Onze F1-watcher in Canada ziet hoe slechts acht Formule 1-coureurs opdagen op 'feestje' Alonso

Jo Bossuyt in Canada

09 juni 2018

00u14 3 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Canada zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Woensdag 6 juni, 11.25u Belgische tijd ->Vogel

Vlucht 833 van Air Canada naar Montreal wordt op tijd weggeduwd van de gate. Tien voor elf in de voormiddag, of zo. Maar opstijgen doet het ding pas om halftwaalf. Op weg naar de startbaan is er immers file, zoals blijkt uit de foto van een vliegtuigspotter die een collega op het thuisfront toevallig te pakken krijgt. Maar de file kan me niet deren. Bekende gezichten zat om te kletsen en de tijd te doden. Om de een of andere reden is dit een vlucht die heel wat Formule 1-volk ieder jaar weer neemt. Ik zie buitenlandse collega’s, die via Brussel de plas over gaan. Ik zie Gaetan Vigneron, de F1-journalist van RTBF. Ik zie Michael van heldenfabrikant Bell, de man die het hoofddeksel van heel wat coureurs klaarmaakt voor de races en onderhoudt tijdens de grand prix-weekends. Stoffel is een van zijn coureurs, Alonso ook, en Hamilton onder andere. Michael gaat een drukke periode tegemoet. De Internationale Autosportfederatie FIA heeft immers nieuwe normen opgelegd voor de helmen. Michael legt me uit wat er allemaal verandert. Belangrijkste ingrepen: de helmen moeten impact van rondvliegende brokstukken beter kunnen absorberen. Daarnaast wordt het vizier ook kleiner, ook weer om te de kans kleiner te maken dat er iets doorheen vliegt. De voorbije jaren heeft de technologie waarmee die helmen worden gemaakt trouwens al heel wat vooruitgang geboekt. Zo was Ayrton Senna nooit om het leven gekomen als hij een helm van de huidige generatie had gedragen, want die afgebroken stang van de ophanging was nooit door zijn helm kunnen dringen.

Ayrton Senna is trouwens niet de enige Formule 1-coureur die overleed of serieuze verwondingen opliep door iets dat op de helm terechtkwam. In de Franse grand prix van 1972, op het ondertussen verdwenen circuit van Charade, kreeg Helmut Marko een steen in zijn vizier. De Oostenrijker, vandaag sportieve baas van Red Bull, verloor een oog. En in de Belgische grand prix van 1960, op het toen nog lange circuit van Francorchamps, kreeg de Brit Alan Stacey een vogel tegen het hoofd. Hij verloor de controle over het stuur, werd uit de auto geslingerd en kon het niet meer navertellen. Verser in het geheugen ligt natuurlijk Felipe Massa: een losgekomen onderdeel van de Brawn GP van Rubens Barrichello dat in volle vaart tegen zijn helm knalde. De Braziliaan liep een schedelbreuk op, maar zou het volgende seizoen opnieuw kunnen racen.

*13u Canadese tijd ->FBI

Na een vlucht van zeven en een half uur sta ik op Canadese bodem. Altijd leuk, hier aankomen. Vooral dan als je vergelijkt met veel andere landen. Altijd even vriendelijk aan de grenscontrole, die politie. Ongelofelijk hoe vlotjes je er door komt. In een mum van tijd zijn we buiten, en samen met collega Vigneron krijg ik een lift naar de stad van helmentovenaar Michael. “Ik had een kleintje besteld”, lacht hij als we de koffers in zijn reusachtige SUV gooien. Plaats voor acht mensen is er in dit zwarte monster met getinte ruiten. “Iedereen zal denken dat we bij de FBI zijn”, lacht Michael. Inderdaad. Jammer dat we geen blauwe sirene bij hebben om op het dak te zetten.

