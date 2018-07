Onze F1-watcher in Hockenheim ziet hoe Vandoorne het ook niet meer weet, vraag of er "groot probleem" is met Stoffels bolide krijgt hilarisch antwoord Jo Bossuyt in Duitsland

20 juli 2018

20u50

Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Hockenheim zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne. Vandaag volgde hij de laatste oefensessie.

*Donderdag 19 juli, 10.48u -> Baustelle

Heerlijk. Een grand prix waar ik eens met de auto heen kan. Iets meer dan vierhonderd kilometer, of zo. Geen vliegtuig deze keer. Mijn lezers weten wat voor opluchting dat is, want in mijn vorige dagboek had ik het -geïrriteerd als ik was- over de ellende om in Silverstone te raken, met die geschrapte en gewijzigde vluchten van Brussels Airlines. En waarom ik dat nog eens oprakel? Welnu, ook de terugreis was …een hoopje ellende. De vroege ochtendvlucht waarmee ik maandag terugwilde, werd …geannuleerd. Geen nood? Er ging er immers nog eentje om 11.10u? Inderdaad. Alleen steeg die uiteindelijk op om …15.30u, of zo. Vandaar, opluchting: met de auto naar Hockenheim. Zalig. Hoewel. Rijden in Duitsland, het is ook niet meer wat het geweest is. Overal wegenwerken. Snel rijden in Duitsland, zoals dat er perfect legaal is? Vergeet het: geen enkele keer boven de 130 per uur geraakt, meestal amper 90 à 100 per uur. Een beetje wegens druk op de vakantiewegen, maar vooral wegens dat verschrikkelijke woord, “Baustelle”, zoals ze wegenwerken hier noemen. Om de haverklap.

*16.20u -> Optimistisch

Opvallend weinig volk voor de persconferentie van Alonso. Nog twee andere collega’s zijn er. Niet meer. Uiteindelijk sijpelen er nog meer binnen, maar het is niet de drukte die ik gewoon ben bij de Spanjaard. Ik stel geen vragen maar luister gewoon. Bekijk zijn lichaamstaal, probeer de dubbele bodems in zijn antwoorden te lezen. En ja, het valt op: hoe poeslief Fernando blijft voor McLaren. Zijn we nooit eerder van hem gewoon geweest. Op een bepaald moment klinkt hij zelfs ronduit positief. “Ik merk dat er opnieuw groot optimisme in het team leeft. Iedereen kijkt vooruit en werkt hard. Dat rendeert altijd. Er is geen enkele reden waarom dit team nog voor het einde van het seizoen geen grote stap vooruit kan zetten.”

Even slikken, toch. McLaren staat nog nergens. Objectief bekeken is er ook geen enkele reden waarom er hier dit weekend al beterschap zou zijn. En Fernando is optimistisch gestemd. Komaan. Even tussen de regels lezen? Fernando heeft zijn zinnen weer op McLaren gezet. Omdat Ferrari hem niet meer wil, omdat Mercedes-baas Toto Wolff ook geen stokebrand in zijn team wil. Omdat Red Bull nooit een gevestigde waarde in huis haalt. En omdat Alonso’s pogingen om naar Renault te verhuizen blijkbaar ook wat stokken. Ofwel, ook mogelijk: het heeft al beslist dat hij volgend jaar in de Amerikaanse Indy gaat racen. En dus denkt: “Ach ja, wat kan het me hier nog schelen…”

*16.40u -> Valies

Tijd voor Stoffel. Zijn gebruikelijke groet als hij me ziet, de donderdag van een grand prix-weekend. “Ca va?” Ja. Ik vraag hem of hij al onderbroeken is wezen kopen. Hij lacht. “Neen, ik vertrouw erop dat ze het ding tegen vanavond wel hier krijgen…” Stoffel is deze ochtend vergeefs blijven wachten op zijn koffer, ter aankomst op de luchthaven van Frankfurt. “Hij is in Londen achtergebleven, blijkbaar.” Het overkomt dus ook formule 1-coureurs.

Maar er zijn natuurlijk belangrijker kwesties om het even over te hebben. Zoals zijn toekomst in formule 1. Daar lijken nogal wat collega’s mee begaan. McLaren heeft immers nog altijd niet aangekondigd met wie het volgend seizoen zal rijden. En, één: Alonso lijkt er dan toch voor te kiezen om te blijven (zie 16.20u…). Of hij vertrekt en …zorgt zelf voor een vervanger -lees morgen mijn dagboek. En twee: af te gaan op de geruchten en andere signalen lijkt de kans almaar groter dat de jonge Brit Lando Norris volgend jaar in de tweede McLaren zit. Stoffel geeft geen krimp, en laat ook niet in zijn kaarten kijken. Zoals hoort.“Natuurlijk rijd ik volgend seizoen in formule 1.” Het is een mooie titel, denk ik bij mezelf, en straks zal ik er een stukje mee maken voor onze vrijdagkrant.

Ander thema dan. Helaas eentje dat iedere grote prijs opnieuw terugkeert: of we beterschap mogen verwachten. Neen dus, laat Stoffel ons tussen de regels lezen. “De volgende belangrijke upgrade voor de auto is pas voorzien in Budapest.” Volgende week dus.

