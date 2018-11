Officieel: Lance Stroll ruilt Williams voor Force India LPB

30 november 2018

16u03

Bron: Belga 0 Formule 1 De Canadees Lance Stroll zal in 2019 voor Force India rijden, zo maakte de F1-renstal vandaag officieel bekend. Het hing al even in de lucht dat hij Williams zou ruilen voor Force India, dat in augustus gekocht werd door zijn vader.

De Canadese miljardair Lawrence Stroll behoedde samen met enkele andere investeerders Force India voor een faillissement. Volgend jaar zal zijn 20-jarige zoon, die in 2017 zijn F1-debuut maakte bij Williams, samen met de Mexicaan Sergio Perez voor het team rijden. Daarmee zijn nu alle twintig zitjes voor volgend seizoen bezet.

Het beste resultaat van Stroll is een derde plaats in de Grote Prijs van Azerbeidzjan in 2017. Toch kon hij de voorbije twee seizoenen niet echt overtuigen bij Williams, dat evenwel op tientallen miljoenen euro kon rekenen van de rijke familie Stroll. Vorig seizoen eindigde hij op de twaalfde plaats in de stand, dit jaar op de achttiende stek.

Williams strikte eerder de Britse rookie George Russell. Die zal aan de zijde rijden van Robert Kubica, een voormalige GP-winnaar die na acht jaar terugkeert als F1-piloot. In 2011 liep de Pool een ernstige armblessure op bij een rallyongeluk.