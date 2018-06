Onze F1-watcher in Frankrijk ziet hoe McLaren een crisisvergadering houdt en hoe Alonso voor de start prompt naar Vandoorne stapt Jo Bossuyt in Frankrijk

24 juni 2018

20u46 0 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Frankrijk zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Zaterdag 23 juni, 20.15u -> Vive la France

Deze ochtend liep het vlot om naar het circuit te komen. Vanavond is het absolute treurnis. Nooit meegemaakt, zo een chaos. Het is dik anderhalf uur aanschuiven om van de persparking tot bij de uitgang te komen. Soms staan we minuten stil, stappen we uit om dan maar een babbel te slaan met de collega’s. Naast onze de Braziliaanse collega van TV Globo. “Vive la France”, schreeuwt hij naar de mensen die de verkeersstroom moeten regelen, of toch verondersteld worden dat te doen. Maar dan, bij de uitgang. Wij moeten naar links richting volgende dorp, naar Le Beausset, maar de gendarmes hebben beslist om al het verkeer richting Marseille te sturen. En er is geen discussiëren aan: “Monsieur, mon chef a dit Marseille.” Klaar. Maar dan, de gendarmes die even hun positie verlaten om naar de andere kant van de weg een verhitte situatie te gaan uitklaren. “Dit is het moment”, roept iemand van het circuit die de hele discussie gehoord heeft. Snel tussen de kegels door, links onder het bruggetje, en wij naar Le Beausset. Mooi zo. Hadden we de stroom naar Marseille moeten volgen, we waren nog eens minstens twee uur onderweg geweest, zal ik morgen in de perszaal horen van iemand die het wel heeft moeten ondergaan…

*Zondag 24 juni, 9u -> Dekens

Al heel wat volk rond het circuit. De koers is pas over dik… zeven uur. Veel toeschouwers die blijkbaar geen risico hebben genomen met het waanzinnige verkeer. In de paddock is het nog bijzonder rustig, de pitlane is zelfs leeg maar de garage van McLaren staat al open. Ziedaar: de MCL33 van Stoffel zit nog onder de dekens.

*10.30u -> Crisisvergadering

Ik zit in de motorhome van McLaren. Koffietje, wat bijpraten met collega’s. Plots worden we vriendelijk doch duidelijk verzocht om de hospitality te verlaten. “Er is een vergadering gepland met het voltallige personeel”, krijgen we te horen. Inderdaad, crisisvergadering. Alweer professioneel compleet fout, om dat hier te doen, terwijl de hele paddock het ziet of hoort -het nieuws dat we buitengezet zijn gaat rond als een vuurtje. En meteen hoor ik overal de vraag: wordt misschien het ontslag van teambaas Eric Boullier aangekondigd? Neen dus.

*11u -> Belgen

De GP3-race zit erop. En zie: Belgen op het podium. De winnaar krijgt zijn beker van Melchior Wathelet. De vroegere politicus van CDH die nu actief is als voorzitter van het circuit van Francorchamps en het organisatiecomité van de Belgische grand prix. Hij is samen met zijn medewerkers in Le Castellet omdat de Belgen hun Franse collega’s een handje hebben toegestoken. Het is immers van 1990 geleden dat ze hier nog eens een grand prix hebben georganiseerd. Het was er trouwens aan te zien. Niet dat de Belgen kwamen helpen, wel dat het zo lang geleden was. Verkeerschaos. Internet dat bij het minste onweer uitvalt. Et cetera. Ach ja, volgende keer beter.

