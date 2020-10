Nummer 91: Lewis Hamilton hijst zich met zege op Nürburgring naast Michael Schumacher

11 oktober 2020

15u49 0 Formule 1 De evenaring. Lewis Hamilton pakte op de Nürburgring zijn 91ste zege uit z’n carrière en komt daarmee op gelijke hoogte van Michael Schumacher. Hamilton profiteerde van een foutje van polepakker Valtteri Bottas om naar de leiding te gaan en gaf die - ondanks weerwerk van Max Verstappen en een safety car - niet meer af. De Brit wordt ook steviger WK-leider.

Bottas vertrok op de pole, maar reed slechts dertien rondjes aan de leiding. De Fin ging bij een bocht te laat in de remmen, Hamilton stak zijn ploegmaat voorbij. En het ging van kwaad naar erger voor de polepakker, want twee ronden later parkeerde Bottas zijn Mercedes met motorproblemen in de pit. “No power” riep hij. Einde wedstrijd. Omdat enkel Verstappen nog in de buurt zat van Hamilton, werd het een duel man tegen man om de zege. Het pak zat toen al op enkele tientallen seconden.

Safety car

Na een aalvlugge pitstop kwam Verstappen éven op anderhalve seconde van de zesvoudige wereldkampioen. Maar pal onder de achtervleugel, dat lukte niet. De kloof vergrootte nadien alleen maar, tot Norris zijn bolide in de zandbak reed en de safety car de baan opkwam. De Nederlander kwam op tien ronden van het einde daardoor weer aansluiten bij de WK-leider. Maar wie hoopte op een spannende eindstrijd, kwam bedrogen uit. Toen de safety car binnenkwam, ging Hamilton er als een speer vandoor. Er stond opnieuw geen maat op - toch weer een klasse apart.

Hamilton pakte zege nummer 91 uit zijn carrière. Niet zomaar een getal: daarmee evenaart hij het aantal F1-zeges van legende Michael Schumacher. Verstappen eindigde na een meer dan verdienstelijke race tweede, voor Daniel Ricciardo.

De volledige uitslag

