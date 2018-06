Onze F1-watcher in Canada ziet Vandoorne remfoutje maken en stelt vast dat het weer voor geen meter loopt bij McLaren: "Hopen op goeie strategie" Jo Bossuyt in Montreal

09 juni 2018

23u27 3 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Canada zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Vrijdag 8 juni, 22u ->Feest in het dorp

Ik ben een hap gaan eten met een collega en nu op weg naar mijn hotel. Halfuurtje stappen, "geen gezonder dessert", maak ik mezelf wijs. Natuurlijk ga is eens langs Sainte-Catherine, de straat die als een slagader door het hart van Montreal loopt. En waar de massa iedere avond, tijdens het grand prix weekend, samenstroomt. Hectisch is het. Crescent, waar Jacques Villeneuve een brasserie heeft, en Peel Street worden al vroeg in de namiddag afgesloten voor het verkeer. Om er allerlei stalletjes op te zetten, en een podium waar allerlei bands optreden. Als iemand me vraagt welke grand prix ik als toeschouwer zou kiezen, om zo eens naartoe te gaan, dan zeg ik altijd Montreal. Omdat de races er doorgaans goed zijn. Wat zeg ik, "doorgaans": hier zindert de race altijd. Ook omdat je langs het circuit een zeer krachtig gevoel van snelheid krijgt, op welke tribune je ook gaat zitten. Het is niet zoals op veel andere en vooral nieuwe circuits, waar je zo ver van het asfalt zit dat de auto’s verworden tot stipjes.

Maar ook: de sfeer in de stad is weergaloos. "Feest in het dorp", denk ik altijd. En altijd in een aangename, onschuldige sfeer -tot nu, lees voort. Met in Sainte-Catherine niet alleen veel volk, maar ook veel auto’s. Niet alleen gewone auto’s, ook taxi’s en... jongens die wat komen opscheppen met hun peperdure wielen. Dan staan ze daar in de file en geven ze eens goed gas, tot jolijt van de voorbij stromende massa en -verrassend genoeg als je het tafereel als Belg ziet...- nooit tot ergernis van de massaal aanwezige politie.

Maar zie, nooit meegemaakt hier: deze keer dreigt het echt uit de hand te lopen. Een onverlaat in een Ford Mustang vindt het blijkbaar nodig om niet alleen het knallende geluid van zijn V8 te laten horen, maar accelereert ook zo hard dat zijn wielen eindeloze seconden lang blijven doorslippen, en hij met dat scheurende rubber gigantisch veel rook produceert. Ik moet het toegeven: de man kent er wat van, hier zo een tafereeltje op te voeren. Hij beheerst de pedalen perfect. Wat niet wegneemt: misdadig, want gruwelijk gevaarlijk met de enthousiaste massa zo dichtbij. De politie grijpt wel in, deze keer. Terecht, ondanks het misplaatst gejouw van de menigte. De jongeman mag ergens opzij gaan parkeren. En het eens uitleggen.

*Zaterdag 9 juni, 8.30u ->Helden

Eindelijk op het circuit. Ik ben meegereden met Michael van Bell, de helmen. In Montreal moet je over een drijvende brug stappen, want de parking is van de paddock gescheiden door de olympische roeibaan van 1976. Bekend tafereel hier: aan het einde van die brug zitten fotografen klaar om de aankomende coureurs vast te leggen. Met die grote telelenzen kunnen ze immers heel mooie plaatjes schieten terwijl de helden hun richting uit stappen, en hebben ze daar alle tijd voor: het is immers een wandeling van toch bijna honderd meter om het water te kruisen.

*9u15 ->Close

Ik ga eens langs bij Michael. Hij zit in de garage van McLaren want is bezig met de helm van Stoffel: het ding helemaal klaar zetten voor de laatste vrije training en de kwalificaties. Veel is routine, die klus, maar soms vraagt de een of andere coureur ook om hier of daar een wijziging aan te brengen, legt Michael me uit. Spreekt van zelf dat hij close is met de coureurs die hij van een hoofddeksel voorziet. Niemand in de paddock die meer GSM-nummers van F1-rijders in zijn smartphone heeft zitten dan Michael.

*11.13u ->Rechtdoor

De derde en laatste vrije training is net geen kwartier bezig. Stoffel gaat wat enthousiast op een bocht af, blokkeert zijn wielen, merkt dat hij de bocht niet zal halen, en gaat rechtuit in de uitloopstrook. Hij krijgt de McLaren gedraaid, rijdt naar de garage en blijft dan een heel eind binnen. Een halfuur later staat de MCL33 van de West-Vlaming nog altijd in de garage. Ondertussen staan de McLarens onderin de tijdentabel: Alonso heeft de 15e tijd, Stoffel staat 18e. Belooft weinig goeds voor deze namiddag, denk ik. Maar dan komt Stoffel eindelijk weer buiten en rijdt de 10e tijd. Toch al wat beter. Maar vooral: hij is sneller dan Alonso, die 13e is. Het bevestigt wat we twee weken geleden in Monaco al zagen. Dat de West-Vlaming niet meer onderdoet voor zijn teamgenoot.

