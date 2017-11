Onze F1-watcher in Abu Dhabi vindt dat nieuw contract Lewis Hamilton een volgende stap is in de evolutie die begon met ene Niki Lauda Jo Bossuyt in Abu Dhabi

17u29 0 Photo News Niki Lauda, Non-Executive Chairman bij Mercedes begin deze maand tijdens de GP van Brazilië. Formule 1 We hopen voor hem dat hij er zondag met zijn hoofd bij is, als in Abu Dhabi het startschot wordt gegeven van de laatste grand prix van het seizoen. Mercedes zou hem ter aankomst in de Verenigde Arabische Emiraten immers een nieuw contract onder de neus geschoven hebben. Met cijfers die tot de verbeelding spreken: 45 miljoen euro per jaar. 375.000 euro per werkdag. Dat is wat Lewis Hamilton kan krijgen. En of dat veel is. En toch: een revolutie is het niet. Gewoon een volgende stap in een evolutie die destijds begon, in de jaren zeventig al. Met ene Niki Lauda.

Zijn juristen kunnen al beginnen nadenken over nog een gunstige en uiteraard absoluut legale constructie ergens op de Bahama’s of andere Kaaimaneilanden, als de recente geruchten kloppen. Lewis Hamilton, onlangs net zoals Apple of de Britse Queen Elisabeth genoemd in de Paradise Papers, zal zijn goede gewoonte om zwaar te scheppen immers niet meteen afzweren. Voor zijn volgende contract bij Mercedes, dat begin 2019 ingaat, zou Mercedes hem …135 miljoen euro bieden. Ofte 45 miljoen per seizoen.

Het is een fortuin, maar vooral slim gespeeld van Hamilton. Zijn contract loopt pas eind 2018 af, maar hij wilde absoluut nu al een beslissing. Omdat zijn carrière piekt. Nooit was hij sterker dan vandaag, nooit was de reputatie van de viervoudige wereldkampioen solieder. ‘Cashen’ voor zijn vierde wereldtitel, heet dat. Natuurlijk wil Mercedes hem absoluut houden. Ze zijn er in Stuttgart als de dood voor dat hun halfgod zou verkassen naar Ferrari. Waar ze Lewis maar wat graag zouden binnenhalen.

Een jaarsalaris van 45 miljoen euro, het spreekt tot de verbeelding. Per maand is dat 3,75 miljoen. Goed voor een slordige 123000 euro per dag. Sterker nog. Twintig grand prix per jaar, telkens goed voor vier dagen. Neem daarbij nog een tiental testdagen, een tiental keer vergaderen bij Mercedes, en pakweg twintig dagen present zijn voor het een of andere pr-evenement: alles bij elkaar werkt de heer Hamilton maximaal 120 dagen per jaar. Of hoe hij vanaf 2019 een slordige 375.000 euro per werkdag zal pakken.

Bij Mercedes zouden ze willen dat het contract tegen het einde van dit weekend getekend is, maar het is niet duidelijk of Hamilton akkoord is met het voorstel. Een ding is alvast duidelijk: Lewis zal niet moeten afkicken van zijn frivole levensstijl. Want naast die 120 werkdagen moet ook de rest van het jaar een bezighoud gevonden worden. Zoals: de wereld rondvliegen met zijn privéjet. "Ik ben graag onderweg", zegt Lewis als je hem daarover iets vraagt. Van een understatement gesproken. Soms slaagt Hamilton erin om in anderhalve week tijd de omtrek van de wereld vol te vliegen. Vrienden opzoeken in Los Angeles, dan broertje ophalen in Londen om naar een boksmatch in Las Vegas te vliegen: dat soort fratsen. Doodnormaal voor Lewis. Zoals wij naar de bakker gaan. Inderdaad: het kost geld.

