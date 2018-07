Onze F1-watcher hoort Nederlandse collega met vilein glimlachje "12-0" zeggen. Inderdaad: Alonso klopt Stoffel opnieuw Jo Bossuyt in Boedapest

28 juli 2018

20u04 0 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook op de Hungaroring in Boedapest zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

->Zaterdag 28 juli, 8.30u: Barman

Vandaag rij ik mee naar het circuit met mijn collega Gaetan Vigneron, die de formule 1 verslaat voor de Franstalige televisie RTBF. We hebben afgesproken om 9 uur en het is een kwartiertje stappen van mijn hotel naar het zijne, maar ik ben wat vroeger vertrokken. Tijd om nog een koffie te drinken in een leuke, kleine brasserie waar ik op deze rustige zaterdag blijkbaar de eerste klant ben. De jongeman achter de bar is wel heel joviaal voor dit ochtendlijke uur, bedenk ik me. Tuurlijk lach ik vriendelijk terug. En dan, net voor ik mijn eerste slok neem, moet ik toch nog eens in dat kopje kijken. Of ik het wel goed heb gezien… Ja dus. Ik moet dringend wat norser leren kijken als ik cappuccino bestel…

->9.45u: Wespennest

Aangekomen op het circuit. Ik heb al een sms-je gekregen van een buitenlandse collega. Of we bij McLaren kunnen ontbijten, zo meteen. Hij heeft wat nieuws en wil dat eens naast mijn info leggen. Ik weet al waarover het zal gaan: de ontwikkelingen bij Force India. Deze ochtend is de bom immers gebarsten: Sergio Perez, de Mexicaanse coureur van het team, sleept Force India voor de rechter en eist 4 miljoen dollar. Inderdaad, wat zit daar nu weer achter… Als ik bij McLaren aankom, zie ik dat Stoffel er al is. Hij zit te ontbijten met zijn fysieke trainer. Stoffel is altijd al vroeg op het circuit, een gewoonte van hem. Net zoals het bij McLaren gewoonte is om English breakfast te serveren. Met alles erop en eraan. Ik beslis om me voor een keertje te laten gaan…

Force India dan. Het gerucht gaat dat niet alleen Perez achter die klacht zit, maar ook Mercedes. Dat valt uit geen enkel document op te maken, maar nogal wat welingelichte collega’s beweren dat bij hoog en laag. Waarom? Omdat BWT, de reden waarom de auto’s van Force India roze zijn, een sponsor is die aangevoerd zou zijn door Toto Wolff. Inderdaad, de baas van Mercedes. Natuurlijk kon die zijn zilveren pijlen niet in het roze zetten, dus schoof hij BWT maar door naar Force India, zo luidt een theorie. Mercedes levert immers motoren aan Force India, en zo kon Toto Wolff er ook één van zijn beschermelingen onderbrengen: de Fransman Esteban Ocon. Zou het bijvoorbeeld kunnen dat Force India-baas Vijay Mallya niet is ingegaan op het bod van Lawrence Stroll? En dat die, in samenwerking met BWT en bij uitbreiding dus Toto Wolff, het nu op een andere manier wil proberen? Het is een scenario waar mijn buitenlandse collega in gelooft. Miljardair Lance Stroll is immers geïnteresseerd in het team om er zijn zoon Lance in onder te brengen. En Toto Wolff is erbij betrokken omdat hij Mercedes-motoren levert aan Force India, en bovendien van Williams een soort satellietteam van Mercedes zou kunnen maken als Stroll daar vertrekt. Vraag is dan alleen waarom Sergio Perez zich bij die hele carroussel laat betrekken. Omdat hij garanties heeft gekregen dat hij volgend jaar voor Williams mag gaan rijden? Formule 1, inderdaad: het blijft een wespennest.

->10.30u : Sebastian

Gedaan met ontbijten, kletsen en scenario’s vergelijken. Ik loop naar de fotografenzaal om er iets met een vriend te bespreken. En die zaal is net bij de ingang van de paddock. Zie, nog een coureur die wat laat aankomt. Aan de drukte te zien rond zijn auto, waar de selfiejagers elkaar verdringen, moet het een topcoureur zijn. Inderdaad: Sebastien Vettel, zo blijkt. Hij maakt vriendelijk tijd voor iedereen. Ook voor de mama die hem zo graag op de foto wil met haar twee dochters, en blijkbaar aan een pasje is geraakt om de coureurs voorbij het portiekje op te wachten.