*13.10u ->Jean-Marie

Ook weer van de partij, in Montreal. Ik keer terug van de McLaren-hospitality en bots op, jawel, Jackie Stewart. Hij doet me denken aan een bekende Belgische ex-voetballer: altijd makkelijk om te zien wie tegenwoordig een van zijn lekkerste sponsors is…

*14.08u ->0,009

De eerste kwalificatiesessie is bezig, en Stoffel maakt een remfoutje. Niet goed, want hij beschadigt zijn voorbanden. Erger: het wordt meteen duidelijk dat de McLarens het zeer moeilijk zullen hebben om de derde en beslissende sessie te halen. Om niet te zeggen: onmogelijk. Het heeft natuurlijk alles te maken met de snelheid op de rechte stukken, een probleem dat McLaren blijkbaar maar niet opgelost krijgt. Stoffel zei het me gisteren al, "onze topsnelheid is niet scherp genoeg voor dit circuit." Afhankelijk van de plaats op het circuit schommelt het verschil tussen de McLarens en de snelste machines (op drie van de vier meetplaatsen is dat Vettel) tussen de 7 en 9 seconden. En dat op een circuit waar het van bocht naar bocht bijna altijd vol gas gaat. Het laat zich voelen. Beide McLarens stranden dus in de tweede sessie: pas 14e en 15e op de startgrid. Niet goed. Wat zeg ik? Rampzalig. Probeer met zo een kist maar eens te schitteren.

En toch, zelf heb ik er plezier aan beleefd, aan deze kwalificatie. Omdat ik zie dat de lijn van Monaco wordt doorgetrokken: Stoffel is meer dan ooit de gelijke van Alonso. In Monaco was hij in alle sessies sneller tot in de tweede kwalificatie dat probleem met de versnellingsbak opdook. En hier is de broederstrijd bij McLaren tijdens de twee kwalificatiesessies ongemeen boeiend. Uiteindelijk is het twee keer Alonso die aan het langste eind trok, maar het verschil is zo klein dat het eigenlijk verwaarloosbaar te noemen is. Negentien duizendsten van een seconde in sessie één, 9 duizendsten in de tweede sessie. Niets dus. En of ze aan elkaar gewaagd zijn, die McLarens. Qua zuivere snelheid zit Vandoorne nu op het niveau van Alonso. Nu die lijn ook nog eens doortrekken naar de race op zondag.

*16.40u ->Strategie

Het loopt voor geen meter bij McLaren, maar de zaterdagse persconferentie van het team blijft volk lokken. Ik ben een minuutje te laat aangekomen en ga dan maar achteraan staan om mee te luisteren. Veel vragen aan Alonso, over zijn plannen voor volgend seizoen: in formule 1 blijven of Indycar gaan rijden? Natuurlijk laat hij het achterste van zijn tong niet zien. Maar over de 24 Uren van Le Mans, volgend weekend, wil hij wel iets kwijt: "Ik zal mijn best doen." Goed zo. En wat hij morgen verwacht in de race, wil iemand dan ook nog weten? De Spanjaard, altijd even optimistisch: "We rijden in de punten, zeker weten!"

Daarna nemen de twee Belgische journalisten die naar Montreal gekomen zijn Stoffel mee naar buiten om nog snel wat bij te praten. Mijn collega van RTBF doet eerst zijn ding voor televisie, ik kijk en luister mee van achter de camera. Stoffel: "Heel jammer dat we het zo moeilijk hadden in de kwalificaties. Gisteren had ik een veel betere indruk van de auto, was ik er zelfs van overtuigd dat het erin zat om door te stoten naar de derde kwalificatiesessie. Neen dus. Om de een of andere reden zijn we teruggevallen, of hebben de andere teams een stap vooruit gezet. We moeten dat nog eens uitzoeken met de ingenieurs. Ik weet alleen dat de McLaren niet snel genoeg is. Kijk naar het verschil tussen Alonso en ik: zo goed als niets. Dat onderstreept maar één ding: dat we alles uit de auto gehaald hebben dat erin zit."

En of hij in de punten kan finishen, zoals Alonso beweert? Zegt Vandoorne: "Niet uitgesloten. Montreal is een speciaal circuit. Het is hier makkelijker dan op veel andere circuits om voorbij te steken. Bovendien slijten de banden heel snel, en starten sommige auto’s op zachtere banden dan wij. Dat schept mogelijkheden met de strategie..."