1.500 dollar per koers

Vijfenveertig miljoen per jaar: voor de modale burger zijn het waanzinnige bedragen. Voor coureurs in de tijd van Jacky Ickx of zelfs een jonge Niki Lauda ook. Anderzijds: in de jaren zestig en zeventig waren de helden ook niet veroordeeld tot de bedelstaf. De heren leefden toen al heel wat beter dan de doorsnee werknemer. Als ze een beetje presteerden viel zelfs best een leuk vermogen bij elkaar te fietsen. Weliswaar op een heel andere manier als nu. Neem nu Juan-Manuel Fangio. In 1948 kon hij naar Europa komen racen dankzij geld van de Argentijnse automobielclub en de overheid. Zelf serieus geld verdienen deed hij pas vanaf 1954, toen hij voor Mercedes ging rijden. Hoewel: aanvankelijk wilden de Duitsers hem geen salaris geven, hij moest het maar zien te doen met premies van sponsors en technische partners, gebruikelijk in dit tijd."Betaal me dan zoveel als je denkt dat ik waard ben, als je me straks bezig ziet", zei Fangio. Na een paar grand prix kreeg hij 1.500 euro per koers. Minder dan de 6,75 miljoen die Hamilton straks per grand prix zal trekken, maar helemaal niet slecht in dit tijd, toen een nettoloon van 200 euro al zeer stevig was.

Een vast bedrag per koers was trouwens al behoorlijk zeldzaam in die tijd. In de jaren vijftig en zelfs zestig moesten veel coureurs leven van start- en prijzengeld. Hoe steviger de reputatie van de coureur, hoe meer hij kreeg. Jim Clark ging pas na zijn eerste wereldtitel in 1963 strak verdienen omdat hij meer startgeld kon eisen. En hij kon als F1-kampioen ook de 500 Mijl van Indianapolis gaan rijden. Stinkend gevaarlijk in die tijd, maar naar de normen van toen viel er veel meer geld te scheppen dan in formule 1 omdat sponsoring en televisiegeld in de States al goed al ingeburgerd waren. In 1965 won Clark de Indy 500, jackpot. Hij ruilde zijn Schotland meteen in om zich op de Bermuda’s te laten domiciliëren –Paradise Papers avant la lettre.

AFP Niki Lauda in de pits op Interlagos.

Een miljoen per jaar

Bekijk de geschiedenis van wat formule 1-coureurs verdienden, en je merkt: die 45 miljoen van Hamilton is gewoon een evolutie, mee met de inflatie. Vooral dan vanaf de tweede helft van de jaren zeventig, toen de dollars echt begonnen te rollen. In 1977 was Niki Lauda al de eerste coureur in de geschiedenis die een contract tekende van ongeveer 1 miljoen euro per jaar, als we ervan uitgaan dat de koers van de dollar toen ongeveer gelijkliep met de euro nu. Raakpunt met Hamilton vandaag: ook toen ‘cashte’ Lauda voor een pas behaalde wereldtitel, in 1977 behaald bij Ferrari. De Oostenrijker praatte zichzelf op de transfermarkt, want zei dat hij het zat was bij Ferrari, en de toenmalige Brabham-baas, ene Bernie Ecclestone, hapte toe. Lauda kreeg een miljoen per jaar om in 1978 voor Brabham te rijden. Lauda schepte goed maar beklaagde het zich later. Zei hij onlangs nog: “Het was dom van me om Ferrari te verlaten. Was ik gebleven, met de auto die ze toen hadden, want was ik ook in ’78 en ’79 wereldkampioen geworden…”

Onderhandelen in formule 1, voor de topcoureurs is dat vaak het ene team uitspelen tegen het andere. Zoals Mario Andretti, ook in dat seizoen 1978. Lotus-baas Colin Chapman bood hem 350 000 euro, Andretti wilde 500 000. Chapman weigerde, waarop Andretti naar Italië vloog, want bij Ferrari zochten ze een vervanger voor Lauda. Andretti vroeg er 750 000 dollar om er 500 000 te krijgen. Maar Ferrari zei meteen ja. Andretti, later: “Ik viel van mijn stoel toen ze direct zeiden dat het oké was, want ik had verdorie een miljoen moeten vragen.” Colin Chapman was woedend toen zijn coureur hem kwam vertellen dat hij 750 000 dollar kon verdienen bij Ferrari, en besliste dan maar om meer te bieden: Andretti kreeg zijn 750 000 dollar, met daar bovenop nog eens 10 000 dollar per punt. Bingo: de Lotus 79 was een topmachine, en Mario Andretti werd wereldkampioen met …64 punten. Even rekenen?

