Onze F1-watcher in het spoor van McLaren op testsessies: "Stoffel komt eraan en komt tot stilstand. Maar dan merkt de man aan de linkerachterband dat hij de rechterachterband vastheeft. Paniek" Jo Bossuyt in Barcelona

08 maart 2018

20u34

Bron: Eigen berichtgeving 26 Formule 1 Ook dit seizoen kruipt HLN.be in de slipstream van Stoffel Vandoorne, de Belgische hoop in de F1. Net als vorig jaar houdt onze F1-watcher Jo Bossuyt u via zijn dagboeken op de hoogte van het reilen en zeilen bij McLaren, het team van Vandoorne. Te beginnen met de testvierdaagse in Barcelona.

*Donderdag 8 maart, 9u45 ->Links?

De ochtendsessie is een halfuur bezig. Tijd voor een wandelingetje in de pitlane. "Beter binnengebleven", denk ik meteen. Ik was inderdaad vergeten dat de teams tijdens testsessies hun garage mogen afsluiten met schermen. Zodat de fotografen geen beelden kunnen schieten. Belachelijk. Temeer omdat de fotografen er wel wat op vinden: ze stappen gewoon naar de perszaal, die op de eerste verdieping zit, en kunnen van daaruit schieten van de door schermen weggestopte Ferrari.

Gelukkig is dit verboden tijdens de grand prix-weekends zelf, dan kun je tenminste de auto’s in de garage zien, tijdens de vrije trainingen. Ach ja, het heeft natuurlijk alles te maken met het probleem van de spionnen. Hoe dat zit? Wel, ieder team huurt een van de fotografen in om bij de andere teams te spioneren. Lees: detailfoto’s van de andere auto’s te nemen. Leuke bijverdienste voor de fotografen die tot dit exclusieve clubje behoren, trouwens. En terwijl ik eraan denk: misschien is dat later dit seizoen wel eens een verhaal waard in onze krant of op HLN.be. Hoe dan ook: hier, tijdens de wintertests met de nieuwe auto’s, willen de teams uiteraard dat de anderen zo weinig mogelijk te zien krijgen van hun machine. Vandaar dus die schermen.

Eindelijk bij McLaren aangekomen, nu. Die zitten immers helemaal aan het einde van de pitlane, in de laatste garage. Eindje stappen. Ook hier schermen voor de garage. Maar hier gebeurt tenminste iets: iedereen is er driftig bezig met banden, hamersleutels en verwarmingsdekens. Stoffel draait nog rondjes, maar het team bereidt zich voor om te oefenen op een bandenwissel. Ik ga wat achteruit staan om het allemaal te volgen. Stoffel komt eraan, rijdt keurig tussen zijn mecaniciens en komt tot stilstand. De mecaniciens gaan er tegenaan, maar dan merkt de man aan de linkerachterband dat hij de rechterachterband vastheeft. Paniek. De man achteraan links loopt naar de andere kant, net zoals de man achteraan rechts. En die laatste is zo van zijn melk dat hij zijn band omgekeerd op de McLaren probeert te duwen. Lukt dus niet. Een Franse fotograaf naast me gniffelt. "Met Ron Dennis zou het nooit gebeurd zijn…"

Het is natuurlijk wat scherp gesteld. Oké, de vroegere baas van McLaren was een pietje precies. Hij riep ooit een dienstertje in de hospitality van McLaren bij zich, fluisterde haar iets toe, waarna de jongedame wegstapte en heel discreet het neklabeltje van haar T-shirt wegstopte. Maar of de werkethiek van Dennis nu gemist wordt bij McLaren, is natuurlijk een moeilijke discussie. Het belet kritische waarnemers niet om te zeggen: "Het komt niet meer goed bij McLaren. Ze werken te slordig." Ach ja.

*10u45 ->0,8

Ik stuur nog eens een tweet de wereld in. Onder het motto: als het goed is, dan moet je het ook zeggen. Stoffel heeft zonet een rondje getrokken in 1.18.855. Daarmee zit hij nog maar 0,8 seconden boven de tijd die Ricciardo gisteren met de Red Bull reed, op dezelfde banden. Toch al wat beter dan het verschil van 1,8 seconden, gisteren. Ondertussen blijft het een klein mysterie in de paddock. McLaren is alweer het enige team dat vooral met de zogenaamde 'hypersofts' rijdt. De allerzachtste banden die eigenlijk alleen gemaakt zijn voor de kwalificaties. Teambaas Eric Boullier doet heel ontwijkend als hij er een vraag over krijgt. Tegen mijn collega van de Brusselse krant La Dernière Heure zei hij vorige week dat het geen zin had om in dat koude weer met andere dan de zachtste banden te rijden. Moeten we daaruit afleiden dat alle andere teams dan iets deden dat zinloos was? En gisteren zei hij tijdens een persmoment dan weer dat McLaren die keuze maakt "om technische redenen". Hoe dan ook, het blijft raar. En vooral: op die manier heeft McLaren eigenlijk nog altijd geen simulatie van een race kunnen maken. Een oefening die teams als Mercedes, Ferrari en Red Bull al rond hebben. Straks misschien?