*Vrijdag 20 juli, 10u -> Dominosteentjes

Ik zit al in de perszaal en precies om 10u valt een mail in mijn box: Mercedes kondigt aan dat het contract van Valtteri Bottas wordt verlengd. Hij is ook volgend seizoen de ploegmaat van Hamilton, wiens contractverlenging gisteren werd aangekondigd. Zoals ik in onze vrijdagkrant uitlegde: het zijn de eerste steentjes als in een rondje domino. De volgende blokjes zullen nu wel snel gaan vallen. En dat is te merken aan het gedrag van de teambazen: ze hokken samen in hoekjes. Abiteboul van Renault met Vasseur van Sauber, Abiteboul daarna met Toto Wolff van Mercedes. Vooral dat laatste is interessant, want kan ook gevolgen hebben voor de situatie van Stoffel. Hoe dat zit, leg ik uit in mijn dagboek van zaterdag.

*11.00u -> Hilarisch

Tijd voor de eerste training. De ene auto na de andere die buiten komt, maar geen McLaren te zien. Zou de leende dan weer beginnen? Ja dus. Pas na 24 minuten komt Stoffel op de piste, maar zelfs dat duurt niet lang. Na …43 minuten heeft hij nog altijd geen tijd op de tabel gereden. Terwijl de andere teams lustig rondjes aan het draaien zijn, en hun machine scherpen voor morgen en zondag. Zucht. Een collega stuurt een berichtje naar Charlotte, de persdame van McLaren. Of er een groot probleem is met de auto van Stoffel, misschien. Het antwoord van Charlotte is, tja, hilarisch. “Neen, geen probleem. Gewoon de auto anders afstellen.”

Anders afstellen? Driekwartier lang? Komaan.

*11.58u -> 7

Ik kijk naar mijn linkerpols en zie dat de eerste vrije training net geen uur bezig is. Ook de McLaren MCL33 van Alonso is blijkbaar ziek. Fernando en Stoffel hebben samen precies ….zeven rondjes gereden. Andere coureurs hebben er minstens een veelvoud van. Ook Hockenheim begint niet meteen gesmeerd. Alonso rijdt uiteindelijk de twaalfde tijd, Stoffel de …twintigste. En laatste dus. Onze fotograaf Georges laat me beelden zien die het allemaal samenvatten, als hij terugkeert van de eerste vrije training. Zoals: mecaniciens die druk liggen te sleutelen aan de auto van Stoffel. En de West-Vlaming die het, zo te zien aan zijn blik, ook niet meer weet. Erger, of liever, verontrustender: zijn ingenieur Tom wekt krek dezelfde indruk… En dan heeft Georges ook een beeld geschoten van interieur Andrea Stella en teammanager Gil de Ferran: ook hun blik spreekt boekdelen. McLaren anno 2018: hoopje ellende…

*14.30u -> Voetbal

De catering en toiletten bevinden zich achter de perszaal. Gewoon naar buiten lopen via een deurtje, en je bent er. Maar het terrasje tussen perszaal en toilet is ingenomen door een coureur en zijn physical trainer. Charles Leclerc, de getalenteerde Monegask die dit seizoen debuteert en vooral blijft verbazen bij Sauber, is er wat aan het voetballen. Het is zijn manier om zich op te warmen voor de tweede vrije training, die om 15u begint.

*15.30u - > Overkill

Je kunt er niet naast kijken: de tribunes blijven veel te leeg voor een vrijdag. “Het is vakantie”, hoor je dan vaak als argument. Geloof ik niet in. Er zijn gewoon te veel grand prix. Eenentwintig koersen, het is te veel voor een seizoen. Overkill. Maar blijkbaar niet voor sommige supporters van Stoffel. Die ook hier weer de driekleur uithangen.

*17.55u -> Silverstone

“Op tijd beginnen kunnen ze ook al niet meer”, sneert een collega van een Brusselse krant die naast me staat. We wachten op Stoffel en Alonso, om hun indrukken na de tweede training op te tekenen. Om 18u40 is die babbel voorzien. Neen dus, we zijn een kwartier later als ze aankomen. “Sfeers niet koet”, zou een voormalige coach van de Rode Duivels gezegd hebben. De McLaren-coureurs kijken sip. Je zou voor minder. Alonso klokte daarna de tweede vrije training af als zeventiende. Stoffel als, tja, laatste. De West-Vlaming windt er geen doekjes om. “Dit is met voorsprong de slechtste vrijdag van mijn carrière. Het ene onderdeel na het andere vervangen, maar niets dat echt hielp. Onbestuurbaar, die auto. Het is zoals in Silverstone: de auto komt niet vooruit en ze vinden maar geen echte oorzaak.” En het verschil met Alonso, die in beide sessies zes tienden sneller was, of dat normaal is, wil een collega weten. “Natuurlijk niet”, zegt Stoffel terecht. Dat de Spanjaard met al zijn ervaring in sommige omstandigheden sneller is, oké. Maar een verschil van zes tienden, met gelijk materiaal, zit er tussen geen enkele twee coureurs in de paddock. Zoals insiders zeer goed weten. Je zou voor minder gaan vermoeden dat er andere angels zijn die steken. Om niet te zeggen: dit is toch niet normaal meer, denk ik bij mezelf. Ik loop terug naar de perszaal en kijk eens in mijn Excel-bestand waarin ik de tijden van de McLarens in iedere sessie bijhoud. Het valt meteen op: Stoffel is op de sukkel beginnen raken na Monaco. Waar hij het hele weekend een lekker gevoel had in de auto, en ook systematisch sneller was dan Alonso. Eens over nadenken, vanavond…