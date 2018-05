Onze F1-watcher in Barcelona ziet een droge en realistische Vandoorne: "Ik verwacht eerlijk gezegd niets" Jo Bossuyt in Barcelona

10 mei 2018

19u38

Bron: Eigen berichtgeving 0 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Barcelona zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Woensdag 9 mei - 21.15u

->Dagboek

Mijn trolley gaat dicht, mijn rugzak ook. Alsof mijn GSM het gemerkt heeft, want net nu gaat hij af. Het is onze huisfotograaf Georges. Hij vraagt of ik er klaar voor ben, voor die eerste Europese grand prix van het seizoen. En voor een nieuwe aflevering van mijn dagboek. Georges weet me immers te vertellen dat sommige lezers zich in hun reacties op hln.be afvroegen wat er met het dagboek gebeurd was, en hoopten dat het niet afgevoerd was. Neen dus. Door omstandigheden is het er twee weken geleden in Baku niet van gekomen. Maar vanaf nu is Het Laatste Nieuws er iedere grand prix dus weer bij. In de paddock. In het zog van Stoffel Vandoorne. “Tot ginderachter, Georges.”

*Donderdag 10 mei - 8.35u

->Love Hotel

Nokvol was hij, die vroege ochtendvlucht van Brussels Airlines. En zie: overal hoorde ik weer Nederlands. Geen Nederlands zoals in ‘Vlaams’, maar Noord-Nederlands. Max Verstappen wordt ondanks de brokken van de voorbije grand prix nog altijd massaal gevolgd door zijn supporters. Benieuwd hoe al dat volk maandag weer thuis raakt. En niet in het minst: hoe ik thuis geraak… Nog voor ik gisterenavond ging slapen zat in mijn mailbox immers al een mailtje met het leuke bericht dat de terugvlucht van komende maandag geannuleerd is.

Ach ja, we zien wel. Ondertussen strijkt de Airbus A320 keurig op tijd neer op de tarmac van Barcelona. In de aankomsthal word ik opgewacht door een collega met wie ik hier de auto deel. Hij is gisteravond al aangekomen. En, uitgerust? Neen dus. Zijn hotel was immers niet je dat. Veel lawaai ’s nachts, en zo. “Weet je zeker dat het hier is,” vroeg de taxichauffeur die hem gisteravond naar zijn hotel bracht. Mijn collega had zijn hotel inderdaad wat snel geboekt. De kleine lettertjes niet gelezen. Niet gezien dat hij in een ‘love hotel’ zou belanden. “En u bent alleen,” vroeg de man aan de balie hem verbaasd? Ja dus. Waarna de airco op zijn kamer een vervelend geluid maakte, zo merkte mijn collega toen hij slaap probeerde te vatten. Terug naar de balie dus. “Heeft er nog niemand over geklaagd,” zei de man aldaar. “Maar ja, hier blijft ook niemand de hele nacht, ziet u.” Ik lach me een bult als hij het vertelt, terwijl het mooiste nog moet komen. Want dan was er gisteravond ook dat hongertje. Tuurlijk geen restaurant in het hotel. En in de buurt ook nergens iets op loopafstand? De man aan de balie: “No”. Dus maar iets online besteld, Indisch, ze brachten het naar het hotel met een motorfietsje. Top. Alleen: geen bestek bij het eten… Er dan maar halen bij de balie? “Hebben we hier niet, meneer. Hier komt niemand heu… om te eten.” En of mijn collega dan met zijn handen heeft gegeten, gisteravond, op zijn kamertje, wil ik weten? “Neen, in de badkamer lag nog een vers verpakte haarkam. Ik heb die eruit geprutst en daar dan maar mee gegeten…”

Inderdaad. Het zinderende leven van de formule 1-journalist.