Dank u, televisie…

Op de wip van de jaren zeventig naar tachtig was formule 1 snel tot een wereldwijd uithangbord voor grote sponsors geëvolueerd. Dankzij Bernie Ecclestone, die de races wereldwijd op televisie had gekregen. Coureurs werden wereldsterren, grote tenten zorgden met gigantische sponsoringbudgetten voor financiële escalatie. Ook subtoppers als Thierry Boutsen werden daar beter van. In de tijd van Williams-Renault (1989 en ’90) verdiende hij volgens betrouwbare bron om en bij twee miljoen dollar per jaar. Toen Boutsen in 1991 verkaste naar Ligier, toen nog gul bedropen door onder meer sigarettenmerk Gitanes, sleepte zijn manager Ortwin Podlech volgens diezelfde bron bijna het dubbele uit de brand. Het was natuurlijk nog niets in vergelijking met de topsterren. Tegen 1993 verdiende Ayrton Senna bij McLaren al 16 miljoen, betaald door sponsors Texaco en vooral Marlboro. Inflatie meegerekend helemaal niet meer vergelijkbaar met de miezerige 200 000 dollar die James Hunt in 1976 bij McLaren kreeg, nochtans ook al met Marlboro op de auto.

Speelden coureurs in hun onderhandelingen vaak teams uit tegen elkaar, dan waren de teambazen ook niet vies van de trukendoos. Natuurlijk wisten coureurs niet van elkaar hoeveel ze verdienden. En de teambazen, natuurlijk gebruikten ze dat in hun voordeel. Zoals Guy Ligier toen hij in 1979 Patrick Depailler binnenhaalde als teamgenoot van zijn trouwe coureur Jacques Laffite. Lafitte had al eens gepolst of Depailler toch niet meer zou verdienen. “Tuurlijk niet”, suste Ligier. Tot Depailler tijdens een dagje deltavliegen zijn benen brak en out was voor de rest van het seizoen –Jacky Ickx verving hem toen tot einde seizoen. Lafitte bezocht zijn teamgenoot, en die maakte zich zorgen. “Ik hoop dat Ligier me blijft betalen terwijl ik hier ligt, want het gaat toch over twee miljoen (Franse, red.) frank per jaar.” En dat was het dubbele van wat Laffite trok. Die dus woedend naar teambaas Guy Ligier, die niet anders kon dan hem evenveel geven. In vroegere tijden gebeurde dat nog veel vaker. Chris Amon, ondertussen overleden, vertelde het ooit in een interview: "In 1967 reed ik voor Ferrari maar kreeg geen loon. Alleen startpremies en prijzengeld. Tot ik in 1968 ontdekte dat Jacky Ickx 50 000 dollar per jaar kreeg. Ik vroeg Ferrari waarom Ickx betaald werd en ik niet. “Maar je hebt het nooit gevraagd,” zei de oude Ferrari.” Waarop hij Amon meteen evenveel gaf. Klaar.

Horloges en zonnebrillen

Vandaag verdienen coureurs serieus aan persoonlijke sponsoring of zelfs eigen merchandising. Het management van Max Verstappen heeft daar een hele organisatie voor opgebouwd, met ondertussen al tientallen werknemers en een fysieke winkel. De eerste coureur die dergelijke paden naar groot geld ontdekte, was Jackie Stewart. Hij werd in het begin van de jaren zeventig betaald door Tyrrell, zijn team, maar werd ook ambassadeur van Ford. In 1972 stelde hij een eigen zonnebril voor die ook werd gedragen en gepromoot door zijn teamgenoot Francois Cevert. En om zijn pols zat steevast een Rolex, vandaag trouwens nog altijd. Net zoals Jackie vandaag ambassadeur is van Heineken, sinds vorig jaar een van de grote sponsors in formule 1. Niki Lauda ook: zelfs na zijn eerste pensioen in 1980 verscheen hij nergens zonder pet zonder het logo van Parmalat, zijn privésponsor.

