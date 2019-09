Nog minstens vijf jaar Formule 1 in Monza, dat in 2020 ook DTM voor het eerst verwelkomt LPB/JCA

05 september 2019

08u57

Bron: Belga 0 Formule 1 Ook de komende vijf jaar zal er in Monza een Grote Prijs F1 gereden worden. De Formule 1 en de Italiaanse Autosportfederatie verlengden hun overeenkomst tot 2024.

Geen enkel circuit had de Formule 1 al zo vaak te gast als Monza. Dit weekend staan de bolides er voor de 69ste keer aan de start. Sinds de eerste editie van het WK Formule 1 in 1950 stond Monza telkens op de kalender, met uitzondering van 1980, toen de Grote Prijs van Italië in Imola plaatsvond.

Dit weekend wordt ook de 70ste editie van de Grote Prijs van Italië gevierd en de 90ste verjaardag van de renstal Ferrari. Van de 21 huidige Grote Prijzen maakten er vijf ook in 1950 al deel uit van het WK. Naast die van Italië zijn dat die van Groot-Brittannië, Frankrijk, Monaco en België. Alleen Italië en Groot-Brittannië waren er onafgebroken bij. De Scuderia Ferrari werd op 16 november 1929 opgericht door Enzo Ferrari, destijds als raceteam van Alfa Romeo. Tien jaar later ging Ferrari zelf wagens bouwen.

DTM in 2020 naar Monza

Het DTM trekt in 2020 voor het eerst naar Monza. Aan de vooravond van de Italiaanse GP F1 was het Gerhard Berger, oud F1-rijder en topman van het DTM, die het nieuws mocht bekendmaken. In 1988 doorbrak Berger in Monza overigens de hegemonie van McLaren door als enige een wedstrijd in een andere wagen te winnen, toen een Ferrari. Monza is het vierde Italiaanse circuit dat het DTM aandoet, na Mugello, de Adria Raceway en Misano. Ook Circuit Zolder staat op de DTM-kalender voor 2020.

Buemi en Rowland ook komend seizoen in e-races

De Nissan e.dams rijders Sébastien Buemi en Oliver Rowland zijn er ook in het seizoen 2019-2020 weer bij. Buemi is de vicekampioen en won al 13 races de voorbije vijf seizoenen. Hij is zo de meest succesvolle rijder in het elektrische veld. Rowland maakte een degelijk debuut in 2018-2019 en scoorde onder meer een podium in China. Het seizoen start in Riyadh, Saudi-Arabië, op 22 en 23 november.