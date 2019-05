Exclusief voor abonnees Onze F1-watcher blikt terug op zijn gesprekken met Niki Lauda: “De eerste piloot van 3 miljoen per jaar” Jo Bossuyt

22 mei 2019

07u34 0 Formule 1 Met de dood van Niki Lauda sterft een stukje van de Formule 1. Als verslaggever vanuit de paddock sprak onze F1-watcher Jo Bossuyt hem meermaals, de voorbije 25 jaar. Waarom de Oostenrijker zo bijzonder was voor de sport. En, ja toch wel, ook als mens.

Het jaar 1976 zit in het collectieve geheugen door zijn hittegolf. Minder bekend: het was ook een bijzonder jaar voor de autosport. Op 1 augustus 1976 begint immers de geschiedenis van de hedendaagse Formule 1. Die dag brandde ene Andreas Nikolaus Lauda uit Wenen net niet dood na een crash tijdens de Duitse grandprix. We herinneren het ons als gisteren. Op bezoek bij een neef hoorden we het op de radio. Ze wisten niet of hij nog leefde. Er was een priester bij geweest, het heilig oliesel. De fan van Niki Lauda die ik was, tiener, fietste aangeslagen naar huis. Klaar voor dagen vol ondraaglijke onzekerheid. Het jaar 1976. Nog geen internet. Nauwelijks nieuws. Maar er was wel al televisie. En vooral: een toeschouwer met filmcamera had langs het eindeloos lange asfaltlint van de Nürburgring (28 kilometer!) uitgerekend die plaats gekozen. Een week later raakte zijn filmpje eindelijk tot in de huiskamers.

