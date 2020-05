Exclusief voor abonnees Onze F1-watcher diept getuigenissen op over Senna, die dag op dag 26 jaar geleden verongelukte: “Toen besefte ik het, nonkel Ayrton komt niet meer thuis” Jo Bossuyt

01 mei 2020

06u30 0 Formule 1 Onze F1-watcher sprokkelde in al die jaren veel getuigenissen over Ayrton Senna. Hij diept de meest markante op. Over Senna. En over die noodlottige dag in Imola.

Tien, twintig of zesentwintig jaar geleden. Maakt niet uit. Eén mei is en blijft de dag waarop de grootste coureur ooit deed wat niemand voor mogelijk achtte: hij verongelukte. De beste was hij misschien. De snelste wellicht. De grootste zeer zeker. Ik voelde het in iedere vezel toen ik hem voor het eerst zag. Ik las het in ieder getuigenis die ik sindsdien over hem hoorde. Getuigenissen over Ayrton Senna da Silva, die vorige maand zestig zou geworden zijn.

Je hebt 4% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen