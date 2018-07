Onze F1-watcher hoort Alonso zich uitspreken over 'zieke' McLaren van Vandoorne: "De waarheid is, er is een serieus probleem met de auto van Stoffel" Jo Bossuyt in Duitsland

21 juli 2018

21u05 9 Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Hockenheim zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Vrijdag 20 juli, 19u15 ->Lewis

Tijd om maar eens het hotel te gaan opzoeken. Op weg van de paddock naar de parking zie ik de motorhome van Bell staan. Natuurlijk ga ik nog eens langs bij Michael, die we in de paddock met zijn allen 'Mika' noemen. En zie, hij is nog aan het werk. De helmen van Lewis Hamilton en Raikkonen aan het schoonmaken. Ik vraag Michael om zich eens voor te stellen aan mijn lezers, heel kort uit te leggen wat hij doet tijdens de grand prix-weekends. Hij is Belg en Franstalig, maar spreekt ook een beetje Nederlands. Toch zeg ik hem dat hij zijn uitleg gerust in het Engels mag doen, de taal waarin hij met de meeste coureurs communiceert.

*Zaterdag 21 juli, 9u15 ->Romain

De coureurs sijpelen binnen in de paddock. Sebastian Vettel logeert blijkbaar in de buurt: hij komt aan met de fiets. Ik zie ook Romain Grosjean binnenkomen en denk aan het zeer openhartige interview dat hij gisteren gaf aan een Franse collega. Met het hart op de tong, en na 21 seizoenen in de paddock weet ik dat zulks behoorlijk ongewoon is in formule 1. "Het ziet er nu wel naar uit dat ik nooit meer voor een topteam zal rijden", zegt de 32-jarige Fransman, die ook de Zwitserse nationaliteit heeft want in Genève geboren is. "Mijn kans is voorbij. Zo zit formule 1 in elkaar. Je krijgt een kans, en als je ze om de een of andere manier niet kunt grijpen, beland je in de middenmoot. Neen: ik denk niet dat ik ooit een grand prix zal winnen."

Hij zegt het natuurlijk ook wel omdat hij onder vuur ligt, Romain. Hij kan verschroeiend snel zijn, maar hij maakt ook veel fouten. Zoals twee weken geleden in Silverstone nog, waar hij nog maar eens kennismaakte met de bandenmuur. Zozeer dat in de paddock wordt gefluisterd dat hij volgend seizoen thuis mag blijven.

*10u30 ->Puzzelen

Morgen is er geen krant, wegens zondag. Alleen mijn dagboek maken dus, vandaag. Het geeft me nog even tijd om te puzzelen. Met alles wat ik opgevangen heb, de voorbije twee dagen. En wat ik uit vertrouwelijke gesprekjes met buitenlandse collega’s heb kunnen distilleren. Puzzelen aan de startgrid voor volgend seizoen. Nu Mercedes het contract van zowel Hamilton als Bottas heeft verlengd, zullen immers ook snel andere knopen doorgehakt worden. Welke? Zet u schrap voor een verhaal vol namen, verbanden en mogelijke scenario’s…

Gisteren schreef ik dat ik gezien had hoe teambaas Cyril Abiteboul van Renault was gaan overleggen met Mercedes-baas Toto Wolff. Ik hoefde er niet eens bij te zitten om te weten waarover het ging: nu de plaatsjes bij Mercedes ingevuld zijn, moet iets gevonden worden voor de jonge Fransman Esteban Ocon, die niet alleen wordt beschouwd als een groot talent maar ook onder de managervleugels zit van ene… Toto Wolff. Die overweegt nu om Ocon nog voor een seizoentje of twee uit te lenen aan Renault, dat volgend seizoen absoluut een Fransman achter het stuur wil. En waarom dat gevolgen kan hebben voor Stoffel, zoals ik gisteren insinueerde? Omdat bij Renault dan iemand moet wijken voor Ocon, en dat zonder enige twijfel de Spanjaard Carlos Sainz wordt. Die heeft nog altijd een contract met Red Bull, dat naast het eigen team ook eigenaar is van Toro Rosso, waar Sainz vorig jaar reed.

