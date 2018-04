Onze F1-watcher in Bahrein ziet hoe het Stoffel Vandoorne allerminst voor de wind gaat: "Niet goed. Zeer slecht zelfs" Jo Bossuyt in Bahrein

07 april 2018

21u42

Bron: Eigen berichtgeving 4 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Bahrein zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Zaterdag 7 april, 9u ->Regen

Ik ben op weg naar het hotel van onze huisfotograaf Georges, met wie ik straks meerijd naar het circuit. Ik zie dat het klimaat niet alleen in onze contreien kuren heeft. Ook hier in het Midden-Oosten: deze nacht is het water met bakken uit de lucht komen kletsen. De straten liggen vol grote plassen. In veertien jaar Bahrain nooit meegemaakt…

*10.00u -> Mojito

Aangekomen op het circuit. De eerste vrije training is pas om drie uur in de namiddag, en de kwalificatie daarna om zes uur. Tijd om wat te slenteren, dus. Net buiten de paddock is er een pleintje met eethuisjes voor de toeschouwers. De Bahraini’s zijn verzot op fast food. Het ene kraampje naast het andere. En kijk, bij de hamburgertent kun je zelfs een mojito krijgen. Voor 1,8 dinar (maal twee voor euro), goedkoper dan een koffie. Natuurlijk is het er eentje zonder alcohol: hier wordt immers geen alcohol gedronken in het openbaar. Wat wel open en bloot mag, is waterpijp roken. 'Sheesha' noemen ze dat hier. Op de toog van het kraampje staan er al twee klaar, voor als de massa straks begint aan te komen.

*11:30 -> Koffie

Even in de paddock gaan lopen. Er is nog altijd weinig volk op het circuit, maar je weet maar nooit wie je tegen het lijf loopt. Ongeveer halverwege de paddock bevindt zich op de bovenverdieping de zogenaamde ‘paddock club’: waar de VIP’s door allerlei sponsors maar ook de teams worden uitgenodigd om zich de hele dag tegoed te doen aan spijs en drank. Ik zie dat ze zich bij het onthaal al hebben opgesteld. Geen jongedames zoals elders, maar twee jongeheren in lokale klederdracht. En ook geen glaasje champagne om de gasten te verwelkomen. In Bahrain staat de …koffie klaar, zie ik. Of thee, whatever…

*13.10u -> Nyck

Tijd voor de eerste race van het weekend in formule 2, de wachtkamer van formule 1. In een vorig leven, toen Stoffel Vandoorne er in reed en iedereen naar huis fietste, noemden ze de discipline nog ‘GP2’. Opvallend: op de startgrid staat McLaren-teambaas Eric Boullier bij de auto van Nyck Devries. Er is dit weekend nogal wat te doen geweest rond de jonge Nederlander. Vorige week verklaarde hij op de Nederlandse televisie dat hij volgend seizoen voor McLaren zal rijden als hij dit jaar kampioen wordt in de formule 2. “Directeur Zak Brown heeft me dat gegarandeerd. Het staat zwart op wit.” Natuurlijk wordt de grote baas van McLaren er dit weekend over aangesproken door mijn Nederlandse collega’s. Zegt de Amerikaan: “Dat is niet meteen wat ik hem heb gezegd. De waarheid is dat niemand garanties heeft voor een zitje bij McLaren…” Vrij vertaald: ook Stoffel niet. Zelfs Alonso niet. Oké dan. Devries begint trouwens niet zo goed aan het seizoen. Hij ligt lange tijd tweede maar valt uiteindelijk terug naar zesde. De koers wordt gewonnen door Lando Norris. Inderdaad: ook een …beschermeling van McLaren.

*14.30u -> Moeizaam

Over een halfuurtje begint de derde en laatste vrije training. Ik loop maar eens naar de paddock. En zie: er is hoog bezoek. Bernie komt langs. Op visite zoals ook vorig jaar in Bahrein, waar hij nog altijd goede contacten heeft met de koninklijke familie. Bernie onderhandelde immers rechtstreeks met de prinsen om hier zijn circus voor het eerst te komen opslaan, in 2004. Hij ziet er alweer iets ouder uit, Bernie. En hij loopt krek in dezelfde kleren als toen hij het hier in formule 1 nog voor het zeggen had: strak wit hemd en zwarte broek. En Peggy, zijn persoonlijke assistente van destijds, is ook nog altijd van de partij, zie ik.

