Nummer zes is een feit: Hamilton kroont zich in Austin opnieuw tot F1-wereldkampioen, Bottas maakt feest compleet Redactie

03 november 2019

21u50 0 Formule 1 Lewis Hamilton heeft zich voor de zesde keer in zijn carrière tot wereldkampioen gekroond in de Formule 1. De 34-jarige Brit van Mercedes werd tweede in de Grand Prix van de Verenigde Staten en dat volstond dus voor de titel. De zege in Austin ging naar Mercedes-ploegmaat Valtteri Bottas, maar dé gevierde man was dus Hamilton, die nog maar één wereldtitel minder op zijn teller heeft heeft staan dan Michael Schumacher. Max Verstappen reed in Austin naar plek 3.

De start was cruciaal in Austin, met meteen een pittig oplopend stuk in aanloop naar de eerste bocht. Verstappen en Hamilton hadden dat begrepen en wonnen elk een plaatstje, terwijl Leclerc en Vettel in hun Ferrari een pak minder uit de startblokken schoten. Het begin van een lijdensweg voor de Italiaanse renstal, zo bleek. Vettel moest er al in de achtste ronde de brui aan geven toen zijn achterwielophanging de geest gaf en ook voor Leclerc wilde het niet vlotten.

Het werd een duel tussen de Mercedes-mannen en Max Verstappen. Bottas was vanaf de pole gestart en de Fin reed een prima race. De leidersplaats van Bottas kwam op geen enkel moment in gevaar en Verstappen moest vooral rekening houden met Hamilton, die steeds feller in zijn nek begon te hijgen.

Bottas en Verstappen doken de pits in, waardoor Hamilton de leiding kon overnemen. De Brit mocht even van die leidersplaats genieten, maar Bottas snelde hem in de 24ste ronde toch weer voorbij. Meteen daarna ging ook Hamilton de pits in en hij kon als derde hervatten. Met een vers setje banden zette de Brit de jacht op verstappen in.

Hamilton knabbelde gestaag aan de kloof en toen Verstappen en Bottas een tweede keer naar binnen gingen, reed hij weer naar de eerste plek. Maar op zijn ‘oudere’ banden zou het toch moeilijk worden voor de Brit om zijn voorgift te behouden. Dat lukte uiteindelijk tot de 52ste ronde. Dan ging Bottas voorbij zijn ploegmaat.

De dagzege van de Fin kwam daarna niet meer in gevaar. Hamilton moest zijn tweede plaats nog verdedigen - Verstappen kwam nog opzetten - en dat deed de Brit met verve. Zijn zesde wereldtitel is een feit.