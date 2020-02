Ondanks dreiging coronavirus: allereerste Grote Prijs Formule 1 van Vietnam gaat toch door LRE

18 februari 2020

11u41

Bron: Belga 0 Formule 1 De Grote Prijs Formule 1 van Vietnam zal ondanks de dreiging van het coronavirus niet worden geschrapt. Op 5 april staat in Hanoï de allereerste F1-race op Vietnamese bodem op het programma. De wedstrijdorganisatie vreesde even voor een afgelasting, net zoals bij de GP van China, maar dat zal niet gebeuren.

“De wedstrijd zal zoals gepland doorgaan. Wij volgen de situatie van nabij op en zullen iedereen op de hoogte brengen mocht er een wijziging worden doorgevoerd”, aldus Le Ngoc Chi, directeur van de GP van Vietnam.

De Vietnamese Grote Prijs is de derde op de WK-kalender. Het F1-seizoen begint op 15 maart in Australië. De GP van China in Shanghai stond op 19 april op het programma maar werd afgelast vanwege het coronavirus. Het is nog niet duidelijk of de race wordt ingehaald.