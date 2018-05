Onze F1-watcher in Barcelona: "Ik zie Vandoorne uitvallen en zie ook hoe mede-eigenaar Mansour Ojjeh van McLaren verbijsterd naar zijn scherm in de pitlane kijkt" Jo Bossuyt in Barcelona

13 mei 2018

21u39

Bron: Eigen berichtgeving 0 Formule 1 Dit weekend stond de GP van Spanje op het programma. Op het circuit in Barcelona verzamelde de Formule 1-wereld voor de vijfde Grote Prijs van het seizoen. Onze man ter plaatse zat Stoffel Vandoorne en co opnieuw kort op de huid.

*Zondag 13 mei, 10u ->Familie

De paddock sijpelt langzaam maar zeker vol. De meeste coureurs zijn er al, uw dienaar ook. Al een heel eind zelfs. Mijn collega - zie dagboek van vrijdag - moest op tijd voor zijn laptop zitten voor de derde en laatste race van zoon Ugo de Wilde, daar in de Franse F4 op het verraderlijke stratencircuit van Pau. Ugo werd trouwens derde, goede uitslag. Komt nu ook aan: vader Patrick Vandoorne met zijn partner, en ze ontsnappen niet aan de snelle klik van onze huisfotograaf Georges. Voor deze eerste grand prix op Europese bodem zijn Patrick en Pascale trouwens niet de enige familie die meegekomen is met Stoffel. Ook de moeder van onze vertegenwoordiger in Formule 1 is meegekomen met haar partner. "Mijn moeder is bang van racewagens", zei Stoffel me een paar jaar geleden eens tijdens het een of andere interviewtje. "Ze kruipt altijd in het toilet als de race begint…" Nu dus niet meer, mag ik vaststellen. Goed zo.

Trouwens, niet alleen de familie van Stoffel is hier goed vertegenwoordigd. Ook de fans zijn voor de eerste Europese GP van het jaar in groten getale meegekomen. En de Belgische supporters, ze zijn altijd meteen herkenbaar omdat er altijd wel ergens een driekleur in de buurt is. Indien niet in de vorm van een vlag, dan als kledij. Zoals dit groepje dat in de fanzone toeft: het nummer twee op de rug van de man laat er niet de minste twijfel over welke coureur zijn favoriet is…

*11.25u ->Mysterie

Ik voel dat onze fotograaf in grote doen is. Hij belt me want heeft de mecaniciens van McLaren gespot als ze met een voorvleugel binnengaan in de garage van de FIA, waar de technische controleurs zitten. Ik loop er heen en het is inderdaad een merkwaardig tafereel. Niet op zijn minst omdat de poort van de garage meteen dichtgaat. Gebeurt ook zelden. Ruim een halfuur blijft de vleugel binnen, tot de poort weer opengaat en de mecaniciens met hun vleugel vertrekken. Mysterieus. Zou er een probleem zijn met die veelbesproken voorvleugel van McLaren? Ik vraag het kort voor de start van de race aan teammanager Eric Boullier? "Een probleem? Neen. Hoe zeg je? In de FIA-garage? Raar. Ik weet van niets." Inderdaad: nog mysterieuzer.

*13u ->9 seconden

Tijd voor de rijdersparade. De helden maken een rondje van het circuit op een grote truck, en worden één na één geïnterviewd. Klassiek tafereel: Stoffel staat bij de Fransman Pierre Gasly, met wie hij zeer goed opschiet. En vaak ook, zoals vandaag alweer, met Max Verstappen erbij. Ik bekijk ze vanuit de perszaal en zie dat het een enthousiast gesprek is. Later, na de race, zal ik Stoffel vragen waarover het precies ging, en hij weet het nog perfect: "Over hoe snel de auto’s geworden zijn. Drie jaar geleden was 1 minuut en 25 seconden de rondetijd van de pole position. Dit seizoen is het 1 minuut en 16 seconden. Bijna negen seconden sneller in drie jaar tijd. We kunnen het zelf amper geloven. Het is wel een tof gevoel voor ons, vooral die veel hogere snelheden in de bochten."

*14.30u ->Regen

Het is toch even wennen, die nieuwe timing die de heren van Liberty Media hebben ingevoerd. Vorig jaar was de koers nu al een halfuur bezig. Vandaag begint ze pas om tien na drie. Ik loop naar de garage van McLaren en Stoffel komt net even buiten, kijkt omhoog naar de lucht. Het ziet er behoorlijk donker uit, daar langs de andere kant van het circuit. "Maar het team verwacht geen regen", zegt hij me. McLaren heeft gelijk, het zal bij donkere wolken blijven, en tijdens de race trekken ze zelfs helemaal weg. Jammer, want het zou Stoffel de kans geven om er iets meer uit te halen, eens een regenrace, misschien. Om in zijn McLaren te kruipen moet hij trouwens nog even wachten, want de mecaniciens zijn nog druk bezig met de neus van zijn MCL33, die er helemaal is afgehaald. Ze moeten blijkbaar nog een product aanvullen. Leuk beeld, eigenlijk. In een hoogtechnologische sport die miljarden kost, vullen de mecaniciens een tankje bij met vloeistof dat in een plastic flesje voor bruiswater zit. Als de neus weer op de auto zit, maakt Stoffel zich klaar en vertrekt naar de grid.

*14.50u ->Sjeik

Het is druk op de startgrid. Ik zie Felipe Massa, die voor het eerst sinds zijn pensioen langskomt. Op naar startpositie 11, waar Stoffel staat: opnieuw zie ik hoe moeilijk het voor de coureurs is om van onder die 'halo' uit de auto te kruipen. Leuk moment: terwijl Stoffel op de achtergrond zijn helm afneemt, komen Stoffels mama en de huidige partner van vader Vandoorne langs. Natuurlijk hebben ze er niets op tegen om op de foto te gaan, als onze fotograaf Georges glimlachend zijn camera toont. Ook de grote baas is er: sjeik Mohammed Bin Essa Al Khalifa. Voorzitter van de Mumtalakat-holding, eigendom van de koninklijke familie van Bahrein en hoofdaandeelhouder van McLaren. Hij wenst Stoffel geluk vooraleer de Belg zich klaarmaakt voor de start.

*16.10u ->Over en out

Geluk is net wat Stoffel in Barcelona niet heeft. Hij neemt een goede start, maar dan vinden zijn voorbanden in de eerste bocht geen grip en moet hij breed. Omdat hij niet langs de voorgeschreven weg opnieuw op de piste komt, krijgt hij meteen al 5 seconden straftijd die hij tijdens zijn pitstop zal moeten uitzitten. Daarna klimt hij op naar de zesde plaats omdat hij als laatste binnengaat voor die bandenwissel, en komt dan weer buiten als dertiende. Met de ambitie om op te klimmen naar de tiende plaats, dat zat er in, zoals hij in onze maandagkrant uitlegt. Maar in ronde 46 is het plots gedaan: Stoffel moet langs de kant met een vastgelopen versnellingsbak. Over en out. Ik zie het op het scherm in de perszaal, en zie daarop ook hoe mede-eigenaar Mansour Ojjeh van McLaren verbijsterd naar zijn scherm in de pitlane kijkt. Gelukkig zal Stoffel hier geen gridstraf voor krijgen in Monaco, want het reglement zegt dat een versnellingsbak vijf koersen moet meegaan. En Barcelona is de vijfde dit jaar. Of hoe onze landgenoot met een schone lei naar Monaco kan, een circuit waarop hij vorig seizoen aardig presteerde. Natuurlijk zal uw dienaar er ook daar weer bij zijn met zijn dagboek.