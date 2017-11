Onze F1-watcher in Abu Dhabi ziet hoe Stoffel Vandoorne de ‘halo’ uitprobeert Jo Bossuyt in Abu Dhabi

17u02 0 Decoster Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Abu Dhabi zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

->Donderdag 23 november, 10u *Yas

Vanaf vanavond logeer ik samen met een collega in Dubai, klokvast een uurtje rijden vanaf het circuit van Abu Dhabi. Oké, dat is een dik halfuur meer dan naar het centrum van Abu Dhabi, maar het is er iets gezelliger en vooral: de hotels zijn opvallend goedkoper. Maar de voorbije nacht heb ik in Abu Dhabi doorgebracht, omdat ik pas om halftwee ’s ochtends uit het vliegtuig stapte en zo snel mogelijk onder de wol wilde. En zie: ik heb geluk gehad. De nacht van woensdag op donderdag was best betaalbaar in de Yas Viceroy. Voor een keertje. Want er ook de rest van de week blijven was geen optie. Toch niet als ik bij thuiskomst geen C4 wilde riskeren: vanaf vrijdag …vertienvoudigt de prijs hier, of toch iets in die buurt. Zeshonderd à duizend euro per nacht, zoiets. “We zitten trouwens volgeboekt voor de rest van het weekend”, zegt de bediende aan de balie als ik uitcheck.

De herrie van de motoren moet je er dan bijnemen, als je in dit paleis verblijft. De Yas Viceroy bevindt zich immers op het circuit. Toen ik deze ochtend mijn gordijn opentrok, zag ik hoe arbeiders nog bezig waren met de laatste opsmuk van het circuit. Moeilijk om voor te stellen dat hier morgen formule 1-auto’s voorbijscheuren, onder wat nog heel even ‘mijn’ balkonnetje was…

->13u *Driekleur

Op donderdag wordt nog geen meter gereden, maar is het al zeer druk in de paddock. Persconferenties georganiseerd door de FIA, de internationale autosportfederatie. Zogenaamde one-to-one-interviews die je zelf moet regelen met de persverantwoordelijken van de teams. Het spreekuurtje van Stoffel, straks. Daarnaast hebben de coureurs nog pr-verplichtingen en uiteraard de handtekensessie waarvoor het publiek hier toch aardig is komen opdagen. En ja, ook nu spot ik hier en daar een driekleur. Zo een moeilijk seizoen achter de rug, nooit echt in het stuk kunnen voorkomen met die McLaren MCL32, en toch zijn er nog altijd supporters die Stoffel achterna reizen. Tot in Abu Dhabi. Ook opvallend: supporters met een spandoek in de kleuren van McLaren. “Ik geloof in McLaren”, staat er op.

Decoster

Decoster

->16.20u *Gevlogen

Het spreekuurtje van Stoffel is straks, over een halfuurtje. Maar ik stap wat vroeger naar McLaren. Stoffel is er bezig met een interview voor een Engelse televisiezender, zie ik. Blijkbaar een leuk gesprek, want ik zie hem de hele tijd lachen, daar in zijn houten stoel. En dan is het tijd voor mij: ik vraag of hij ook uitkijkt naar de winterpauze. Neen dus. “Ik kan het nauwelijks geloven dat dit al de laatste grand prix van het seizoen is. Het is voorbijgevlogen. Het lijkt als gisteren dat ik in het vliegtuig stapte naar Melbourne, voor de eerste grand prix van het seizoen…”

Melbourne? Inderdaad: ondertussen al …acht maanden geleden.

Natuurlijk vertelt onze McLaren-coureur me nog heel wat meer als ik samen met hem terugblik op het seizoen, maar dat komt pas morgen op hln.be. Nu stap ik mee met Stoffel naar het dakterras van McLaren, dat hier zoals alle teams over een heus huis beschikt –geld was geen probleem toen ze hier het Yas Marina Circuit bouwden. Onze landgenoot heeft daar boven een afspraak met Gaetan Vigneron van RTBF, de Franstalige nationale zender die de formule 1 het hele seizoen ter plaatse volgt. Om eens voor het Franstalige publiek terug te blikken op 2018. Voor de camera gaat rollen wordt nog wat gegrapt. Inderdaad, ontspannen sfeertje. Het seizoen zit er bijna op.

