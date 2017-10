Onze F1-watcher in Austin weet waarom Alonso snellere kwalificaties reed dan ploegmaat Vandoorne Jo Bossuyt

Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt in de Verenigde Staten zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

->Zaterdag 21 oktober - 11.20u *S

Traditie op zaterdag. Eens rond het circuit lopen tijdens de vrije training. En vaststellen: wat is dit toch een fantastisch circuit voor het publiek. Vanop sommige plaatsen zie je bijna het volledige asfaltlint. De McLaren van Stoffel oogt al heel wat stabieler in de snelle S-bocht, waar hij het gisteren moeilijk leek te hebben. Maar het is nog niets in vergelijking met de Red Bulls en Mercedessen, die erdoor flitsen als rijden ze op rails. Ook opvallend: hoeveel beter dan gisteren de Ferrari zich gedraagt. Alonso lijkt het makkelijker te hebben dan Stoffel. Laat de West-Vlaming zich afleiden door de driekleur met zijn naam, die ik daar verderop zie? Inderdaad, zelfs naar Austin volgende de trouwe fans onze landgenoot. De dader is supporter Dieter, ik vind hem terug op de social media. Hij is zo vriendelijk ons een beeld te bezorgen van zijn vlag.

->12u *Zolder

Bleekjes toch wel, de McLarens. Alonso heeft de 13e tijd gereden, in de laatste vrij training. Stoffel werd 14e, maar wel op vier tienden van zijn ploegmaat. Ik loop eens tot bij McLaren, waar het stikt van VIP-gasten -grote baas Zak Brown speelt hier thuis- maar vind Stoffel niet. Te druk bezig met de ingenieurs. Ik loop dan maar naar de pitlane, want over een halfuurtje begint daar de race van de old timers waar ik het gisteren al over had. Tweede wordt een Japanner waarvan ik de naam al vergeten bent. Ik loop snel naar het podium en kan nog net een foto nemen terwijl de mecaniciens het ding weer naar hun paddock willen rijden. Dit is immers niet zomaar een Lotus: het is de 78/4. Een auto die er in 1978 helemaal anders uitzag, toen hij op 21 mei in Zolder deelnam aan de Belgische grand prix. Voor de oudere lezers die misschien als adolescent ter plekke waren, toen: dit is het chassis dat de Mexicaan Hector Rebaque bij Lotus huurde om er privé mee te rijden en in ....vreselijke bruine kleur verfde. Gelukkig heeft het ding nu opnieuw zijn originale decoratie, het welbekende zwart met gouden belettering van wat ooit het grote Lotus was.

->13.20u *Nostalgie

Nog meer nostalgie in de paddock. Emerson Fittipaldi komt langs. Doet hij twee of drie keer per seizoen, meestal op het Amerikaanse continent. De Braziliaan werd wereldkampioen in 1972 en '74. En ja, hij is nog altijd even vriendelijk en toegankelijk. Altijd tijd voor een babbel met een fan of bekende van weleer. In december wordt hij 71 jaar. En hij is nog altijd bijzonder fit. Neen, zijn kleinzoontje heeft hij niet meegebracht. Wel zijn ...zoontje.



Ik loop naar de perszaal en denk dat Formule 1 straks misschien ook nostalgie is voor Maurizio Arrivabene. Zoals Ferrari er de voorbije races niets van terecht heeft gebracht, het kon niet zonder gevolgen blijven. En zie: blijkbaar loopt de druk hoog op. Het gerucht gaat rond dat teambaas Arrivabene straks mag opkrassen. Maar dat is niet de reden waarom hij er zo nors bij loopt. Dat doet hij ...altijd. En hij reageert niet altijd op de gelukkigste manier. Zo beweerde een cameraman in Abu Dhabi 2015 eens dat Maurizio op een wel heel onhandige manier had geschreeuwd: "Doe dat nog eens en ik snij je kop af." Oeps. En dat in een periode dat het IS-terreur iedere week in het nieuws kwam. Natuurlijk ontkende Ferrari nadien dat Maurizio dat gezegd had. Laten we het er dus maar bij houden dat hij altijd, tja, behoorlijk nors kijkt.

->16.45u *Out

Mijn indruk is juist geweest. Stoffel zat deze ochtend minder lekker in de McLaren dan Alonso. De Spanjaard gaat door naar de beslissende sessie 3 van de kwalificaties, waar hij negende zal worden. Stoffel ligt er in sessie 2 uit. Toch wel beduidend trager dan Alonso. Hij heeft de 13e tijd. Jammer, denk ik. Jammer dat hij de lijn van de voorbije races niet kon doortrekken. Of was er iets aan de hand met zijn auto? Waar Stoffel morgen start is oude wiskunde. Hij is immers niet de enige die achteruit moet op de grid, 5 plaatsen in zijn geval. Ook Hulkenberg en Verstappen hebben een gridstraf. Wat een lomp reglement toch...

->18.29u *Ach zo...

Tijd voor de zaterdagse afspraak bij McLaren. "Ach zo", denk ik als ik hoor hoe het komt dat Stoffel zoveel trager was dan Alonso, vandaag. Er is dus wel degelijk een logische verklaring. McLaren had op de valreep één exemplaar klaar van een nieuwe voorvleugel, toen het materiaal werd ingeladen voor de verplaatsing naar Austin. Vrijdagochtend, toen hij in de top vijf van de eerste vrije training finishte, reed Stoffel met die vleugel. Omdat Alonso toch stilstond in de garage, met een hydraulisch lek. Vrijdagnamiddag kreeg de Spanjaard de vleugel, vandaag dus ook. Ik kletst na de persconferentie nog wat na met Stoffel: "Het verschil is wel degelijk merkbaar hoor. Ik schat dat die voorvleugel een halve seconde waard is. En de auto voelde er vooral veel stabieler mee, was veel makkelijker om besturen in de bochten." En neen, onze landgenoot loopt niet te balen omdat Alonso de vleugel kreeg en hij niet. "Het is een logische keuze. Ik moet sowieso vijf plaatsen achteruit op de grid. Waarom zouden ze die vleugel dan aan mij geven... Veel belangrijker dan de vraag wie hem krijgt, is dat we met dat nieuwe onderdeel alweer een stap vooruit hebben gezet. Met de auto dan wel, niet met de motor. Ik kreeg voor dit weekend inderdaad een nieuwe motor van Honda, maar ik voel geen verschil." Nu nog hopen dat een tweede exemplaar van die nieuwe voorvleugel tijdig in Mexico raakt, zodat Stoffel hem volgende week ook kan gebruiken. Zegt teambaas Boullier: "We weten nog niet of het lukt, maar we doen in ieder geval alles was mogelijk is."



En dan hol ik snel naar de perszaal om het uit te tikken, want met dat uurverschil is het al bijna twee uur 's nachts in België. Waar mijn collega's zitten te wachten om dit zo snel mogelijk op onze site te zetten.