Alleen zou in de overeenkomst tussen Sainz en Red Bull staan dat de Spanjaard alleen naar de stal kan terugkeren als er een zitje voor hem is bij Red Bull. En dus niet bij Toro Rosso. Alleen: nu Mercedes vol zit, en ook Ferrari, waar ik het zo meteen nog over heb, ziet het ernaar uit dat Daniel Ricciardo nu snel zal bijtekenen bij Red Bull. Zodat Sainz elders terecht moet. En dat elders heeft een naam: McLaren, jawel. Dat heeft alles te maken met de verwoede pogingen van McLaren om Alonso te overtuigen nog een jaartje formule 1 te rijden. Fernando wil eigenlijk liever verkassen naar de Amerikaanse Indycar omdat de situatie in het F1-team van McLaren toch wel behoorlijk uitzichtloos is. Maar zoals trouwe lezers van mijn dagboek of de verhalen in onze krant weten: bij McLaren eten ze uit de hand van Alonso. En zijn ze bereid heel ver te gaan om hem in formule 1 te houden. Zoals: zijn wensen inwilligen.

En wat wil Fernando precies? In ieder geval geen jonge wolf naast zich, zoals de fel gehypete Lando Norris. Je weet maar nooit dat die echt zo wonderbaarlijk snel zou zijn als de Britse pers beweert. Opvallend in Hockenheim: hoe plots berichten opduiken als zou Norris misschien toch baat hebben bij een… tweede seizoen in formule 2, waar hij momenteel rijdt maar niet echt kan domineren. Of, een ander gerucht: dat hij dan toch zou uitgeleend worden aan Toro Rosso, een piste die een paar weken geleden al werd geopend. En wie Fernando Alonso dan wel naast zich wil, als hij blijft in 2019? Neen, niet Stoffel. Wel zijn vriend Carlos Sainz.

Daarmee belanden we bij onze landgenoot. In de perszaal wordt de naam almaar luider uitgesproken: Sauber. Daar zou hij misschien kunnen belanden. Omdat Sauber met Fred Vasseur een teambaas heeft die Stoffel nog altijd "de beste coureur waarmee ik ooit werkte" noemt, refererend aan hun samenwerking in de GP2, zoals de formule 2 vroeger werd genoemd. Maar Stoffel heeft natuurlijk een serieus nadeel: geen vette sponsoring. Iets wat de Zweed Eriksson bij Sauber wel heeft. Terwijl Ferrari, dat onder de naam Alfa Romeo de motoren levert aan het Zwitserse team, ook een coureur bij Sauber wil onderbrengen. Momenteel is dat de Monegask Charles Leclerc, van wie al weken wordt gezegd en geschreven dat hij volgend seizoen bij Ferrari de plaats inneemt van Kimi Raikkonen. Maar zie, ook een nieuwe ontwikkeling: dat scenario lijkt in Hockenheim plots heel wat minder certitude.

Dat heeft dan weer te maken met de afwezigheid van Sergio Marchionne, grote baas van de Fiat-groep en dus ook Ferrari. De man liet zich sinds ergens in juni niet meer zien want zou ernstig ziek zijn, zelfs op het punt staan te worden vervangen aan de top van de grote Italiaanse groep. En laat die Marchionne nu net de man zijn die absoluut wilde dat Leclerc met zijn jong bloed in de plaats kwam van de pensioengerechtigde Raikkonen. Iets wat Sebastian Vettel en dus automatisch ook teambaas Maurizio Arrivabene liever niet zien gebeuren. Vettel is immers op zijn gemak met Kimi aan zijn zijde. En zie, de man die getipt wordt als nieuwe baas van Ferrari komt van bij Philip Morris, de tent die beter bekend is als Marlboro. Inderdaad: Arrivabene komt van bij… Philip Morris. Vroegere banden, ze helpen om de violen op elkaar af te stemmen. Vettel zei het hier donderdag niet toevallig, neem het van me aan: "Het kan niet schadelijk zijn voor de carrière van Leclerc als hij nog een jaartje langer ervaring opdoet bij Sauber…" Jaja.

