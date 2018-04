Ommetje door de grindbak en nadien losse band voor Vandoorne in oefensessies China, Hamilton klokt beste tijd DMM

13 april 2018

11u11 1 Formule 1 Het Formule 1-circus is voor dit weekend neergestreken in China. In Shanghai gaat Stoffel Vandoorne opnieuw op zoek naar WK-punten. In de eerste vrije oefensessie proefde onze landgenoot even van de grindbak, ook de tweede sessie verliep niet optimaal.

Vandoorne (26) kwam zijn uitstapje naast het circuit zonder kleerscheuren door. De McLaren-rijder wist zijn bolide weg te houden van de muur en kon de schade zo relatief beperken. Het gevolg was wel een teleurstellende 18de plaats in de eerste vrije oefensessie, die gedomineerd werd door Lewis Hamilton. De Brit won de GP in China al vijf keer en lijkt na deze oefensessie opnieuw een beduchte kandidaat voor de zege. Hamilton haspelde in 1:33.999 zijn rondje af, drieënhalf tiende sneller dan Kimi Raikkonen in de Ferrari.

Vandoorne skitters through the gravel 😬



But does well to keep it out of the barriers#F1 #ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/OcBG8vkeuU Formula 1(@ F1) link

Hamilton toonde zich bovendien ook in de tweede vrije oefensessie de snelste. De wereldkampioen (1:33.482) hield net als in de eerste sessie de Finnen Kimi Räikkönen (Ferrari, 1:33.489) en Valtteri Bottas (Mercedes, 1:33.515) achter zich. Sebastian Vettel (Ferrari, 1:33.590) en Max Verstappen (Red Bull, 1:33.823) vervolledigden de top vijf.

Stoffel Vandoorne (1:35.163) deed het iets beter dan in de eerste sessie, hij werd ditmaal veertiende na 22 ronden te hebben afgelegd. Zijn ploegmakker Fernando Alonso (1:34.632) werd tiende. Na het ommetje door de grindbak in de eerste sessie liep ook de tweede vrije training niet optimaal voor Vandoorne. De West-Vlaming kreeg na een pitsstop in de gaten dat een band los zat. Vandoorne moest daarop de strijd staken en miste zo het slotkwartier (in de regen) van de oefensessie.

De Grote Prijs staat zondag op het programma, vanaf 8u10 Belgische tijd.

INITIAL CLASSIFICATION (END OF FP1)@LewisHamilton tops the first session of the weekend in Shanghai 💪#F1 #ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/q1RQcrOqHX Formula 1(@ F1) link