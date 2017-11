Onze F1-watcher in Abu Dhabi merkt hoe Vandoorne schrikt als hij ziet welk geschenk hij van Formule 1-bazen krijgt Jo Bossuyt in Abu Dhabi

16u50 0 Decoster Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Abu Dhabi zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

->Vrijdag 24 november, 20u15 *Censuur

Ik ben samen met een paar Nederlandse en Engelse collega’s uitgenodigd bij Red Bull. David Coulthard, de vroegere Williams-, McLaren- en Red Bull-coureur, zal er een interviewtje doen met Max Verstappen en Daniel Ricciardo. En omdat ze bij Red Bull altijd vernieuwende ideeën hebben, is beslist dat we er niets mogen over …schrijven. Het moet immers allemaal ludieke praat worden. En ‘ludiek’ betekent ook dat er woorden vallen die niet meteen voor publicatie vatbaar zijn. Censuur in Formule 1. Maar Red Bull slaagt in zijn opzet: Coulthard is er de geknipte figuur voor, en bijwijlen is het hilarisch. Jos Verstappen is er ook en lacht smakelijk om wat zijn zoon allemaal debiteert. Ik klets nog even over de contractverlenging van Max bij Red Bull. “Mijn rol is nu helemaal uitgespeeld”, zegt Jos op een bepaald moment. “Max heeft me niet meer nodig.”

->Zaterdag 25 november, 11u *Twaalfduizend

De rit naar het circuit, vanuit Dubai naar Abu Dhabi, doet nog altijd een beetje de mond openvallen. Hoe ze in Dubai bouwen met de snelheid van de bliksem, je houdt het niet voor mogelijk. Het ene gebouw alweer hoger dan het andere. Het levert altijd leuke beelden op, met die onvermijdelijke blauwe lucht op de achtergrond. Op het circuit zelf komt het shuttlebusje dat journalisten van de parking naar de paddock moet brengen maar niet opdagen. Ik besluit dus maar te voet te gaan naar de paddock, en die weg gaat langs de fanzone, waar sponsors en teams spullen etaleren of verkopen. En zie: de luchtvaartmaatschappij van Abu Dhabi, hoofdsponsor van deze grand prix, heeft er een schaalmodel opgesteld van het interieur van de Airbus A380, grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Je kunt er eens gaan kijken wat het verschil is een stoeltje in economy, in business class, in first class, en dan in een nieuwe klasse die ze hier hebben uitgevonden: de ‘residentie’. Natuurlijk ga ik even een kijkje nemen, hoewel dat slecht is voor mijn gemoedstoestand (zondagnacht vlieg ik terug in …economy). Omschrijven? Tja, een soort studiootje, of zo, zeker... Zitcompartiment met twee feauteils en een flatscreen, plaats voor twee. Verderop een douchecel, beetje krap voor twee. En dan een heuse slaapkamer, moet zeker lukken met twee. Leuk toeval dat ik hier eens binnenloop, want gisteren vertelde een collega er me nog over. Hij was immers vanuit Europa naar hier gevlogen met zo een A380 van de Arabische maatschappij, en er zat ook een F1-coureur aan boord, zo zei een stewardess tegen mijn collega toen hij vroeg om eens te gaan binnenpiepen in zo een ‘residentie’, uiteraard eentje die nog niet bezet was. En ze was nogal loslippig, de stewardess. De coureur –hij rijdt met een eerder rode auto en spreekt wat raar- had eens gevraagd naar de prijs van zo een ‘studiootje’, en besliste dan maar om zijn ticket te upgraden van ‘first class’ tot ‘residence’. De prijs van een vlucht in zo een knus 'studiootje'? Om en bij de 12 000 euro, zei de stewardess…

->12.30u *Wafelijzer

De eerste vrije training begint pas over anderhalf uur. Tijd voor wat frivoliteiten. De bazen van de Formule 1 hebben beslist om de coureurs een cadeautje te geven, voor deze laatste race van het seizoen. Stoffel valt dus ook in de prijzen, maar kijkt een beetje raar als hij zijn geschenkje ziet: een wafelijzer. Hoezo, een wafelijzer? Ik vraag het me even af. Oja, een mens zou vergeten dat die Engelsen –bij de FOM, ‘Formule One Management’, komen ze bijna allemaal van ‘het eiland’- ons land nog altijd in de eerste plaats associëren met ‘Brussels Waffles’…

->15.30u *Transparanter

De laatste vrije training is al een tijd achter de rug. Ik heb de tijden nog eens bekeken en denk dat het moeilijk wordt voor de McLarens, straks in de kwalificatie. Zevende en achtste tijd voor Alonso en Stoffel, maar Perez zal daar zeker nog voor gaan kruipen met zijn Force India, straks. Net zoals zijn teamgenoot Ocon. Terwijl de Renaults ook het potentieel lijken te hebben om sneller te gaan dan de McLarens.

We zien straks wel. Nu tijd voor een wandelingetje door de paddock. Nico Rosberg is nog eens langsgekomen, en de regerende wereldkampioen wordt belaagd door fans en journalisten. En zie, hij slaagt er toch weer in om een one-liner af te vuren die de autosportsites zal halen, zo meteen: “Ik vind niet dat Hamilton beter rijdt dan vorig jaar.” Ach ja, hij is misschien wel met pensioen, maar heeft nog altijd de mentaliteit van een coureur, onze Nico, die hier is als consultant voor de Duitstalige zender RTL. Vrij vertaald zegt hij immers: “Ik was toch wel van een ander niveau dan die Bottas, die dit seizoen naast Hamilton rijdt…”

Wat verderop houden ze expositie bij Pirelli: de banden voor volgend seizoen. Ik kijk ernaar en zucht. Zal wel in het kader van de “vereenvoudiging” zijn, denk ik. Hoezo? Welnu, er wordt al jaren geschreeuwd dat Formule 1 transparanter moet worden voor het groter publiek. Makkelijker om begrijpen, met al die technische toestanden. En wat doet Pirelli? In plaats van drie verschillende banden voor droog weer zijn het er nu ….zeven. Neem daarbij nog twee types regenband, en dat zijn negen rubbersoorten. Met elk een eigen kleurtje. Waarvan ik al beslist heb om ze NIET uit het hoofd te leren…

->17.40u *Ach ja

Voor Stoffel zit de kwalificatie er al op. Dertiende tijd en dus uitgeschakeld voor de derde en beslissende sessie, overigens net zoals Alonso -elfde. Ach ja, het seizoen is gedaan. En dit is alweer in de lijn van dat hele seizoen, voor McLaren: pover. De Honda-motor gaat misschien niet zo snel meer kapot, maar hij kan nog altijd geen echte snelheid in de McLaren stoppen. Ik observeer Stoffel als hij zijn verhaal voor de televisiecamera’s komt doen en merk dat hij niet ontgoocheld is. En Alonso iets verderop evenmin. Normaal: ze hadden bij McLaren helaas niet beter verwacht, wellicht…

