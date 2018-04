Onze F1-watcher in China: "Ik zie bij Stoffel geen enkele hint van een glimlachje. Onze Belg in de Formule 1 is niet echt tevreden" Jo Bossuyt in China

15 april 2018

15u09

Dit weekend stond de GP van China op het programma. Op het circuit in Shanghai verzamelde de Formule 1-wereld voor de derde Grote Prijs van het seizoen. Onze man ter plaatse zat Stoffel Vandoorne en co opnieuw kort op de huid.

*Zaterdag 14 april, 23.45u -> Hapje

Laat terug in het hotel, deze avond. Het was behoorlijk druk en de taxi deed er ruim een uur over, van het circuit naar de stad. Ik ga nog een hapje eten met een collega en stap kort voor middernacht richting hotel. Kwart voor middernacht, en ze zijn hier nog druk bezig op het voetpad. Chinezen stoppen nooit met werken. Ook ’s nachts niet. Om het karikaturaal uit te drukken: kijk even naar buiten uit je hotelkamer, tel het aantal verdiepingen van dat gebouw dat ze daar optrekken, en je zult morgenochtend zie dat er een verdieping is bijgekomen. Die put in het voetpad: wedden dat die morgenochtend dicht is?

*Zondag 15 april, 9.45u -> Droogtrommel

Volgens mij is er een tekort aan droogtrommels in Shanghai. Waar je ook komt, langs huizen of flatgebouwen, achterbuurten of nette buitenwijken, het lijkt wel een nationale sport: de was die buitenhangt. Aan een touw of over de balustrade, vaak ook gewoon door het raam. Het valt me ieder jaar weer op.

*12.45u -> Vol

Ik zit in de perszaal als de rijdersparade begint. Op het scherm zie ik hoe Stoffel geïnterviewd wordt. Dan ga ik eens op het terrasje van de perszaal gaan kijken. Je hebt er een mooi uitzicht op de start/finish en hoofdtribune, maar rechts ook op de paddock en de paalwoningen waar ik het vrijdag over had in mijn dagboek: die huisjes waarin de teams met hun ingenieurs, coureurs en gasten zitten. De tribunes lopen goed vol, zie ik. En op de startgrid zijn dansers bezig met een soort reusachtige slang, of zo. Eens iets anders dan de oempafanfare in Oostenrijk. We zijn inderdaad in China.

*13.30u -> Nico

Tijd voor mijn zondagritueel. Eens tot bij de garage van McLaren lopen, want over een tiental minuten rijdt Stoffel naar de startgrid. Zoals altijd ook nu heel wat volk in de pitlane. Zoals Nico Rosberg, wereldkampioen 2016 en eind dat seizoen verrassend gestopt. De Duitser is nu consultant bij een Duitse televisiezender. En verzorgt zich blijkbaar goed, hij lijkt nog geen grammetje bijgekomen sinds hij de helm aan de haak hing.

Wat verderop, ook vaste prik in de pitlane, voor de start: Jackie Stewart die heel even wordt geïnterviewd. Ondertussen 79 en nog altijd kranig, ook nog altijd goed verdienend: de drievoudige wereldkampioen is hier als ambassadeur van Heineken en Rolex.

Na dik vijf minuten stappen kom ik bij de garage van McLaren, waar Stoffel al klaar in de auto zit. Ik ben net te laat om het op de foto te zetten, maar hoor dat de neus van de MCL33 er nog maar net op zit. “Ze moesten er op de valreep nog iets mee doen”, hoor ik van iemand die ook staat te kijken. En me nog zegt, cynisch: “Ja, bij McLaren vergeten ze af en toe wel eens iets, hé. Hier iets, daar nog wat.” Ik gniffel even. Het illustreert hoe almaar meer volk in de paddock zijn geloof in McLaren compleet aan het verliezen is. Toegegeven: dertiende en veertiende op de startgrid…

En dan rijdt Stoffel naar buiten. In de pitlane zelf is het even aanschuiven, nog, zie ik. Vlug naar de startgrid.

*13.50u -> 1984

Op naar de startgrid, nu. Bij de startplaats van Max Verstappen, die er nog niet is, staan Niki Lauda en Alain Prost te kletsen. Zou het gesprek over 1984 gaan, dat heroïsche seizoen toen ze teamgenoten waren bij… McLaren? En met een …..dominante auto samen ….bijna alle koersen wonnen. De beslissing in de titelstrijd viel toen trouwens in de laatste race. Lauda pakte de wereldtitel met …een half puntje voorsprong op Prost. Een half puntje? Inderdaad, de grand prix van Monaco werd wegens hallucinant zware regenval vroegtijdig afgevlagd, zodat de wedstrijdleiding besliste om maar de helft van de punten toe te kennen voor die koers. Prost won en kreeg dus 4,5 punten. In die tijd leverde een zege immers 9 punten op, maar dat had u natuurlijk zelf al berekend.

Ik stap door naar Stoffel en zie daar de bekende taferelen. De laatste punten overlopen met zijn ingenieur, maar deze keer zie ik geen enkele hint van een glimlachje. Alsof Stoffel al voelt dat het een moeilijke koers wordt. Ook hier stel ik vast dat de tribunes goed vol zitten. De opkomst wordt geschat op 100.000 zielen. Formule 1 begint echt te leven in China.

Als ik naar de uitgang loop, terug naar de perszaal, hoor ik plots motorgeluid van een aanstormende machine. Ik kijk om en zie hoe Lewis Hamilton terug naar de garage is gereden. Daar duwen de mecaniciens de Mercedes vlug naar binnen, hangen de auto even aan de laptop, dan rijdt Lewis weer naar buiten. Een detail in de set-up die niet naar zijn zin was, wellicht. Oké dan, tijd om me een weg te banen tussen de massa, want er staat weer wat volk op de grid. Zoals, impressionant, ene Yi Jianlian, die geïnterviewd wordt door een Duitse televisiezender. De Chinese basketter, ooit actief in de NBA bij teams the Milwaukee Bucks, New Jersey Nets, Washington Wizards en Dallas Mavericks, speelt nu voor de Guangdong Southern Tigers. En hoe groot hij is? Twee meter en dertien centimeter. Het is eraan te zien, want mijn Duitse collega moet omhoog kijken.

*17.15u -> Niet goed

Napraten met Stoffel, nadat hij langs mijn collega Gaetan van RTBF is gepasseerd: onze Belg in Formule 1 is niet echt tevreden. Hij reed dan ook een anonieme koers en finishte dertiende, dus niet in de punten deze keer. “Niet goed, vandaag. Ik kreeg nooit het goede ritme in de auto.”

