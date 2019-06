Exclusief voor abonnees Onze F1-watcher in Frankrijk slaat een praatje met Courtois en merkt opvallende gast op Jo Bossuyt in Frankrijk

23 juni 2019

17u46 1 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Le Castellet zijn dagboek bij. Volg hem achter de schermen en beleef vanop de eerste rij wat in en rond de paddock gebeurt.

->Zaterdag 22 juni, 11.45u *Pikuur

Mijn vermoeden van gisteren wordt bevestigd. Deze ochtend minder dan tien minuten nodig gehad om naar het circuit te komen. Rustig op de weg. Zeer rustig. En nu, een kwartier voor de start van de laatste training, zie: tribunes die niet eens halfvol zijn. Georges zal straks een beeld meebrengen, genomen langs het circuit, en laat me nog eens van zijn gevoel voor humor proeven. “Ik denk dat de mensen dit bord wat te letterlijk hebben geïnterpreteerd.” ‘Verboden voor het publiek’, staat erop. En terwijl hij naar de perszaal terugkeerde, kon Georges zien hoe ook de snack-kraampjes wel heel weinig klandizie hebben. Een ding is zeker. Het wordt een serieuze financiële “pikuur”, zoals we dat in het Vlaams zeggen, voor de organisatoren. Frankrijk, of liever de lokale overheden alhier, betalen... 21 miljoen euro aan Liberty Media om de Formule 1 naar Frankrijk te halen. En volgens berekeningen van vorig jaar brengt een goed gevuld circuit 15 à 16 miljoen op. Alleen lijkt het circuit deze keer niet eens halfvol te lopen. Of hoe de Région Provence-Alpes deze keer véél meer zal moeten bijpassen dan 5 miljoen euro. Ze hebben het natuurlijk helemaal aan zichzelf te danken, de Fransen. Die onwaarschijnlijke chaos op de toegangswegen, vorig jaar, maar vooral de knullige manier waarop het allemaal geregeld was, heeft minstens de helft van de bezoekers die vorig jaar kwamen deze keer thuisgehouden. Je zou voor minder. Vorig jaar waren er behoorlijk wat toeschouwers die op zaterdag niet eens op het circuit raakten, en hun dure kaartjes mochten versnipperen. Ik herinner me nog dat ik toen flink wat mails kreeg van landgenoten, met de vraag tot wie ze zich moesten richten in een poging om hun geld terug te krijgen...

