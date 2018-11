Ongeziene beelden: familie Schumacher geeft beelden vrij van Michaels laatste interview YP

Bron: michael-schumacher.de 0 Formule 1 Ook zowat vijf jaar na zijn vreselijke ski-ongeval in Meribel, is er nog steeds weinig geweten over de huidige gezondheidstoestand van zevenvoudig F1-wereldkampioen Michael Schumacher. De familie van de racelegende houdt de lippen wat dat betreft stijf op elkaar, maar intussen hebben ze wel Ook zowat vijf jaar na zijn vreselijke ski-ongeval in Meribel, is er nog steeds weinig geweten over de huidige gezondheidstoestand van zevenvoudig F1-wereldkampioen Michael Schumacher. De familie van de racelegende houdt de lippen wat dat betreft stijf op elkaar, maar intussen hebben ze wel het laatste interview van Michael , zowat twee maanden voor de crash, op zijn officiële website gezet. Hieronder kunt u dat integraal herlezen.

Welke was de meest emotionele wereldtitel: de eerste in 1994, of de eerste met Ferrari in 2000?

“De meest emotionele was die van 2000. Ferrari had al 21 jaar geen kampioenschaptitel meer behaald, ikzelf al vier jaar niet. We werden kampioen na een uitzonderlijke race in Suzuka.”

Je reed meer dan 20 jaar Formule 1. Welke tegenstander respecteerde je het meest?

“De tegenstander waar ik het meest respect voor had was Mika Häkkinen. We hadden goede gevechten op een baan, maar een goede en stabiele relatie ernaast.”

Hoe zwaar is Formule 1 echt?

“Formule 1 is zwaar. Dankzij onder meer de introductie van stuurbekrachtiging is het minder zwaar dan vroeger, maar het blijft een van de zwaarste sporten die er zijn.”

Had je als kind een Formule 1-idool?

“In de tijd dat ik kartte keek ik op naar Ayrton Senna en Vincenzo Sospiri. Maar mijn echte idool was Toni Schumacher. Dat was een erg goede voetballer.”

Heb je altijd al geweten dat je records zou breken? Of twijfelde je aan je kwaliteiten?

“Een record is een ding, maar je móet ook twijfelen aan jezelf. Om sceptisch te blijven en om te blijven zoeken naar verbetering, om de volgende stap te kunnen zetten. Ik legde mezelf het gevoel op dat ik niet goed genoeg was en daardoor ben ik uiteindelijk geworden wat ik ben.”

Je hebt altijd gezegd dat succes altijd een teamprestatie is, maar is Formule 1 niet eerder een persoonlijke prestatie?

“Succes in elke situatie in het leven, draait om teamwork. Iedereen doet wat hij kan, maar als team ben je sterker. Formule 1 is teamwork en absoluut geen one-man-show.”

Je hebt Benetton en Ferrari naar wereldtitels geleid en je hebt meegewerkt aan de opbouw van Mercedes. Zijn er gelijkenissen tussen deze periodes?

“Als je de verschillende teams bekijkt waarvoor ik geracet heb, dan kan ik zeggen dat ik Benetton mee groot en zelfs kampioen heb gemaakt. Hetzelfde geldt voor Ferrari. We hebben hetzelfde ook geprobeerd met Mercedes, maar dan binnen een kortere tijdspanne. Alle teams hebben allemaal één ding gemeen: Ross Brawn. Denk daar maar eens over na.”

Keek jij naar alle coureurs of alleen naar de beste rijders om je eigen niveau de hoogte in te tillen?

“Om jezelf te ontwikkelen kijk je naar andere rijders. Niet alleen naar de kopgroep, ook naar de rest van het veld. Iedereen heeft iets speciaals en daar was ik telkens naar op zoek.”

Je hebt altijd gezegd dat karten de beste basis is voor alle raceklasses. Vanwaar die uitspraak?

“Karting is een goede voorbereiding op een toekomst in de motorsport. Het helpt je veel vaardigheden te ontwikkelen die je in je carrière kunt gebruiken. Ook leer je daar om te vechten.”

Is het mogelijk om alleen op basis van talent de top te bereiken?

“Talent is belangrijk in motorsport. Maar je moet veel vaardigheden ontwikkelen. Door te karten kun je ontdekken wat je nog meer nodig hebt om het uiteindelijk tot coureur te schoppen.”