*11u

->Leeg

Oké, het is nog wat vroeg, maar ik ga toch maar eens in de paddock kijken. Relatief leeg, voelt het nog allemaal aan. Zeer zeker bij McLaren. Nog geen kat te bespeuren. Terug dan maar, richting perszaal. De gebruikelijke taferelen. Een mecanicien die banden prepareert. Alleen een snuifje commotie bij de cameramannen als Fernando Alonso aankomt. Hij zit als thuisrijder straks in de grote persconferentie, samen met landgenoot Carlos Sainz (ook thuisrijder), Mexicaan Sergio Perez (verrassend derde in Baku twee weken geleden) en Nieuw-Zeelander Brendon Hartley (knap tiende in Baku). Als ik bijna bij de trap naar de perszaal kom, zie ik hoe Vettel bovenop de hospitality van Ferrari bezig is met een fotoshoot. Toch even kletsen met twee buitenlandse collega’s die het tafereel ook staan te bekijken. We hebben het over het grote gerucht. Als er iets van aan is, dan zou dat wel eens tot een revolutie in formule 1 kunnen leiden. Hoezo? Wel, een paar weken geleden dreigde Ferrari er al mee dat het de formule 1 zou kunnen verlaten als het nieuwe reglement en de nieuwe commerciële voorwaarden die ingaan in 2021 niet naar de zin van de Italianen zijn. En zie: nu gaat het hardnekkige gerucht dat Ferrari al een plan klaar heeft om niet alleen uit de formule 1 te stappen, maar misschien zelfs een blauwdruk klaar heeft voor een …nieuw kampioenschap. Een soort ‘nieuwe’ formule 1 die gesponsord zou worden door Amazon, dat hoopt er 200 miljoen abonnees mee te kunnen strikken voor zijn videodienst. De circuits zouden veel minder moeten betalen voor het peloton (nu varieert de prijs van 15 tot 45 miljoen, afhankelijk van het land waar wordt gereden) en er zou veel meer van de inkomsten terugvloeien naar de teams. En vooral, dan toch voor de formule 1-fanaten: er zou bij voorkeur op mythische circuits worden gereden. Lees: de oudere, traditionele circuits in Europa. Benieuwd.

*15u

->5

De grote persconferentie begint. Fernando Alonso doet zijn best om de verwachtingen te temperen. Iedereen heeft de mond vol over de ‘nieuwe’ McLaren die hier in Barcelona debuteert. “Maar alle teams brengen nieuwe onderdelen en updates mee,” zegt de Spanjaard. “Verwacht dus niet dat we een grote sprong vooruit maken.”

Dan volgen er nog wat vragen over de voorbije WEC-race in Francorchamps, die Alonso met de Toyota won. Natuurlijk zegt hij dat het deugd deed, nog eens winnen. In formule 1 is het immers precies …vijf jaar geleden dat Fernando nog eens als eerste over de meet rolde. Uitgerekend hier in Barcelona, in mei 2013.

*16.40u

->Verrassen?

Tijd voor Stoffel. Hij heeft net zijn sessie met de televisiestations achter de rug, en ook met de internationale pers. Nu schuiven de Belgen aan, en er zijn in tegenstelling tot de voorbije races behoorlijk wat collega’s naar Barcelona afgereisd. Stoffel volgt al snel het voorbeeld van Alonso: hij wil dat we niet te veel verwachten van de vernieuwde McLaren. “Want iedereen zal hier een betere auto hebben.” En dan, tekenend voor de achterstand die McLaren met al die problemen opliep tijdens de wintertests in Barcelona, in februari en maart: “Eigenlijk is de auto nu zoals we hem had willen meenemen naar de eerste grand prix van het seizoen in Melbourne.” En wat hij ervan verwacht, van die updates? Stoffel reageert droog en realistisch, helemaal terecht overigens: “Ik verwacht eerlijk gezegd niets. Ik laat me liever aangenaam verrassen. We zien morgen wel.” En morgen vrijdag wordt het druk: “Alle mogelijke set-ups uitproberen in de eerste vrije training, daarna in de tweede training de auto afstellen zoals we hem willen voor de rest van het weekend.” Met andere woorden: werk aan de winkel.

*17.05u

->Vogelpik

Tijd om het allemaal te gaan uittikken in de perszaal, maar eerst nog even een ludiek moment meepikken. Een Britse televisiezender haalt Stoffel meteen na zijn persbabbel naar buiten voor een wedstrijdje darts met zijn teamgenoot. ‘Vogelpik’ zoals we in Vlaanderen zeggen. Ik sta het tafereel geamuseerd te bekijken. En voor u het zich afvraagt: neen, er is geen weergaloze dart-player verloren gegaan aan Stoffel en Fernando…