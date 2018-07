Noodlijdende McLaren haalt technisch directeur weg bij Toro Rosso: "Iemand die met beperkte middelen veel resultaten kan halen" LPB

26 juli 2018

10u41

Bron: BBC/Autosport.com 0 Formule 1 McLaren, het noodlijdende F1-team van onze landgenoot Stoffel Vandoorne, krijgt een nieuwe technisch directeur. James Key komt over van Toro Rosso, waar hij dezelfde functie vervulde. Zijn opdracht: McLaren mee uit het slop halen.

Wanneer Key aan de slag gaat bij McLaren, is nog niet duidelijk. In de Formule 1 geldt namelijk een 'garden leave' voor personeel met kennis van gevoelige technische informatie van hun vorige werkgever. Die periode kan oplopen tot twaalf maanden. Verwacht wordt dat Toro Rosso en McLaren een kortere periode zullen overeenkomen.

Met de komst van Key gaat de stoelendans bij McLaren lustig verder. Hoofdingenieur Matt Morris, afgelopen weekend bij de GP van Duitsland nog actief voor het Britse team, zet een stap opzij. Eerder moesten chassis-chef Tim Goss en sportief directeur Eric Boullier al vertrekken bij McLaren.

De 46-jarige James Key geniet een uitstekende reputatie in de paddock. Zijn F1-carrière startte hij bij Jordan, dat later onder de naam van Midland, Spyker en Force India door het leven ging. Key, wijd en zijd bekend als een groot ingenieurstalent, werkte er zich op tot technisch directeur. In zijn laatste seizoen in 2009 veroverde Key met Giancarlo Fisichella de pole en een tweede plaats in de GP van België op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij vertrok nadien bij Force India, om in 2010 aan de slag te gaan bij Sauber. In 2012 maakte hij vervolgens de overstap naar Toro Rosso. In het F1-milieu geldt Key als "iemand die met beperkte middelen veel resultaten kan halen". Precies wat McLaren zoekt...