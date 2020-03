Nu ook definitief: Grote Prijs Formule 1 van Australië afgelast Redactie

13 maart 2020

00u19

Bron: AD 42 Formule 1 De Grand Prix van Australië gaat definitief niet door. De FIA, F1 en de Australische organisatie hebben de eerste race van seizoen 2020 definitief geschrapt. Dat nieuws kwam een dag na het terugtrekken van McLaren, waar donderdag corona werd vastgesteld bij een teamlid.

En zo gebeurde dan toch waar velen al even rekening mee hielden. Geen Grand Prix van Australië, deze week. In een door het coronavirus geplaagde wereld leek Melbourne lange tijd een veilig toevluchtsoord voor Formule 1, maar ook daar verergerde de situatie de laatste dagen. Woensdag gingen vier in de paddock werkende personeelsleden van drie teams uit voorzorg in quarantaine.

Drie testten negatief, maar bij McLaren werd één positief geval vastgesteld. Als reactie daarop meldde teambaas Zak Brown zijn McLaren meteen af bij de FIA en de Formule 1. “Deze beslissing is niet alleen genomen met het oog op de gezondheid van de medewerkers en partners van McLaren, maar ook op die van de andere teams, de supporters en overige belanghebbenden in de Formule 1", aldus Brown.

Nieuw drama

Vervolgens kwamen in de Australische nacht alle stakeholders en de negen resterende teams tot de conclusie dat er geen muziek meer in de 25ste Australische Grand Prix zit. In samenspraak besloten ze de race te cancellen. Uit veiligheidsoverwegingen en om de eerlijke competitie te bewaken.

Een nieuw drama voor de Formule 1, dat eerder al de GP van China uit moest stellen en ook Bahrein - dat al zonder publiek zou worden afgewerkt - dreigt kwijt te raken. Ook door de eerste GP in Vietnam gaat hoogstwaarschijnlijk een streep.