij Renault) volgend seizoen een zitje krijgt is zo goed als onbestaande. En nu dat met Kvyat. Met wie mijn Russische collega bevriend is. Oleg schreef eerder dit jaar trouwens een uitstekend boek over de carrière van Kvyat. Met een volledig hoofdstuk gewijd aan Stoffel Vandoorne. Stoffel en Kvyat waren in 2012 immers grote tegenstanders in de Eurocup Formule Renault 2.0. Met als inzet: een cheque van 500.000 euro. Stoffel haalde het heel nipt. Pikte de cheque op en kon daarmee Renault 3.5 rijden. Inderdaad: het kampioenschap waarin hij de aandacht trok van McLaren en meteen werd opgenomen in het juniorteam van de Britten. De rest van het verhaal kent u.

->16.30u *Rook

Fernando Alonso heeft spreekuur. Ik ga eens luisteren, want over een halfuurtje heb ik bij McLaren toch een afspraak met Stoffel, voor zijn 'Belgische' spreekuur. Leuk: de Spanjaard heeft het verkeerde tafeltje gekozen, want achter hem hangt de foto van Stoffel. "Neen, ik heb nog geen beslissing genomen", zegt Alonso over zijn toekomst. Zijn contract bij McLaren is nog altijd niet verlengd. Ik ga erover praten met een Spaanse journalist met wie ik af en toe eens bijpraat, kwestie van elkaar wat informatie bij te brengen. Blijkt dat Williams nog altijd een reële optie is voor Alonso. Ik denk erover na en zie eigenlijk niet in hoe Alonso bij Williams beter af zou zijn. Het Britse team heeft al drie jaar de motor van Mercedes, maar raakt zelfs daarmee niet weg uit de buik van het peloton. De McLaren heeft een veel beter chassis, dat dit seizoen met de Renault-motor minstens had kunnen concurreren met Red Bull. Hoe dan ook: nog een witte rook voor Alonso...

Bossuyt

->16.45u *Renault

Tijd voor de internationale persbabbel van Stoffel. Neen. Als er geen buitengewone omstandigheden zijn, dan moeten we er hier niet veel van verwachten, hoor ik. Te veel snelle stukken. En die lust de Honda-motor natuurlijk niet. Nogal wat collega's die ook willen weten hoezeer Stoffel uitkijkt naar de komst van Renault, volgend jaar. Wat had je gedacht, na een seizoen vol ellende, collega's... En dan is het tijd voor de Belgische pers, vertegenwoordigd door ...uw dienaar en presentator Gaetan Vigneron van RTBF, die erbij komt zitten. Het wordt een leuk gesprekje. Over motivatie en hoe formule 1 almaar meer aandacht krijgt in België. Wat Stoffel daarover vertelt, lees je morgen, in onze vrijdagkrant.

Bossuyt