Eigenlijk proef je het in de hele paddock, dat eindeseizoensgevoel. De titelstrijd is beslecht, veel staat niet meer op het spel. Er is zelfs ruimte is voor wat meer ludieke activiteiten. Zoals bij Mercedes: ze hebben er …teambaas Toto Wolff ingeschakeld voor de bandenwissel waar alles teams op donderdag op oefenen. Nogal wat teams die een afscheidsdrink geven, ook. Zoals bij Force India, en dat is een gelegenheid om een oude bekende terug te zien. Bertrand Gachot, door de Belgen als Belg beschouwd en door de Fransen als Fransman, maar geboren in Luxemburg: hij reed formule 1 van 1989 tot ’95, goed voor 47 grand prix. Vandaag woont hij in het zuiden van Spanje en is hij zakenman, en in die hoedanigheid betrokken bij het energiedrankje Hype, sponsor van Force India. Vandaar. En ja, het gaat goed met Betrand, die graag op de foto gaat met Esteban Ocon en Sergio Perez, de coureurs van Force India.

Decoster

Decoster

Decoster

->19.30u *Zucht

Tijd om in te pakken. Op naar Dubai, tja. Als ik de perszaal verlaat kijk ik nog eens naar de andere kant van de piste, naar mijn hotelletje van gisteravond. Neen dus, vanavond geen Yas Viceroy voor uw dienaar…

Bossuyt

->Vrijdag 13.30u *Halo

Gisteren zei Stoffel met dat hij “geen flauw idee” had, toen een collega hem vroeg of hij hier in de punten kan finishen. De McLaren heeft misschien wel een kortademige Honda-motor, maar het chassis zit best goed in elkaar. En op dit bochtige circuit van Abu Dhabi kan dat chassis dus helemaal tot zijn recht komen. “Het blijft altijd afwachten”, zei Stoffel. “Morgen weet ik meer.” Ondertussen is het morgen en is de eerste vrije training bezig. En zie: Stoffel zit bijna constant in de top tien, sluit de sessie uiteindelijk af met de achtste tijd. Teamgenoot Alonso is zevende, maar het verschil is miniem: 47 duizendsten van een seconde. Niet dat het echt belangrijk is, tenzij dat het aangeeft hoezeer de McLaren-coureurs na een moeilijk seizoensbegin voor onze landgenoot nu aan elkaar gewaagd zijn. De vrijdagtraining is vooral een kwestie van een eerste basisafstelling vinden voor de auto. En andere dingen uitproberen, zoals de ‘halo’, de uit buizen bestaande bescherming die vanaf volgend seizoen op de auto’s wordt gezet om het hoofd van de coureurs te beschermen. Vandaag is het de beurt aan Stoffel om een paar ronden met het ding rond te rijden. Het doet me denken aan wat Lewis Hamilton gisteren in de persconferentie zei, met een gniffel op zijn gezicht: “Dit is de laatste koers met mooie auto’s…”

Decoster

->15.30u *Marleen

Ik heb over twintig minuten een afspraak met Zak Brown, sinds het vertrek van Ron Dennis de man die de lakens uitdeelt bij McLaren. Onderweg zie ik Emanuele Pirro, tussen 1998 en ’91 goed voor 37 grand prix, onder andere bij Benetton. De Italiaan, ondertussen 55, is hier als wedstrijdcommissaris maar nu heeft hij even tijd om samen met Italiaanse collega herinneringen op te halen en foto’s van zijn tijd in formule 1 te bekijken. Zijn echtgenote grasduint ook door de foto’s, en af en toe lacht Marleen genietend. Marleen? Inderdaad, mevrouw Pirro is Belgische, afkomstig uit Erembodegem bij Aalst.

Decoster

->18.32u *Spannen

De tweede vrije training zit erop. Niets speciaals te melden. De McLarens hebben hun programma kunnen afwerken zonder grote problemen. Stoffel is 12e op de ranglijst, Alonso 10e. Het ziet ernaar uit dat het morgen dan toch zal spannen om een plaatsje in de top tien af te dwingen, en te kunnen deelnemen aan kwalificatiesessie drie.

Decoster