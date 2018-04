Onze F1-watcher in Bahrein ziet hoe ploegmaats Vandoorne en Alonso met een andere auto reden Jo Bossuyt in Bahrein

06 april 2018

20u39 0 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Bahrein zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Vrijdag 6 april, 10.15u ->Zondag

Op weg naar het circuit. Geen kat op de weg. Ze organiseren het hier dan ook een beetje anders, in Bahrain: vrijdag is hier wat voor ons zondag is. Vandaar ook, gisteravond op de terugweg van het circuit lang in de file gestaan. De Bahraini’s die gaan stappen op donderdagavond, en daarvoor nemen ze allemaal de auto. Vandaag slapen ze dus uit, blijkbaar. Opvallend ook, onderweg: hoe fors er nog altijd gebouwd wordt, in en om hoofdstad Manama. Overal hoge kranen. De allereerste keer dat ik hier kwam, alweer veertien jaar geleden, stonden er hier nog niet half zoveel gebouwen als nu. Het hotel waar veel journalisten logeren en waar we tijdens die allereerste grand prix van Bahrain sliepen, in 2004, staat nu omzoomd door een zee van andere torens. Veertien jaar geleden stond het alleen op een zanderige vlakte, herinner ik me nog. Er was zelfs geen geasfalteerde weg ernaartoe.

*12.25u ->You’ve got mail

In de perszaal, mijn laptop staat al een poos open. Zie, een mailtje van Liberty Media, de nieuwe eigenaars van de formule 1. Ik zet me schrap. Hier komt het grote plan van Ross Brawn voor de toekomst van de sport. Ik schreef daar al over in onze vrijdagkrant: de vele problemen waarmee formule 1 worstelt, en hoe de nieuwe eigenaars dat willen aanpakken. In 2021 gaat immers een nieuw reglement in, zowel voor auto’s als motoren, en zal het geld ook anders worden verdeeld onder de eigenaars en de teams. Natuurlijk openen alle journalisten in de perszaal driftig die mail, maar de ontnuchtering is groot. Hilarisch is het, haast. Iedereen verwachtte van Ross Brawn (hij is door Liberty Media aangetrokken om de rol van Bernie Ecclestone in de paddock over te nemen) dat hij een drastisch en concreet plan zou voorstellen. Maar zijn document heeft het alleen over wat ‘zou’ moeten gebeuren. Zoals: “De motoren moeten meer geluid maken.” Oké, wisten we ook al wel. Of ook: “De nieuwe motoren moeten eenvoudiger en goedkoper zijn.” Tja, alsof we dat niet wisten. En zelfs: “We moeten auto’s hebben die opnieuw kunnen voorbijsteken.” Proficiat. Maar voorts: geen enkele concrete maatregel, geen beslissing. Hilarisch? Neen, bedroevend. Omdat het debat andermaal lijkt te zullen verzanden in eindeloos overleg tussen alle partijen, over hoe die ‘zou’ nu telkens concreet ingevuld moet worden. En veel dingen natuurlijk zullen verwateren. Verbleken. Ach ja.

*13.35u ->60 miljoen

Brokje gaan eten met een paar collega’s. In Bahrain zorgen ze voor de journalisten: uitstekende catering hier. ’s Ochtends ontbijt, ’s middags en ’s avonds voorgerecht met allerlei rauwkost, daarna keuze uit pasta, vis of vlees. En dessert met zowel suikerij als vers fruit. De baas op de krant zal blij zijn, ik breng straks weinig bonnetjes mee uit Bahrain. Helaas is het niet overal zo. Verre van. Broodjes in Francorchamps, wat bleekjes in vergelijking met hier, toch wel. Maar al beter dan op veel andere circuits, waar de catering voor de pers reikt van een kurkdroog broodje kaas (Monaco) tot een stuk vlees dat doet denken aan een bejaarde schnitzel (Budapest) of gewoon niets (Silverstone). Maar eigenlijk wilde ik gewoon zeggen dat er aan zo een middagtafel vaak druk wordt gepraat. En deze keer gaat het over …de transfers voor volgend seizoen. Inderdaad, nog maar twee races ver en de molen draait al. Hamilton heeft nog niet bijgetekend bij Mercedes, en zijn contract loopt straks af. Al maanden wordt onderhandeld, maar het blijft wachten op witte rook. Blijkbaar een financiële kwestie. De viervoudige wereldkampioen zou immers 60 miljoen dollar vragen per seizoen. ZESTIG. Nooit gezien in formule 1, waar de grootste verdieners (Hamilton, Vettel en Alonso) nu tussen 30 en 40 miljoen zitten. De collega van het Duitse Bild meent te weten hoe dat komt. Hij heeft met sportieve baas Helmut Marko van Red Bull gepraat, en volgens die is Mercedes-baas Toto Wolff gaan hengelen naar Max Verstappen en Sebastian Vettel. Alleen hapte geen van de twee toe. Zodat Wolff voorlopig alleen zekerheid heeft van Valtteri Bottas, mocht Hamilton stoppen. En Bottas, jawel, die bewees tot nu toe vooral dat hij geen absolute top is. Natuurlijk heeft Hamilton dat door, en verhoogde hij volgens Marko daarom zijn prijs. Leuk. Maar er zijn nog meer transfergeruchten: Daniel Ricciardo zou een voorakkoord getekend hebben bij Ferrari.

