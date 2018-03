Ondanks problemen met uitlaat bemoedigende oefensessies Vandoorne in Australië: "Zeer productieve dag" Redactie

23 maart 2018

07u55

Bron: Belga 0 Formule 1 Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault) heeft tijdens de tweede oefensessie van de Grote Prijs van Australië de tiende tijd neergezet. Op het Albert Park Street-circuit in Melbourne legde de West-Vlaming 34 rondes af. Hij noteerde daarbij een toptijd van 1:25.285. Fernando Alonso, Vandoornes ploegmaat, lukte met 1:25.200 de achtste chrono.

Ook tijdens de eerste oefensessie klokte Vandoorne af op de tiende tijd, ondanks problemen met de uitlaat. Vlekkeloos verliep die eerste oefensessie dus niet bij McLaren, waardoor Vandoorne en Alonso na een uur de enige twee waren zonder rondetijd. Het laatste halfuur kwam het duo dan toch nog aan de bak. Met een bemoedigende tiende tijd (1:26.482) voor onze landgenoot tot gevolg. Alonso klokte de achtste tijd. De Britse wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) reed de snelste ronde in een tijd van 1:24.026.

Geen sprake van materiaalpech in de tweede oefensessie, waar Vandoorne opnieuw voor de tiende tijd tekende en 34 ronden kon afwerken. Ploegmakker Alonso maakte er 28 vol. Een geslaagde oefensessie dus voor McLaren. De snelste tijd was, net als in de eerste oefensessie, voor Lewis Hamilton met 1:23.931.



Morgen volgen de derde vrije oefenritten en de kwalificaties. Zondag vindt de Grote Prijs plaats.

Vandoorne: "Leerden heel wat over de wagen"

"Het was best wel een goede dag", verklaart Vandoorne op de website van McLaren. "We verloren wat tijd in de eerste 45 minuten van de eerste vrije oefensessie, maar daarna hadden we nog een goede run. We leerden heel wat over de wagen, wat het belangrijkste is na de wintertests. Er waren geen grote problemen, en we waren die snel de baas."

"We hadden een zeer productieve dag. Ik denk dat we redelijk in vorm zijn en het gevoel in de wagen is positief. Het voelt alsof we iets hebben waarmee we kunnen werken. Alles verloopt naar wens. We moeten alleen doorgaan om nog betere resultaten op de tabellen te zetten. Het belangrijkste was om ons programma af te werken, en dat hebben we gedaan. Ik kijk er naar uit om morgen de kwalificaties in mogelijk natte omstandigheden af te werken. Ik denk dat het verschil met enkele andere teams heel klein is, de omstandigheden zullen het wat moeilijker maken voor iedereen", besluit Vandoorne.

Uitslag tweede vrije oefensessie

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:23.931 (35 ronden)

(gem. 227,458 km/u)

Max Verstappen (Ned/Red Bull-Renault) 1:24.058 (34)

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:24.159 (34)

Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:24.214 (39)

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:24.451 (38)

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:24.648 (34)

Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-Renault) 1:24.721 (28)

Fernando Alonso (Spa/McLaren-Renault) 1:25.200 (28)

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:25.246 (30)

++ Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren-Renault) 1:25.285 (34)

Carlos Sainz Jr (Spa/Renault) 1:25.390 (35)

Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 1:25.413 (30)

Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:25.463 (35)

Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes) 1:25.543 (32)

Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 1:25.888 (33)

Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso-Honda) 1:25.925 (41)

Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) 1:25.945 (39)

Sergey Sirotkin (Rus/Williams-Mercedes) 1:25.974 (37)

Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:26.814 (31)

Charles Leclerc (Mon/Sauber-Ferrari) 1:26.815 (35)