Ook dat kan dus weer gevolgen hebben voor Stoffel, die bij Sauber wordt getipt.

En de andere teams, terwijl we bezig zijn? Bij Haas zit Grosjean dus op de wip. In zijn plaats zou wel eens Sergio Perez kunnen komen, want die moet weg bij Force India, horen we achter de schermen. Omdat vader en miljardair Lawrence Stroll op het punt staan om dat team over te nemen, uiteraard om er zijn zoon Lance achter het stuur te zetten. In dat geval mag er natuurlijk geen al te snelle coureur naast Lance zitten, en iemand als… Robert Kubica zou kandidaat zijn. Inderdaad, de Pool die aan een crash in rally een serieus gehavende rechterarm overhield en de ambitie heeft om toch opnieuw formule 1 te rijden. Dat Stroll dan Williams verlaat, zou Mercedes-baas Toto Wolff dan weer goed uitkomen. Die heeft immers nog belangen in het Williams-team - het is onduidelijk of hij nog altijd aandeelhouder is, dan wel die aandelen verkocht heeft. Omdat Williams volgend jaar zijn hoofdsponsor verliest, en nu al met één been verwoed naar steun in die afgrond zoekt, zou Toto zijn kans grijpen om van Williams een soort B-team voor Mercedes te maken. En er bijvoorbeeld George Russel achter het stuur zetten, net zoals Bottas en Ocon een beschermeling van Toto, en groot jong talent. Boeiend toch, die formule 1?

*12u ->Schuilen

Het regent pijpenstelen als de derde en laatste training begint. Klassiek: een paar auto’s komen even buiten, maar verdwijnen dan weer in de garage. Op het scherm in de perszaal zie ik hoe de piste leeg blijft. Alonso en Vandoorne zetten zelfs geen tijd neer. Eén keertje komt Stoffel buiten, maar hij rijdt meteen weer de pitlane binnen. Alweer pech voor Stoffel, dat slechte weer: de West-Vlaming krijgt niet eens de kans om de auto grondig te testen, in dat ene uurtje wat nog rest voor de kwalificaties. Deze nacht hebben ze bij McLaren immers overgewerkt. Tot voorbij één uur in de ochtend, iets wat door het reglement verboden is, maar twee keer per seizoen door de vingers wordt gezien. McLaren heeft daarmee dus al één joker opgebruikt. Om zoveel mogelijk onderdelen te vervangen, op de auto van Stoffel.

Auto’s die in de garage blijven, het is een gelegenheid voor een gezellige babbel. Zoals in de box van Red Bull, waar Fritz Van Amersfoort langskomt. Een icoon in de autosport, de Nederlander. Al jaren teambaas in de opstapklassen, is hij. Onze landgenoot Bas Leinders reed voor hem in de Opel-Lotus, een kampioenschap waarin Bas trouwens kampioen werd. Zowel vader Jos als zoon Max Verstappen reden ooit voor Van Amersfoort. Het is duidelijk een gezellig weerzien met Max.

Bij McLaren is het iets minder gezellig. Alonso praat er lang met Stoffel, maar onze landgenoot staat er vooral mijmerend bij. Vooral als hij zijn blik over de zieke MCL33 laat glijden…

*15u20 ->Laatste

Ze hebben dus voor niets overuren geklopt, bij McLaren. Stoffel rijdt in de eerste kwalificatiesessie de twintigste en… laatste tijd. Uitgeschakeld. Absoluut dieptepunt na anderhalf seizoen formule 1. De auto loopt nog altijd voor geen meter. Alonso slaagt erin zijn MCL33 op de elfde startplaats te parkeren. Met uitzicht op een finish in de punten, dus. Stoffel mag al gaan douchen.