*13.30u -> Renault

De terugkeer van de Franse grand prix, na tien jaar afwezigheid, is gevonden vreten voor Renault. Het Franse team bouwt hier een serieus feestje. Een tribune vol met mensen die allemaal een T-shirtje hebben gekregen, en een Franse vlag. En een tweetal uur voor de race is er nog eens een optocht met iconische race-auto’s uit het geschiedenis van het merk. Fantastisch initiatief voor de autosportliefhebber. Natuurlijk ga ik eens kijken. Het prototype staat er, waarmee de betreurde Didier Pironi in de jaren tachtig Le Mans reed. De RS01 is er, de allereerste Formule 1-auto van Renault, waarmee de Fransen in juli 1977 debuteerden, in Silverstone. Mijlpaal in de geschiedenis van ormule 1, want de eerste machine met een turbomotor. Scepsis alom toen, trouwens. Niemand die dacht dat het mogelijk was om met een kleine turbomotor van 1,5 liter op te boksen tegen de acht- en twaalfcilinders van drie liter. Maar twee seizoenen later won Renault al races, en turbomotoren werden de norm. Van dienst is René Arnoux, die van 1978 tot ’89 voor Renault maar ook Ferrari racete en alles bij elkaar 147 grand prix, waarvan hij er 7 won. Natuurlijk wil hij poseren voor de foto, als ik hem in de garage ontmoet.

Ook de RE40 van 1983 is er. Destijds een uitstekende machine waarmee Alain Prost net geen wereldkampioen werd, want op de valreep geklopt door de Brabham van Nelson Piquet. De legende wil dat Brabham in de laatst races het verschil maakte met een speciale en vooral illegale brandstof, maar Renault het ruiterlijk vertikte om klacht in te dienen.

Ik loop nog eens rond om naar de andere iconische modellen van Renault te kijken, er staan heel oude en exotische tuigen tussen. En dan bots ik op die fantastische R5 Turbo die in het begin van de jaren tachtig hoge ogen gooide in het wereldkampioenschap rally. En zie, Jean Ragnotti is in de buurt: voor de rallyfanaten die op dit dagboek botsen neem ik een foto van de man die met deze auto won een keer de rally van Monte Carlo won en twee keer de Corse.

*15.30u -> Bioscoop

Op naar de startgrid. Klassieke taferelen, lezers van mijn dagboek kennen ze al. De gezellige drukte op de grid. Stoffel die na aankomst uitstappen en nog eens overlegt met zijn ingenieur. Bekende gezichten, zoals Niki Lauda en Jacques Laffite die ongetwijfeld herinneringen aan de heroïsche jaren zeventig ophalen. Zoals Felipe Massa. Opvallend: een paar maand geleden zei hij nog in een interview dat Fernando Alonso zijn carrière destijds bij Ferrari had gekelderd, met al zijn politiek wringen en dringen. En nu vallen ze elkaar in de armen. Ook opvallend: Alonso die naar Vandoorne stapt. Hij wil voor de start nog eens overleggen. Ik vraag me af waarover, want de McLarens zijn hier zo goed als kansloos: 16e en 18e tijd in de kwalificaties, 16e en 17e op de grid omdat Hartley door een motorwissel achteruit moest en Stoffel dus een positie kon opschuiven.

En dan is het tijd voor de race. Ik loop terug langs de pitlane, langs de garage van McLaren. Ook klassiek: de bioscoop is al klaar. Waarmee ik bedoel, de stoeltjes van waarop de mecaniciens straks de koers zullen volgen…

*19.15u -> Regen

Stoffel is twaalfde geworden. Knappe koers. Sneller dan Alonso, die hij in het slot van de race, na zijn bandenwissel, weer voorbijging. Ik ben naar de motorhome van McLaren gelopen om de race nog eens door te nemen met onze landgenoot -neerslag in onze maandagkrant. Inderdaad: regen die te laat is gekomen. Met de zondvloed waar ik door moet, had het inderdaad een heel ander verhaal kunnen worden, zo bevestigt Stoffel ook voor de camera van mijn RTBF-collega Gaetan Vigneron. Het was trouwens even zoeken naar een plaatsje om het interview te filmen, want de truckies van McLaren zijn al druk bezig: de tent afbreken, meteen in de vrachtwagen en op naar Zeltweg. Komend weekend staat inderdaad al de Oostenrijkse grand prix op het programma. Druk, zei u?