*Donderdag 7 juni, 9.30u ->Populair

Eerste werkdag van het grand prix-weekend. Op weg naar het Circuit Gilles Villeneuve. Dat bevindt zich op het Ile Notre-Dame, een kunstmatig eiland op de rivier Saint Lawrence. Ik betrap er mezelf op dat ik altijd aan Ivo Van Damme denk, als ik hier kom na alweer een jaar terugkeer. De paddock en het laatste rechte stuk van het circuit liggen immers langs de roeibaan die hier werd aangelegd voor de Olympische Spelen van 1976. Inderdaad, het jaar waarin Van Damme twee keer zilver pakte, op de 800 en 1500 meter.

Sinds 1978 wordt de Canadese grand prix hier verreden. Twee keer werd er niet gereden. In 1987 werd de race niet georganiseerd wegens een dispuut over sponsoring tussen de tweede grote Canadese brouwerijen, Labatt en Molson. In 2009 was er geen Formule 1 in Montreal omdat de organisatoren met Bernie Ecclestone geen akkoord bereikten over een nieuw contract.

Als we het circuit naderen, zie ik dat de Canadese race nog altijd razend populair is. Het is donderdagochtend, vandaag is er nog geen auto te zien, en de massa schuift al aan, in een zeer gedisciplineerde file.

*11.30u ->Geen ruimte

Tijd voor de persconferentie van de coureurs. Deze keer zijn Max en Stoffel van de partij, samen met Valtteri Bottas (Mercedes) en Lance Stroll (Williams). De Belg en de Nederlander gaan meteen samen zitten, en je merkt aan hun interactie dat ze het goed met elkaar kunnen vinden: ze zitten al goed te kletsen en lachen als de technici nog bezig zijn om een micro achter hun oor te bevestigen. Als Max gevraagd wordt om nog eens terug te keren op de race in Monaco, twee weken geleden, zegt hij: “Het was een heel leuke race, vooral toen ik vast kwam te zitten achter Stoffel en hij me geen ruimte liet om iets te proberen…” Ze moeten er beide om lachen, de West-Vlaming en de Limburger.

*12.15u ->Alonso

Op naar McLaren. Straks ga ik wat bijpraten met Stoffel -de neerslag van dat gesprek is te lezen in onze zaterdagkrant. Maar eerst eens een wandelingetje in de paddock. Tussen de al talrijk opgekomen fans -er is zelfs iemand met een schaalmodel van Ferrari op zijn hoofd. Bij de garage van Stoffel, waar zijn McLaren al op stelten staat, is het rustig. Iets verderop hoor ik plots gejuich: Max Verstappen komt buiten om de vele supporters te groeten, en hij neemt uitgebreid tijd om de aangereikte petjes, boeken en foto’s te signeren. Zo hoort het.

Het is er zeer druk als ik iets later bij McLaren aankom, want beide coureurs zijn bezig met televisiestations. Sky Italia is er voor Fernando Alonso, die hier dit weekend zijn 300e grand prix rijdt. En Stoffel zit bij de man van Fox Sports. Ik luister wat mee op de achtergrond en hoor dat het alweer over Alonso gaat. Of liever: hoe het komt dat Stoffel hem in de kwalificaties nog niet kon kloppen. De Rumbekenaar blijft er zoals altijd heel rustig bij, en antwoordt uitgebreid op iedere vraag. Altijd even sereen. Goed zo.

*15u ->Feestje

Op naar de Paddock Club, waar teams en sponsors tijdens de raceweekends hun belangrijke klanten of sponsors entertainen. In de ruimte van McLaren is er zo meteen immers een klein feestje voor de 300e grand prix van Fernando Alonso. Leuk ingerichte ruimte, trouwens. De gasten lunchen er niet alleen rijkelijk besprenkeld, ze kunnen ook een rondje Montreal trekken in een kleine simulator, onder het waakzame oog van Stoffel en Alonso.

