Onze F1-watcher in Bahrein ziet hoe Vandoorne met zijn 'zorgenkind’ een dijk van een wedstrijd reed Jo Bossuyt in Bahrein

08 april 2018

22u05 1 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Bahrein zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Zaterdag 7 april, 22.15u

Mijn dagboek is doorgestuurd naar Brussel, de laptop zit in de tas. Tijd om mijn hotel op te zoeken. Met de kwalificaties die hier pas om 18u beginnen, zijn ook de interviews later dan we in Europa gewoon zijn. Gelukkig heb ik een uurtje voorsprong op Brussel, waar het nu nog maar kwart na negen is. Ondertussen loopt ook de paddock leeg, maar de lichten hebben ze nog niet gedoofd. De Bahraini’s willen er blijkbaar de kerstsfeer in brengen. Niet alleen hier in de paddock, maar ook langs de grote invalsweg naar het circuit zitten de bomen vol kleine, fonkelende lichtjes.

Om op de persparking te raken, moet je van de paddock door een lange tunnel onder het circuit naar het plein achter de grote tribune. Daar bots ik op een zee van mensen. Voor de Bahraini’s is de grand prix een feest. Langs de linkerkant, waar de stalletjes met frisdrank en fast food staan, zitten alle banken nog vol. Langs de rechterkant staan maar een paar banken, maar liggen ook matten op de grond: dit is de plek waar je aan de waterpijp mag lurken. Hier en niet elders dus. Ik beslis de ‘sheesha’ maar over te slaan en naar mijn hotel te rijden.

*Zondag 8 april, 10.25u ->Pint

Bijna op het circuit, maar eerst even de tank volgooien bij het laatste station. Georges, onze fotograaf, stapt uit en babbelt met de bediende. “Ja, ken ik,” zegt de man als hij hoort dat we uit België komen. “Tomorrowland!”, schreeuwt hij en lacht breed. Ik doe teken dat ik graag een foto van hem wil nemen, maar dat heeft hij liever en niet en stapt weg. Die sjaal rond zijn gezicht? Neen: dat is niet om zijn gezicht van de foto te houden. Wel omdat er vandaag een strak windje zit. En strakke wind in Bahrain, dat betekent zand eten als je niets voor je mond houdt…

Voor iets meer dan een halve tank betalen we trouwens precies 5 dinar. Slordig omgerekend een dikke 10 euro. “Precies wat ik gisteren in de bar van mijn hotel betaald heb voor een pint bier”, lacht een collega die we vandaag een lift geven en achterin de auto zit.

*13u ->Zorgenkind

Tijd voor een wandelingetje in de paddock. Ik ga ook eens tot in de pitstraat, waar het rustig is. Geen kat te zien, zelfs geen mecanicien. De auto van Stoffel zit er nog onder zeil. Die McLaren MCL33. Het grote zorgenkind. Benieuwd of Stoffel gelijk krijgt, straks: hij zei me gisteren dat de auto een beter ritme heeft in de race dan in de kwalificaties, en dat hij zo misschien een paar plaatsjes hoopt op te schuiven. Maar van een podiumplaats moeten we natuurlijk niet dromen.

Verderop in de paddock dan, langs het stalletje met lokale specialiteiten. De twee Arabieren die er serveren, proberen me uit te leggen wat er in de grote schalen zit, maar ik begrijp er geen snars van. Wie er veel meer dan een snars van begrijpt, van wat zijn gesprekspartner zegt, is hoofdingenieur Paddy Lowe van Williams. Ik zie dat hij aan tafel zit met Laurence Stroll, de Canadese miljardair en vader van coureur Lance. Papa Stroll stopt zoveel geld in het team -er gaan geruchten over 30 miljoen euro- om zijn zoon te laten racen, dat hij volgens sommigen de facto baas van het team is. Op de startgrid heb ik trouwens al gezien dat hij over alles en nog wat uitleg vraagt aan ingenieurs en mecaniciens, wanneer die driftig bezig zijn met de auto van zoonlief. En nu lijkt hij ingenieur Lowe de levieten te lezen. Ook bij Williams hebben ze immers een zorgenkind. Nog meer dan bij McLaren. Williams is immers het enige team van wie de auto trager lijkt dan die van vorig seizoen. De Rus Sirotkin, die gisteren in de kwalificaties de snelste Williams-tijd reed, was …1,3 seconden trager dan Felipe Massa vorig jaar. “Ook dat is een crisis waard”, denk ik bij mezelf.

*15u ->Crisis

Weinig nieuws uit het McLaren-kamp, maar in de perszaal wordt meer over het debacle van de oranje auto’s gesproken, dan over de pole position van Sebastian Vettel. Op een paar gespecialiseerde sites wordt al openlijk de vraag gesteld: kan teambaas Eric Boullier in deze context nog wel overeind blijven? Er worden zelfs vraagtekens gezet naast de naam van directeur Zak Brown. Crisis, zei u? “Er zitten er bij McLaren wellicht een paar te hopen op een onwaarschijnlijk koersverloop”, denk ik bij mezelf.

*16.00u ->Louis

Tijd voor de parade van de coureurs. Eerst maken de helden kennis met de gridjongens en -meisjes nieuwe stijl. Die zitten allemaal klaar in een van de garages. Louis is er ook. Het jongetje met het rode Ferrari-shirt is van Belgische afkomst. “Wij zijn naar hier verhuisd, maar mijn ouders wonen in Turnhout”, vertelt de mama van Louis.

*17.40u ->Beteuterd

Tijd om naar de pitlane te lopen, want zo meteen begin het feest. De tribunes zitten niet meteen vol, maar ik zie wel alweer een Belgische supporter. Stoffel zit klaar in zijn auto om naar de startgrid te rijden. Dat mag vanaf een halfuur voor de start. Op de startgrid zelf vind ik hem wat beteuterd kijken. Normaal. Niet ideaal om vanop die veertiende plaats te starten. Anderzijds: Max Verstappen staat nog verder achteruit, want crashte gisteren al in de eerste bocht van de kwalificaties. Bij Max zie ik zijn moeder en zus staan: Sophie Kumpen met haar dochter Victoria. “Het is nog maar de tweede keer in mijn leven dat ik op een startgrid kom”, zegt Sophie. “De vorige keer was nog in de tijd van Jos, ergens in Canada, denk ik.”

*20u ->Beer

Vettel heeft gewonnen, maar ook Stoffel heeft een beer van een koers gereden. Van de veertiende startpositie naar plaats acht. Meer zelfs: van de allerlaatste plaats naar achtste. Want zoals je op de foto kunt zien heeft hij zijn start compleet gemist, en zal als laatste door de eerste bocht gaan. Stevig nummertje. Als hij voor de televisiecamera’s staat, merk ik dat zijn gezicht uitgeklaard is. Ook Alonso ziet er tevreden uit. Daarna spreek ik nog even met Stoffel, en ja: hij is blij met zijn prestatie. Wat hij nog meer te vertellen heeft, kun je morgen in onze maandagkrant lezen.