Georges ziet Stoffel met persdame Charlotte naar het terrasje voor de interviews stappen. Onze landgenoot kijkt somber. Je zou voor minder. "Ik ben echt niet vergeten hoe ik met een koersauto moet rijden, hoor", zegt Stoffel tegen een Britse televisieploeg, als hij meteen na zijn uitschakeling zijn verhaal gaat doen. Ik luister mee en hoor woorden als 'frustrerend' of 'ontgoochelend'. Stoffel: "Het is nog altijd hetzelfde als twee weken geleden in Silverstone. Op de computer zien we duidelijk dat de auto minder presteert dan die van Alonso. Alleen weten we niet waarom. De ingenieurs snappen het probleem niet. Bijna alle onderdelen zijn vervangen, en het probleem blijft…"

Ik moet toch even slikken. Een team als McLaren. Met die geschiedenis, met die middelen, zowel financieel als technisch of qua personeel: ze vinden niet eens wat er aan de auto schort. Maar ook en vooral: waarom hebben ze dan in ’s hemelsnaam nog niet beslist om een nieuw chassis in elkaar te monteren voor Stoffel?

*17u45u ->Sainz

De zaterdagse afspraak bij McLaren. De Belgische journalisten, die natuurlijk horen hoe de reputatie van Stoffel in de paddock toch wel wat deukjes krijgt, grijpen naar de micro. Vraag aan Alonso: "Hoe hij verklaart dat hij maar liefst acht tienden - een eeuwigheid in F1 - sneller was dan Stoffel, vandaag." De Spanjaard kan niet anders dan uitleggen hoe de vork aan de steel zit, en bevestigen wat Stoffel eerder al voor de televisiecamera’s zei: "Stoffel doet het uitstekend. Met een 'normale' auto zou hij veel dichter bij mij zitten. Kijk naar alle koersen tot voor Silverstone, hoe dicht zijn tijden bij de mijne zaten. Als je weet dat ik destijds bij Ferrari systematisch zes tienden sneller was dan Kimi Raikkonen… De waarheid is dat er een serieus probleem is met de auto van Stoffel. Dat zien we in de telemetrie: zijn chassis genereert opvallend minder downforce (een effect dat de auto tegen het wegdek drukt in snelle bochten, jb) dan de mijne. Meer is er niet aan."

Als de coureurs vertrekken, blijven CEO Zak Brown en teammanager Gil de Ferran nog even om wat vragen te beantwoorden. De Belgische pers vuurt weer af. "De reputatie van Stoffel krijgt klappen. Wat kun je daaraan doen?" Antwoord van Brown: "We moeten hem een auto geven waarmee hij zijn talent kan etaleren." Inderdaad. Doen, zou ik zeggen.

Ik ben van plan te vragen hoe het nu eigenlijk zit met volgend seizoen, aangezien het zitje van Stoffel voor 2019 nog altijd niet bevestigd is, en de McLaren-bonzen om de haverklap zeggen dat ze Alonso absoluut willen houden. Maar een Spaanse collega is me voor met een andere vraag die de mijne, als je tussen de regels leest, beantwoordt en dus eigenlijk overbodig maakt. "Klopt het dat jullie met Carlos Sainz praten", vraagt de Iberiër. Zak Brown doet niet de minste moeite om het te ontkennen: "In deze periode van het seizoen praten de teams met iedereen." Maar ook: "We schatten Sainz zeer hoog in als coureur." En tot slot: "We zien er geen graten in om twee coureurs met dezelfde nationaliteit te hebben."

Mocht u nog twijfelen: neen, Brown bedoelde daarmee niet dat hij van plan is in 2019 met twee …Belgen te rijden.