Er volgt een speech, dan krijgen we een filmpje te zien over de carrière van Alonso. De 36-jarige Spanjaard lijkt af en toe zowaar ietwat geëmotioneerd, vooral als hij beelden terugziet van zijn duels met Michael Schumacher. Ik hou hem in het oog om zijn mimiek te zien als het over zijn oorlog met Hamilton bij McLaren gaat (2007) of beelden komen van zijn overwinning in Singapore dankzij de safety car omdat teamgenoot Piquet opzettelijk tegen de muur reed (2008). Ach ja, normaal dat ze dat niet tonen. Het moet een leuk moment blijven, natuurlijk. Fernando krijgt nog een petje, speciaal gemaakt voor zijn 300e grand prix, en teambaas Eric Boullier schenkt zijn coureur een boek met een foto uit iedere grand prix die Alonso heeft gereden. Origineel en leuk, dat laatste. Als afsluiter komen alle aanwezige coureurs nog eens samen op het kleine podium voor de foto. Opvallend: amper acht coureurs zijn er. Stoffel uiteraard, Carlos Sainz (Renault), Charles Leclerc en Marcus Eriksson (Sauber), Pierre Gasly en Brendon Hartley (Toro Rosso), Esteban Ocon en Sergio Perez (Force India). Niet echt populair bij zijn collega’s, onze Fernando?

*18u ->Racen

Het is welletjes geweest. Naar mijn hotel. Maar voor Stoffel en Alonso zit de dag er nog niet op. In de stad is er nog een evenement van sponsor Chandon, en ik ga maar eens kijken. Leuk. De McLaren-jongens racen er op een tijdelijk aangelegd kartingbaantje tegen elkaar, in hun echte racepak. Ze gaan hard en maken er een leuke show van, elkaar om beurten voorbijgaand. Speels en enthousiast. En dan, de laatste ronde: op de plaats waar Stoffel telkens de leiding nam komt hij nu ook weer opzetten. Tot Alonso hem een tik geeft en zo aan de leiding blijft, om daarna juichend met beide handen in de lucht over de finish te rijden. De Spanjaard heeft gewonnen. Ach ja, het is allemaal onschuldig en zo. Maar ergens voel je toch een heel klein beetje dat verliezen zelfs hier, op deze ludieke happening, geen optie is voor Alonso. Zo kennen we hem, de Spanjaard. En neen, dat is niet negatief bedoeld.

*Vrijdag 8 juni, 10.27u ->Mirakel?

De eerste vrije training is een halfuur bezig. Ik schrik even op als ik van mijn pc-scherm naar de televisieschermen kijk. De McLaren staan zowaar op stek 1 en 2. Is er een mirakel in de maak? Natuurlijk niet. Een uur later ligt alles weer in de voorspelbare plooi: Alonso 7e en Stoffel 9e tijd.

*14.55u ->Oeps

Ik zie op de televisieschermen dat Stoffel stil staat en al uit de McLaren is geklauterd. Hij heeft in bocht tien de muur geraakt en de MCL33 raakte daarbij voldoende gewond om niet meer voort te kunnen. “De ophanging is geraakt”, zegt Stoffel via de radio. Zijn tweede vrije training zal dus bij veertien rondjes blijven.

*16.40u ->Centimeters

De briefing met de ingenieurs zit erop. Stoffel kan naar buiten voor de televisiecamera’s. “Een fout van mij”, zegt hij meteen als hij gevraagd wordt na die aanvaring met de muur. “Ik kwam wat te enthousiast uit bocht nummer 9. Had er wat te veel vertrouwen in. En op die plaats is het een kwestie van centimeters, want de muur staat heel dicht bij de piste. Het is vooral jammer omdat ik in het resterende uur niet meer kon rijden, terwijl de mecaniciens de auto herstelden.” Maar al bij al is de West-Vlaming positief. “Het is een behoorlijk vruchtbare vrijdag geweest. De auto reageert niet slecht op de nieuwe dingen die we proberen. Bovendien is Montreal een circuit waarop je voorbij kunt steken. Als de kwalificaties morgen meevallen, dan behoort een goed resultaat zondag zeker tot de mogelijkheden.”