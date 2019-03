Onze F1-watcher in Bahrein ziet hoe Nederlandse journalist wel érg ongelukkige vraag stelt aan zoon Schumacher Jo Bossuyt in Bahrein

29 maart 2019

21u04

Bron: Eigen berichtgeving 0 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Bahrein zijn dagboek bij. Volg hem achter de schermen en beleef vanop de eerste rij wat in en rond de paddock gebeurt.

->Woensdag 27 maart, 15.30u

*Kimi

De Airbus A330 van Lufthansa heeft keurig op tijd het zwerk gekozen. We zijn al een poos onderweg. Op naar Bahrein, en ik zie dat de piloot geen verkeerd vliegplan heeft meegekregen zoals daar ergens in Engeland vorige week -ook gehoord in het nieuws? Deze vogel gaat duidelijk naar het Midden-Oosten. En de taal op mijn stoelschermpje liegt er ook niet om. Dit zit goed. En uw dienaar is er helemaal klaar voor, dat seizoen 2019. Dat hopelijk leuk en boeiend wordt, maar in ieder geval anders zal zijn. De voorbije twee jaar zat ik inderdaad constant in het zog van Stoffel, om zijn doen en laten hier op HLN.be en in onze krant te rapporteren. Maar onze landgenoot is er niet meer bij, zoals iedereen die formule 1 volgt wel weet. Ja, het zal anders zijn.

Hoewel de tussenlanding in Rijad rommelig verloopt, omdat de stewardessen er maar niet in slagen de passagiers te tellen die blijven zitten voor Bahrein, landen we perfect op tijd in Bahrein. Bij de bagageband spot ik een formule 1-coureur. Niet de eerste de beste. Ex-wereldkampioen zelfs. Niemand die Kimi Raikkonen herkent, in dat zwarte t-shirt en die anonieme zwarte pet op zijn hoofd geschroefd. En voor je nu denkt dat ook ex-wereldkampioenen met een fortuin op de bank hun koffer van de band moeten tillen, zoals iedere sterveling: neen hoor. Ze zijn hier duidelijk op de hoogte van Kimi’s komst. Meteen staan twee bagagedragers bij hem klaar -de jongens met blauwe shirt- zodat Kimi zijn koffers en vooral die van mevrouw Raikkonen alleen moet aanwijzen.

->Donderdag 28 maart, 11u

*Leeg

Ik heb afgesproken om samen met onze fotograaf Georges naar het circuit te rijden. Zoals ieder jaar merk je hier onderweg al snel dat er formule 1 is dit weekend. Overal borden of spandoeken. Maar deze keer hebben ze het hier wel bijzonder bont gemaakt: ongeveer halverwege het traject naar het circuit staat een hoog gebouw dat zowaar helemaal ingepakt is. Het resultaat is een reusachtige affiche om de grand prix aan te kondigen.

Een halfuur later staan we op de persparking. En die is zo goed als leeg. Inderdaad, vroege vogels, uw dienaars…

->13.15u

*Skiën

Vorige week kreeg ik een mail van Sabine Kehm, vroegere persdame en later manager van Michael Schumacher, vandaag nog altijd vertrouweling van de familie. Ze heeft mijn mailadres nog van vroeger, toen ik drie keer het voorrecht kreeg om Michael S. exclusief te gaan interviewen. Vooral die keer in Barcelona, in februari 2002, herinner ik me. Het gesprek duurde een halfuur. Precies de tijd die Schumi nodig had om een mandarientje te verorberen. Inderdaad, één armtierig mandarientje in een halfuur. Omdat hij met chirurgische precisie en die fijne handjes ieder velletje wit van iedere lob plukte, en ieder stukje pas in zijn mond stak toen als alle velletjes weg waren. Een obsessie, leek het wel. Was Wikipedia toen al zo populair geweest, ik had na het interview zeker opgezocht wat er nu eigenlijk verkeerd is aan die witte vezeltjes.