*14.35u ->Zijpaneel

De eerste vrije training is meer dan een halfuur bezig, en Stoffel staat op het bord met de derde tijd. Mogen we beginnen hopen dat de McLaren een serieuze stap vooruit heeft gezet? Neen dus. Uiteindelijk zal alles in de klassieke plooi vallen. Snelste tijd voor Ricciardo, voorts Mercedes en Ferrari voorin. Stoffel op stek dertien en Alonso, anderhalve tiende sneller, op plaats elf. Maar, opvallend: onze landgenoot en zijn Spaanse ploegmaat rijden niet met dezelfde auto. Het zijpaneel op de MCL33 van de Belg is hetzelfde als in Melbourne, maar op de auto van de Spanjaard zit een nieuwe versie, zoals je op de foto’s kunt zien. Het weekt bij een collega de opmerking los dat het opnieuw hetzelfde spelletje is als vorig seizoen: dat Alonso de nieuwe onderdelen krijgt, en Vandoorne niet. We zullen wel zien, denk ik bij mezelf.

*18u ->Identiek

De tweede vrije training komt op gang, en ondertussen heeft onze huisfotograaf Georges me wat beelden bezorgd van de eerste training. Het is hem bij het selecteren van zijn beelden opgevallen dat de McLaren van Stoffel een kleinere bodemspeling heeft dan die van Alonso. Lees: hij staat dichter tegen het asfalt. Zozeer dat de onderkant van de MCL33 af en toe het asfalt raakt, en dat zorgt voor gensters -zie foto. McLaren experimenteerde deze ochtend dus wellicht ook met verschillende bodemplaten, want de auto van Alonso schuurde veel minder over de piste. Het goede nieuws is dat McLaren in ieder geval druk sleutelt aan de auto. Het minder goede nieuws is dat het voorlopig weinig verschil maakt. Alonso klokt af als negende, Stoffel als tiende. Verschil: alweer anderhalve tiende van een seconde. Maar vooral: een Renault (Hulkenberg) en een Toro Rosso (Gasly) zijn sneller dan de McLarens. Het neemt niet weg dat hoofdaandeelhouder Mansour Ojjeh van McLaren tevreden is, blijkbaar. Hij gaat Stoffel, nog in de auto, de hand schudden.

Maar je vraagt je nu natuurlijk af hoe het zit met die McLarens, of Alonso nog altijd de enige is die het nieuwe zijpaneel kreeg. Neen dus. Ook Stoffel rijdt de hele tweede sessie met het nieuwe onderdeel, dat deze ochtend bij Alonso blijkbaar voor beterschap zorgde. Het ziet er dus naar uit dat McLaren zijn belofte zal nakomen. “Dit seizoen zal Stoffel in de kwalificaties en races altijd dezelfde auto krijgen als Fernando,” zei teammanager Eric Boullier ons al tijdens de wintertests in Barcelona.

*21.15u

->In Bahrain is alles wat later. Dus ook de interviewtjes. De tweede vrije training is pas afgelopen om halfacht, en daarna moesten de coureurs gaan debriefen met hun ingenieurs. Stoffel komt dus pas nu buiten van die technische sessie, zodat ik hem pas nu kan spreken. Met wat hij zegt maak ik zo meteen nog een verhaal voor onze zaterdagkrant. Waarna het weer richting centrum en hotel gaat, voor deze jongen.