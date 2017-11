Onyx-Moneytron: het speelgoed van Jean-Pierre Van Rossem dat uiteindelijk in rook zou opgaan Belga Sport, aflevering twee Yari Pinnewaert

Bron: Belga Sport 2 Rv Formule 1 Vandaag, op Play Sports van Telenet: de tweede aflevering van een nieuwe reeks van het vermaarde Belga Sport. Nadat vorige week met Argentinië-België de openingswedstrijd van het WK 1982 in Spanje centraal stond, draait het nu rond het Onyx-Moneytron-raceteam van Jean-Pierre Van Rossem.

"Wat wij gedaan hebben, heeft niemand ooit nagedaan. Op geen enkel niveau van de Formule 1." Aan het woord is Stefan Johansson, één van de twee racepiloten in de gloriedagen van Onyx-Moneytron. Belga Sport verdiept zich vanavond in de opmars, maar ook in de teloorgang van het eens zo veelbelovende raceteam van Jean-Pierre Van Rossem met getuigenissen van onder meer Van Rossem himself, Alan Jenkins, Stefan Johansson, Mike Earle en Bertrand Gachot.

Enkele van de strafste quotes:

Mike Earl: "Toen we geld nodig hebben, was hij (Jean-Pierre Van Rossem, red.) er altijd"

Alan Jenkins: "Het was wat vreemd hoe sommige dingen gefinancieerd werden."

Stefan Johansson: "Ik werd het hele jaar niet uitbetaald, maar toen gingen we naar Japan. Van Rossem zei: 'Ik heb je loon, ik heb het meegebracht.' En hij betaalde me alles... cash."