Terug naar 2019. Sabine Kehm ontfermt zich nu over de carrière van Mick Schumacher, zoon van. Of ik zin had om naar een persbabbel met Mick te komen, vandaag, mailde ze. Even hoopte ik dat niet al te veel journalisten de mail zouden krijgen, maar dat blijkt zeer naïef. In de perszaal hoor ik het zowat overal al gonzen, “straks is er een sessie met Mick Schumacher”. Als ik iets later aankom in de paddock van de formule 2, bij Prema, het team voor wie Schumi junior dit jaar zal rijden, is het een ware overrompeling. Dan toch naar formule 2-normen: je moet zoeken om de jonge Duitser te zien tussen de horde. “Hier zal ik niet veel leuks optekenen,” denk ik meteen. Het klopt: Mick blijft dan ook dapper op de vlakte met zijn antwoorden -zie mijn relaas van het persmoment in onze krant van zaterdag. Maar Frau Kehm bewijst nog maar eens hoe professioneel ze is. Sabine heeft dit zeer goed voorbereid. Want zie, Mick begint meteen met een charme-offensief: hij brengt fris water voor de journalisten mee. “Hij lijkt toch wel op zijn vader,” zegt een collega, maar zelf zie ik er meer zijn moeder in, Corinna, die is meegereisd naar Bahrein maar zich heel discreet verstopt want onzichtbaar blijft. En zie, Sabine vraagt ons niet om zeker geen vragen te stellen over Micks vader, die thuis in Zwitserland nog altijd herstelt van dat verschrikkelijke ski-ongeval, nu vijf jaar geleden al. Zoals ze de voorbije maanden en jaren wel systematisch deed. “Natuurlijk had ik veel aan hem,” zegt Mick. “En ja, het was handig geweest voor mij als hij er hier bij was geweest.” En nog meer van dat. Tot het gesprek plots verschuift naar de vroegere vriendschap tussen de Schumachers en de Verstappens -Jos en Michael schoten destijds goed op. Een Nederlandse collega is niet meer te houden, nu de naam Verstappen gevallen is. En vraagt Mick enthousiast wie van hem of Max de snelste is, zo voluit ‘downhill’, op de …ski’s. Er volgt even een stilte, en Mick weet niet of hij die glimlach die hem al de hele tijd siert wel op zijn gezicht moet houden. Oeps. Even vergeten dat je in het huis van een gehangene beter niet over koorden spreekt, onze Nederlandse collega. Ik zie journalisten die naar elkaar kijken, het ook niet meer weten, maar Sabine blijft heel professioneel: “Oké heren, bedankt voor uw tijd, we zullen hier afronden.”

->15u

*Charlotje

Er komt leven in de paddock. Tijd om eens op verkenning te gaan. Bij de ingang bots ik op Lewis Hamilton, hij begint nu helemaal op een Amerikaanse basketter te lijken, denk ik even terwijl ik zie hoe hij zijn pasje voorbij het portiekje teruggeeft aan zijn persoonlijke assistent. Natuurlijk wil hij het ding niet rond zijn hals hangen. Past niet bij zijn outfit, wellicht.

Verderop zie ik Charlotte van McLaren, ze ontfermde zich de voorbije twee seizoenen over Stoffel. Het is een hartelijk weerzien met ‘Charlotje’, zoals veel Belgen in de paddock haar noemden, zo vriendelijk en oprecht begaan met Stoffel als ze haar job deed. Ik denk meteen terug aan Abu Dhabi vorig jaar, laatste grand prix van het jaar. Hoe emotioneel ze dat hele weekend was, het laatste van Stoffel bij McLaren. Ik moet er toch even aan wennen als ik haar even later aan het werk zie, niet met Vandoorne maar met Carlos Sainz, voor wie ze dit jaar moet zorgen. Jawel, zoals ik in het vliegtuig op weg naar hier vermoedde: het is anders…

->16.15u

*Stoffel

Je ziet dat het nog maar de tweede grand prix van het seizoen is. Nogal wat mensen voor wie het een weerzien is. Zoals Sebastian Vettel die op een van zijn vroegere mecaniciens van Red Bull botst. De viervoudige wereldkampioen maakt tijd om bij te praten. Sympathiek.