*12u ->Renault

De rondetijden beginnen scherper te worden. Niet voor Stoffel, want die is al meer dan een uur in de garage. "Een olielek", hoor ik gonzen. Ik ga naar de McLaren-tent en vraag het aan Charlotte, de altijd joviale pr-dame van McLaren. "Ik ga eens checken bij Eric Boullier", zegt ze. Vrij vertaald: ik ga eens horen bij de teambaas wat ik mag zeggen. Zo gaat dat in formule 1. Charlotte komt terug en meldt dat het om een hydraulisch probleempje ging. Eigenlijk een niemendal. Oké.

Opvallend, ondertussen. Toro Rosso doet het uitstekend met de Honda-motor. Het blijkt uit om het even welke berekening je maakt, uit om het even welke vergelijking met gelijke banden: Toro Rosso lijkt sneller dan McLaren. En Renault zeer zeker: de Franse machine is goed geboren. Ook genoteerd: op het rechte stuk is de McLaren één van de traagste auto’s. Zou het te maken hebben met die gaten die ze dinsdag nog snel in de motorkap hebben gemaakt, omdat ze de Franse V6 anders niet gekoeld krijgen? De gaten zijn nog duidelijk te zien, en natuurlijk zijn ze nefast voor de luchtstroom over de auto, en dus de snelheid.

*12u30 ->Martini

Tijd voor een snelle hap. Ik neem bij McLaren een broodje tonijn en klets wat met Engelse collega’s. Onderwerp: Martini dat eind dit jaar opstapt als hoofdsponsor van Williams. Eén van de collega’s legt de link met McLaren, dat nog altijd geen echte hoofdsponsor heeft. Of McLaren dan misschien niet achter Martini zit te hengelen? Lijkt onwaarschijnlijk, vind ik. Met Chandon heeft het team van Vandoorne al een drankmerk op de auto.

Op weg naar de perszaal bekijk ik de rondetijden op mijn smartphone, want de auto’s zijn al weer buiten. En zie, Sebastian Vettel heeft toegeslagen. Een rondje in 1.17.182 op de 'hypersofts'. Of hoe McLaren opnieuw tegen een achterstand van 1,7 seconden aankijkt. Stoffel heeft immers nog geen betere tijd kunnen prikken, en zal dat vandaag ook niet meer doen. Maar dat heeft zo zijn reden - zie verderop.

*14u ->Brendon

Bij Toro Rosso is Pierre Gasly van dienst, vandaag. Zijn Nieuw-Zeelandse teamgenoot Brendon Hartley heeft dus tijd voor de pers. Hij is in de wolken. "De auto zit goed, en ik heb meer vermogen onder de voet dan vorig jaar." Ze zullen het bij McLaren niet horen. Toro Rosso rijdt dit seizoen met de motor van Honda. Inderdaad, dat ding dat vorig jaar constant in ademnood zat, en voortdurend kapotging… Gasly zal vandaag meer ronden rijden dan Stoffel. Zonder enig probleem.

*16u30 ->Racesimulatie

Vandaag is het Stoffels laatste dag achter het stuur, want morgen neemt Alonso over. En eindelijk vinden ze het bij McLaren tijd om eens een volledige race te simuleren. Met andere woorden: vertrekken met een volle tank, niet met die allerzachtste banden rijden, en de afstand van een koers volmaken. Vergelijken is altijd moeilijk. Niet iedereen rijdt met evenveel benzine, niet iedereen heeft dezelfde motormodus, de temperatuur van de piste is niet altijd dezelfde, etcetera. Maar toch lijkt het verschil met de koplopers kleiner in race-configuratie dan met de zogenaamde HS-banden, hyperzacht, die gebruikt zullen worden voor de kwalificaties. Vader Patrick Vandoorne, die deze week is meegekomen met Stoffel, bevestigt het. Hij is tijdens de racesimulatie ook rond het circuit gaan lopen en heeft gezien hoe Stoffel toch wel sneller was dan de Toro Rosso van Pierre Gasly. Op HS-banden was het nog omgekeerd, deze voormiddag. Jawel: alweer een positieve noot.

*18u ->Zielsverwante

De testdag zit erop. De auto’s gaan naar binnen, de supporters kunnen naar huis. Johan, Stoffel-supporter van het eerste uur, heeft tijdens zijn wandeling op het dakterras een zielsverwante gevonden: ook supporter van Stoffel Vandoorne, ze heeft haar driekleur meegebracht. Leuk: ze is …Spaans. Hallo, Fernando…

Zelf hol ik ondertussen naar de garage van McLaren, waar Stoffel zijn relaas van zijn laatste testdag meegeeft aan collega Gaetan Vigneron van RTBF, hier ook de hele week aanwezig. Van daar gaat het naar de tent van McLaren, waar Stoffel tijd maakt voor de geschreven pers. Na de sessie in het Engels zegt pr-dame Charlotte dat ik nog even alleen bij Stoffel kan aanschuiven. Hoe onze man in formule 1 tegen de voorbije testweek aankijkt en hoe hij vooruitkijkt naar de seizoensopener in Melbourne, over een tweetal weken, kun je morgen exclusief lezen in onze krant. En mijn dagboek keert terug over precies twee weken, zodra ik in Melbourne de jetlag verwerkt heb.