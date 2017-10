Onze F1-watcher in Austin ziet hoe Stoffel na vijfde stek problemen heeft met de mechaniek: "Maar ik had een goed gevoel in 'long runs'" Jo Bossuyt in de Verenigde Staten

01u16 0 Bossuyt Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt in de Verenigde Staten zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

->Donderdag 19 oktober - 17.30u *Fiets

Als alles wat vroeger begint, dan is het ook vroeger gedaan. Halfzes en ik loop al door East 6th Street. Zeer studentikoos. Hier moet je zijn om in Austin een glas te drinken, hapje te eten. Hoewel, het pizzakraam is nog dicht. Te vroeg. De fietswinkel, pal in het centrum op een onbebouwde plek, is ook dicht. Hoewel de voordeur duidelijk openstaat. Een paar uur later zit ik aan tafel. Zeer moe maar niet voldaan. Omdat de ceasar salad zowat de slechtste ooit was. En de jetlag ondertussen goed heeft toegeslagen. Bedtijd. Ook al wat vroeger dan anders...

->Vrijdag 20 oktober - 9u10 *Brendon

Al vroeg in de paddock. Zal hier wel wat ontbijt zoeken. Want in dat motel waar ik slaap, daar reikt het niet veel verder dan wafels en pannenkoeken, die je dan verondersteld wordt in te smeren met de gruwelijkste siroopjes. This is America, yeah. In de paddock zie ik in de verte Brendon Hartley. De aanwinst van Toro Rosso, waar hij Carlos Sainz -vertrokken naar Renault- moet vervangen. Gezellige jongen, de Nieuw-Zeelander. Zoals alle kerels uit die contreien, zoals Australiërs. Mark Webber mocht ik vijf jaar geleden ooit opbellen op zijn gsm voor een interview, ik herinner me nog dat hij toen ergens onderweg was met de auto, "no problem" zei hij, "ik zet je op de speaker". Probeer dat maar eens met Hamilton. Of Vettel. Of alle anderen. En Brendon, hij is eigenlijk een beetje terug van weg geweest. Van 2006 tot 2010 zat hij in het juniorprogramma van Red Bull. En werd dus beschouwd als een grote belofte. Maar het kwam niet echt goed en Brendon trok naar de 'endurance', races als de 24 Uren van Le Mans. Die grote uithoudingsrace won hij trouwens in 2017. Maar dit seizoen stond hij weer op straat nadat Porsche besliste om met endurance te stoppen. En zie: nu is hij terug bij Toro Rosso, satellietteam van Red Bull. Omdat ze daar Sainz kwijt zijn en dit weekend geen beroep konden doen op invaller Pierre Gasly, die elders moest gaan racen. En waarom Red Bull voor hem heeft gekozen? Brendon: "Ik heb Helmut Markko (sportieve directeur van Red Bull, jb) zelf opgebeld. Ik zei: kijk, ik zit zonder werk. Maar ik ben veel beter geworden. Ik was er nog niet klaar voor toen ik bij jullie reed. Nog maar achttien, veel te jong..."

->11.30u *5

Problemen bij McLaren. Alweer. Alonso is nauwelijks buitengekomen. Maar bij Stoffel loopt het op wieltjes. De West-Vlaming is verrassend snel geweest, de hele sessie door. En sluit de sessie af met een uitstekende vijfde tijd. Maar een zucht trager dan Verstappen, vierde. Alleen Vettel en beide Mercedessen zijn nog sneller. Goed begonnen.

->11.50u *Cevert

Tijd voor nostalgie. Het is traditie in Austin. Hier rijden de old timers ook hun koers. Voor mij een hoogtepunt van het weekend. Onwaarschijnlijk, die machines uit een ver verleden. Dat geluid, die vorm van de auto's, allemaal heel verschillend. En kijk, de Amerikaan John Delane is van de partij. Rijk en liefhebber van racewagens, met een voorliefde voor Tyrrell. Al jaren rijdt hij mee in het circuit van de old timers. En hij is hier met zijn Tyrrell 002. Een auto die in 1971 en '72 samen 21 grand prix reed met de Fransman François Cevert achter het stuur. Voor de oudere lezers die hun passie voor formule 1 al lang meedragen: dit is de auto waarmee Cevert op 4 juni 1972 tweede werd in de Belgische grand prix, op het ondertussen teloorgegane circuit van Nijvel. En ja, hij gaat nog hard, zal ik straks merken.

->13.30u *Texas

Austin, dat is de hoofdstad van Texas. Voor de ingang van de perszaal staat een mechanische stier om ons daar constant aan te herinneren. Collega Gaetan Vigneron van RTBF, enige andere Belgische journalist in de paddock, laat de kans niet liggen: het zal mooie televisie opleveren, denkt hij. Ik neem nog vlug een foto maar kan niet blijven, mijn teksten voor de krant van zaterdag moeten dringend doorgestuurd worden. Jammer. Twee uur later zal hij zeggen dat hij er twee keer roemloos af is gevlogen. "En zo zacht vallen is dat niet, hoor.." Dat ik dat gemist heb...

->16.45u *Drukdruk

Ik stap naar McLaren want wil toch wel weten waarom Stoffel in de tweede vrije training niet uit de onderkant van het klassement raakte. Onderweg de klassieke taferelen. Mecaniciens die banden wassen, coureurs die interviews geven. De drukte rond Max Verstappen is niet normaal, ik zie hem zelfs niet staan achter de zee van camera's en journalisten met uitgestrekte arm en micro aan het uiteind. Stoffel, dan. Na zijn interview met RTBF vraag ik hem wat er aan de hand was, deze namiddag. Eigenlijk de hele sessie door veel problemen gehad met de mechaniek, zegt hij. "Maar ik had een goed gevoel in de 'long runs'." En dat is dan weer formule 1-taal voor 'een groot aantal ronden na elkaar'. Met andere woorden: als ze het ritme van de auto testen voor de race zelf. "We zien morgen wel", zegt Stoffel.

Ik kan afronden maar ga op weg naar de perszaal nog eens langs bij Red Bull. Daar zit Max met de Nederlandse pers om het nog eens over zijn contractverlenging te hebben. Ook mijn Nederlandstalige collega's waren immers compleet verrast toen Red Bull deze ochtend aankondigde dat Verstappen zijn contract verlengt tot eind 2020. Maar de dag in de paddock zit er nog niet op. Red Bull organiseert immers een barbecue voor pers en gasten. Daar verneem je alles over in de volgende aflevering.