Op naar de garages. Leuk om zien hoe de coureurs in hun auto kruipen, over die ‘halo’. Lijkt wel op gymnastiek. Sommigen gebruiken een klein trapladdertje, anderen zetten eerst een voet op de zijkant en dan een eerste been in de cockpit. Ik zie Hamilton en Stoffel in de auto kruipen, maar de prijs voor de acrobatie gaat naar Valtteri Bottas: het lijkt wel alsof die in zijn auto springt.

Belangrijker: kan Alonso nog de tiende tijd rijden, dan raakt Stoffel niet verder dan zeventiende in de derde vrije training. Je merkt zo aan de sfeer in de garage dat het weekend alweer moeizaam verloopt voor McLaren. En dat het straks moeilijk wordt om de top tien te halen in de kwalificaties.

Op de terugweg naar de perszaal zie ik trouwens dat teambaas Boullier en twee andere mensen van McLaren bij Renault zitten. Vergadering, jawel. En dat is meestal niet omdat het goed gaat…

*19u -> Crisis

De kwalificaties zitten erop. De toptien halen? Het was niet ‘moeilijk’ voor de McLarens, het leek gewoon op geen enkel moment mogelijk. Stoffel en Alonso moesten zich al reppen om niet bij de eerste vijf afvallers te zijn. En als onze landgenoot in de tweede sessie voor zijn laatste run de piste op gaat, moet hij zes tienden van een seconde goedmaken om de top tien te halen. Inderdaad: ‘mission impossible’. Stoffel strandt in de tweede kwalificatiesessie met de 14e tijd, Alonso is 13e en dus ook uitgeschakeld. Net zoals in Melbourne. Niet goed. Zeer slecht zelfs. Samen met kneusjes Williams en Sauber is McLaren nu het enige team dat dit seizoen nog geen auto in de derde en beslissende kwalificatiesessie kon hijsen. In plaats van een stap vooruit na Australië, heeft McLaren een stap achteruit gezet.

Ik loop even tot bij de voorziene ruimte voor de televisie-interviews en zie dat zowel Alonso als Stoffel niet ‘happy’ zijn. Je zou voor minder. Van daar stap ik door naar de hospitality van McLaren, want straks begint de klassieke persconferentie van McLaren -trouwe lezers van mijn dagboek weten al dat ze dat bij McLaren ‘meet the team’ noemen. Onderweg zie ik een massa collega’s rond Max Verstappen staan. Zelfs als ik mijn smartphone heel hoog steek, staat Max amper op de foto, in die zee van luisterende hoofden. De Belgische Nederlander ging in de eerste kwalificatiesessie immers al in de bandenmuur, en hij legt nu uit hoe dat kwam. Ik heb geen tijd om te luisteren, en loop door naar de ‘meet the team’. Maar deze keer is het ‘team’ wel zeer beperkt: alleen de coureurs komen opdragen, en ze kijken nog altijd even somber. Teambaas Eric Boullier stuurt zijn kat. Tim, de grote baas van de pr-afdeling bij McLaren, neemt de micro en probeert ietwat beteuterd te sussen: “Sorry jongens, vandaag zul je het alleen met de coureurs moeten doen. Eric zit in, heu, een crisisvergadering.”

Veel hebben Stoffel en Alonso niet te vertellen. Ja, dat ze ontgoocheld zijn, normaal. Enige hoop die ze hebben? Stoffel: “De auto presteert beter over langere afstanden dan in de kwalificaties. Als we nu ook nog goed omgaan met de banden, die hier behoorlijk snel slijten, dan is er misschien een kans om wat plaatsjes op te schuiven morgen.”

En of dat lukt, dat komen we morgen te weten.