Nu kwam de voorkant van de vloer van de McLaren los bij Vandoorne: "Niets lukte" 16 april 2018

10u42 0 Formule 1 Stoffel Vandoorne (26) was na een moeilijke kwalificatie ook bleekjes in de race. Dertiende. "Niets lukte", vatte de West-Vlaming het samen.

"Slechte start. In die eerste ronden kwam ik wat ongelukkig in het verkeer en verloor ik plaatsen. Op geen van beide bandensoorten vond ik een goed ritme in de auto. Neen, dit was geen goede koers. Ik kreeg maar geen vaart in de auto en snap niet waarom."

Vandoorne zei het ons meteen na de finish, voor zijn mecaniciens de McLaren hadden uitgekleed. Tijdens die oefening vonden de ingenieurs immers de oorzaak van bovenstaand: de voorkant van de vloer die was losgekomen, waardoor de McLaren heel wat neerwaartse druk verloor. Daarbij kwam nog eens dat de motor in het slot van de race ging nukken. Vandoorne: "Een raar geluid, met wat trillingen. Ik dacht zelfs om te stoppen zodat hij zeker in één stuk bleef, maar het team zei dat ik mocht blijven rijden. Nu hopen we dat er geen probleem is voor de volgende koers."

Die volgende koers, Baku over twee weken, wordt sowieso moeilijk. Alweer. McLaren meldt immers dat de volgende grondige update voor de auto pas voor Barcelona is. Of hij dat ook een beetje als de laatste kans ziet om er nog iets van te maken, dit seizoen? Vandoorne, ietwat gelaten: "Ik doe daar liever geen uitspraken over, nu. Laten we wachten op Barcelona, dan zien we wel wat het wordt."