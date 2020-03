Nu ook definitief: Grote Prijs Formule 1 van Australië afgelast Redactie

13 maart 2020

00u19

Bron: AD 42 Formule 1 De Grand Prix van Australië gaat definitief niet door. De FIA, F1 en de Australische organisatie hebben de eerste race van seizoen 2020 definitief geschrapt. Dat nieuws kwam een dag na het terugtrekken van McLaren, waar donderdag corona werd vastgesteld bij een teamlid.

En zo gebeurde dan toch waar velen al even rekening mee hielden. Geen Grand Prix van Australië, deze week. In een door het coronavirus geplaagde wereld leek Melbourne lange tijd een veilig toevluchtsoord voor Formule 1, maar ook daar verergerde de situatie de laatste dagen. Woensdag gingen vier in de paddock werkende personeelsleden van drie teams uit voorzorg in quarantaine.

Drie testten negatief, maar bij McLaren werd één positief geval vastgesteld. Als reactie daarop meldde teambaas Zak Brown zijn McLaren meteen af bij de FIA en de Formule 1. “Deze beslissing is niet alleen genomen met het oog op de gezondheid van de medewerkers en partners van McLaren, maar ook op die van de andere teams, de supporters en overige belanghebbenden in de Formule 1", aldus Brown.

Nieuw drama

Vervolgens kwamen in de Australische nacht alle stakeholders en de negen resterende teams tot de conclusie dat er geen muziek meer in de 25ste Australische Grand Prix zit. In samenspraak besloten ze de race te cancellen. Uit veiligheidsoverwegingen en om de eerlijke competitie te bewaken.

Een nieuw drama voor de Formule 1, dat eerder al de GP van China uit moest stellen en ook Bahrein - dat al zonder publiek zou worden afgewerkt - dreigt kwijt te raken. Ook door de eerste GP in Vietnam gaat hoogstwaarschijnlijk een streep.

Formule 1 werkt aan nieuwe kalender

De organisatie van de Formule 1 heeft al plannen om de kalender voor dit seizoen aan te passen. Na de Grote Prijs van China werd vrijdagochtend ook de openingsrace van dit weekeinde in Australië afgelast vanwege het coronavirus. De kans bestaat dat ook de komende races in Bahrein (22 maart) en Vietnam (5 april) niet doorgaan. “We hebben plannen om het seizoen opnieuw op te bouwen en zoveel mogelijk races die zijn afgelast weer in te plannen”, zei Ross Brawn, sportief directeur van de F1. “Deze situatie is voor iedereen nieuw. Ik heb in mijn carrière veel meegemaakt, een financiële crisis en allerlei drama’s, maar de omvang van deze situatie is enorm. We gaan het jaar herindelen en iedereen zal zich daarin een beetje soepel moeten opstellen.”

Volgende week staat de race in Bahrein op het programma. Toeschouwers zijn daar niet welkom. De kans is aanwezig dat de GP helemaal niet doorgaat, al is het maar omdat het coronavirus ook bij zeker één team rondwaart. Bij een medewerker van McLaren werd donderdag besmetting vastgesteld. De Britse renstal heeft nog eens veertien medewerkers voor twee weken in quarantaine geplaatst in Melbourne. De rest van het team gaat terug naar Groot-Brittannië, maar ze moeten daar in ieder geval twee weken het hoofdkwartier van McLaren in Woking mijden.

Chase Carey, de topman van de Formule 1, zat de afgelopen dagen in Vietnam voor topoverleg met de autoriteiten daar over de GP van begin april op het stratencircuit in Hanoi. De Amerikaan moest vanuit Vietnam naar Australië komen. Mede daardoor werd pas vrijdagochtend, kort voordat de eerste training in Melbourne zou beginnen, besloten om de openingsrace te cancelen. “Het is heel moeilijk om te voorspellen hoe alles gaat lopen”, zei Carey. “De situatie is nu anders dan twee dagen geleden, zelfs anders dan vier uur geleden. We moeten eerst alles hier in Australië netjes oplossen en dan gaan we kijken naar de volgende races. Het is een uitdagende situatie.”