Het waren die neveninkomsten die exponentieel zouden groeien toen de sportmanagementbureaus de formule 1 ontdekten. Julian Jakobi van IMG, die zich over de carrières van topsporters als Nick Faldo of Bjorn Borg ontfermde, zorgde er in het begin van de jaren negentig voor dat Ayrton Senna de tweede beste betaalde topsporter van de wereld werd. Een oefening die Jakobi later overdeed met Michael Schumacher, die ambassadeur werd van horlogemerk Omega. Over horloges gesproken: naar het einde van de jaren negentig toe, toen Jackie Stewart samen met zijn zoon een eigen F1-team had, Stewart Grand Prix, zei een Britse journalist hem. “Je zult nooit een grand prix winnen.”. Waarop Stewart een weddenschap voorstelde. Als zijn auto toch een grand prix won, dan moest de journalist een dag lang in de paddock en perszaal lopen in traditionele Schotse kleren –Stewart is een Schot. Kwam 26 september 1999, derde en laatste seizoen van Stewart Grand Prix –Jackie verkocht het team daarna aan Jaguar. Johnny Herbert won op de Nürburgring. Veertig seconden nadat de wit-blauwe auto onder de vlag was geschoven, ging de GSM van de journalist al af. Stewart aan de lijn: “Ik zal je het adres van mijn kleermaker geven. Kun je volgende week langs voor je kostuum.”

AFP Hamilton met Viviane Senna, de zus van wijlen Ayrton.

Natuurlijk kwam de journalist zijn weddenschap na. Zo zijn journalisten. Maar journalisten zijn ook nieuwsgierig. Vroeg de man aan de kleermaker, of hij misschien niet de een of andere anekdote over de legendarische coureur had. “Wel”, zei de kleermaker. “De ene mouw van zijn hemden is altijd korter dan de andere.” Primeur, dacht de journalist, Stewart heeft armen die niet even lang zijn. De kleermaker, dan weer: “Neen, hoor. Zijn horloge moet altijd goed zichtbaar zijn….”

Edmund Irvine

Vandaag zijn de managementsbureaus als IMG uit formule 1 verdwenen. In de plaats zijn individuele managers gekomen. Sommige coureurs, zoals Sebastian Vettel of onze landgenoot Stoffel Vandoorne, hebben zelfs helemaal geen klassieke manager. Ze laten zich tijdens onderhandelingen liever bijstaan door een jurist, die ook en vooral de administratieve kant opvolgt. Het neemt niet weg dat een gladde manager een verschil kan maken. Eddie Irvine kan het weten. In de loop van 1999 ving hij signalen op als zou Ferrari zijn contract niet verlengen. Zijn Italiaanse manager bedacht meteen een strategie: in interviews begon Irvine te vertellen dat hij helemaal klaar was voor een nieuwe stap. Dat hij eerste rijder wilde worden. Jaguar was op zoek naar een kopman.

REUTERS Rubens Barrichello eerder deze maand tijdens de GP van Brazilië.

Toen Ferrari een persbericht wilde uitsturen over de komst van Rubens Barrichello, vroeg Irvine´s manager de Italianen om nog even te wachten. "Geef me nog een paar dagen." Waarop hij naar Jaguar trok en zei “Eddie is bereid Ferrari te verlaten en hier te komen rijden, maar dan moet je wel snel beslissen.” Jaguar hapte toe en betaalde Irvine tien miljoen, het dubbele van wat hij bij Ferrari kreeg. Slim. Irvine had nooit tien miljoen uit de brand kunnen slepen als al bekend was geweest dat Ferrari hem aan de deur zette. Anekdote. William Clay Ford ging in 2001, kort na zijn aantreden als CEO van Ford (eigenaar van Jaguar toen), eens grasduinen door de loonlijst van zijn bedrijf. Plots trok hij lijkwit en belde zijn secretaresse: "Wie is die Edmund Irvine die meer verdient dan ik?" Inderdaad: de heer Ford had geen kaas gegeten van formule 1. In ieder geval veel minder dan de manager van Irvine…