->13.10u: Puzzel

Ik zie CEO Zak Brown van McLaren naar buiten lopen, smartphone tegen zijn oor. Ik ga er maar eens achter lopen. Zien waar hij naartoe trekt. De onderhandelingen achter de schermen, de gesprekken tussen teambazen, tussen coureursmanagers en teambazen, tussen motorenleveranciers en teams: het gaat hard. Natuurlijk probeer ik te zien wie contact heeft met wie, want één stukje in de grote puzzel die straks voor 2019 in elkaar moet gaan passen, is uiteraard Stoffel Vandoorne. Brown loopt binnen bij Renault en gaat meteen aan tafel zitten met Cyril Abiteboul, de teambaas van Renault. Ook Fred Vasseur, baas van Sauber, zit erbij. Abiteboul en Brown: het zal wel over Carlos Sainz gaan. Temeer omdat de hofhouding van Alonso deze ochtend al in conclaaf ging met vader Carlos Sainz, zo wist een collega en ooggetuige me te vertellen. Ik beslis om het hier in mijn dagboek niet uit te diepen, maar gewoon mee te geven. Zodat ieder voor zich kan interpreteren…

Ik loop dus maar terug naar McLaren. Stoffel zit er op de eerste verdieping met zijn trainer en volgt de Tour de France op één van de grote schermen.

->15u : 12-0

Het belooft een chaotische kwalificatie te worden. De hemel ziet immers gitzwart. En er komt inderdaad ook regen. Nog niet voluit, zodat er in grote onzekerheid wordt gereden: (half)regenbanden of dan toch slicks? Ik zie hoe Stoffel meteen in een goed ritme zit. Voor het eerst dit weekend is hij sneller dan Alonso, na de eerste stint. Maar toch haalt onze landgenoot uiteindelijk de tweede kwalificatiesessie niet: Stoffel strandt op de zestiende plaats, Alonso is voorlopig negende. Niet op het meest ideale moment zijn tweede stint gereden. Kans gemist. Ik loop vanuit de perszaal om wat koffie en bots op een Nederlandse collega: "Twaalf-nul", zegt hij met een vilein glimlachje. Inderdaad: Alonso klopt Stoffel opnieuw. Vandaag waren het natuurlijk bijzondere omstandigheden, met dat grillige weer. Dat blijkt ook uit de namen van de uitgeschakelde coureurs: niet alleen Stoffel maar ook Leclerc, Ocon of Perez. Zijn we niet gewoon van die jongens.

Terug op mijn plaats zie ik vanuit de perszaal hoe Stoffel met de andere uitgeschakelden al in de zogenaamde 'tv-pen' staat om de vragen van de televisieploegen te beantwoorden, schuilend voor de regen die ondertussen bij bakken uit de lucht kletst. Het is een wat mistroostig zicht: de uitvallers die links met de pers bezig zijn terwijl de anderen iets verderop rechts volop in de tweede kwalificatiesessie zitten…

->17.40u : Les

Spreekuur bij McLaren. Iemand vraagt Alonso of hij met al zijn ervaring nog bijleert op een moeilijke dag als deze, met al die regen en wisselende omstandigheden. Leuk antwoord van de Spanjaard: "Natuurlijk. Iedere dag die je doorbrengt in een racewagen, is een les. Niet alleen technisch of rijtechnisch, ook menselijk. Zoals de manier waarop je omgaat met ingenieurs of de pers. Iedere dag moet je er proberen voor te zorgen dat je de volgende dag beter zult zijn."

->19u : Daniel?

Ik beslis om het voor bekeken te houden. Op naar mijn hotel. Het zal weer niet voor vandaag zijn, het nieuws waar iedereen zit op te wachten: dat Ricciardo zijn contract bij Red Bull verlengt. Raar dat het nog niet gevallen is, want het is allemaal zo goed als rond. In ieder geval kijkt iedereen ernaar uit. Ricciardo is immers de eerste dominosteen van een hele reeks die zullen vallen. Omdat dan pas zeker is of Carlos Sainz nu wel of niet zijn plaatsje krijgt bij Red Bull. Of, zoals algemeen verwacht, elders moet gaan zoeken. En "elders", dat is inderdaad synoniem met McLaren...