Op weg naar het persmoment van Max Verstappen zie ik Karel Loos, Belg en ingenieur bij Renault. Waar hij flink carrière maakt: dit seizoen is Karel race-ingenieur van Daniel Ricciardo, met wie hij zit bij te praten. Bij Red Bull word ik verwelkomd door Raymond Vermeulen, manager van Max Verstappen die met een Nederlandse en Belgische collega zit bij te praten. Hij kijkt naar mijn Belgische collega, dan naar mij, lacht en zegt plagerig: “Ik vreesde dat ik jullie dit jaar niet meer zou zien, nu Stoffel er niet meer bij is. Ik begon echt al te wanhopen…” Kan ik me inbeelden…

Max Verstappen moet voorlopig niet wanhopen. Derde in Melbourne, twee weken geleden, het was veel beter dan iedereen voorspelde voor de nieuwe samenwerking tussen Red Bull en Honda. “Maar mij verraste die derde plaats niet,” zegt Max met een massa smartphones op zijn tafeltje. “Ik voelde in de wintertests al dat het goed zat.” En wat de rest van het seizoen moet opleveren? Max houdt zich op de vlakte. “Hangt ervan af hoe de teams evolueren. In de huidige formule 1 hangt zeer veel af van het werk dat je tijdens het seizoen levert.”

Ik stel geen vragen en observeer vooral. Het valt me op hoe rustig Max is. Serener dan vorig seizoen, vind ik. Nog zelfverzekerder, hoewel hij op dat terrein al een zeer hoog specifiek gewicht haalde. Zou het vertrek van Daniel Ricciardo wat druk van zijn toch wel nog altijd jonge schouders gehaald hebben?

->Vrijdag 29 maart, 11.30u

*Twaalfde

De eerste vrije training van de formule 2 begint. Alle ogen zijn op Mick S. gericht. Driekwartier later is hij de twaalfde naam op de resultatenlijst. Geen zinderend begin. Temeer omdat teamgenoot Gelael elfde is. En neen, ik ben niet de enige in de perszaal die het gezien heeft. Mick mag al beginnen omgaan met de druk…

->15.30u

*Hete adem

Zie eens daar. Ene Alonso F. is er. Hij zal later deze middag de vrije training volgen, samen met miljardair Manssour Ojjeh, een van de eigenaars van het team. McLaren laat ons weten dat het straks een persconferentie organiseert met Fernando. De Spanjaard is misschien wel niet meer actief achter het stuur, maar is nog altijd ambassadeur van het team. Vandaag is bekend geraakt dat hij volgende week zelfs de McLaren zal testen, hier in Bahrein. Fernando zegt dat die test niet betekent dat hij overweegt om terug te keren. Het kan me niet afbrengen van het idee dat het toch niet makkelijk kan zijn voor Sainz en Norris, zo met de vroegere held des huizes die wel altijd ergens in de buurt is. En ook nog eens zegt, tijdens die persbabbel: “Ik heb niet meteen plannen om terug te keren, maar als ik een unieke gelegenheid krijg, dan is niets uitgesloten.” Het is Alonso ten voeten uit. Altijd voelt ergens wel iemand zijn hete adem in de nek. Ik denk even terug aan wat Stoffel me eind vorig jaar zei, toen ik hem ergens rond het eindejaar sprak, met een fijn glimlachje: “Neen, ik heb Alonso niet meer gesproken sinds de laatste grand prix van het seizoen. En neen, ik heb hem geen kerstkaartje gestuurd…”

->19.30u

*Sudderen

De tweede vrije training zit erop. Alweer Ferrari voorop, zoals in de eerste sessie. Alleen zijn de rollen omgekeerd. In de eerste training was de jonge Charles Leclerc nog snelste, voor Vettel. Nu is de viervoudige wereldkampioen snelste. Maar het verschil is opvallend strak: er zit amper 0,035 seconden tussen de twee rode auto’s. En zie, ze hebben beide keurig evenveel ronden gedraaid, 32. Het laat vermoeden dat ze alle twee behoorlijk ver zijn gegaan. Alsof Vettel het zich niet kon permitteren om twee keer op rij geklopt te worden, ook al gaat het maar om vrije trainingen. Of hoe je nu al voelt dat de rivaliteit aan het sudderen is, daar bij Ferrari. Daar horen we dit seizoen nog van. Ook opvallend: Hamilton volgt op zes tienden van Vettel. Zouden de rooien de rollen omgekeerd hebben, na Melbourne? Wordt morgen vervolgd.