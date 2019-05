Niki Lauda: van bijna fataal ongeval naar wereldkampioen en succesvol ondernemer YP

21 mei 2019

08u58 5 Formule 1 Voormalig autocoureur en Formule 1-legende Niki Lauda is overleden. De Oostenrijker, drievoudig wereldkampioen, werd 70. Een portret van de man die na een bijna fataal ongeval wereldwijd aanzien werd als een symbool van weerstand en vastberadenheid.

Lauda maakte zijn debuut in de Formule 1 voor eigen publiek, in de Grote Prijs van Oostenrijk in 1971. Hij reed toen voor het weinig succesvolle March-raceteam en na een passage bij BRM -een andere laagvlieger- in 1973 kon hij een jaar later aan de bak bij Ferrari. Daar hadden ze genoeg gezien in zijn beginjaren en de Italianen kregen nog gelijk ook: hij verzekerde zich meteen van de wereldtitel.

Maar twee jaar later sloeg het noodlot toe. Tijdens de GP van Duitsland, op de Nürburgring, vatte zijn auto vuur, waardoor hij bijna levend verbrandde. De crash zou de rest van Lauda’s leven tekenen: zijn aangezicht raakte deels verbrand en zijn longen en nieren raakten door het ongeluk zwaar beschadigd, waardoor hij tijdens zijn leven twee keer een niertransplantatie moest ondergaan evenals een dubbele longtransplantatie.

Legendarisch werd hij door zijn terugkeer in de Formule 1, slechts 42 dagen na zijn bijna fatale crash: bij de grand prix op het circuit van Monza zes weken later zat hij weer in zijn Ferrari en reed hij naar de vierde plaats. Dat jaar zou hij uiteindelijk de wereldtitel aan James Hunt moeten laten. Het verschil: één schamel puntje.

Een jaar later bezorgde hij de Italiaanse renstal opnieuw de wereldtitel. De relatie met de Italiaanse renstal bleek echter vertroebeld, waardoor hij ontslag nam en naar Brabham verkaste. Daar had hij al snel genoeg van het racen: tijdens de trainingen voor de GP van Canada besloot hij dat het welletjes was geweest. Hij stortte zich op een carrière in de luchtvaartsector en richtte met Lauda Air een eigen maatschappij op. Hij nam de rol van CEO op zich.

Maar toch raakte hij opnieuw gebeten door de racemicrobe. McLaren lokte hem in 1982 terug naar de koningsklasse van de autosport en in 1984 werd hij opnieuw wereldkampioen. Ook die titelstrijd werd opnieuw een heuse thriller, want hij eindigde met amper een half puntje meer dan ploegmaat Alain Prost. Een jaar nadien zette hij er, na 11 opgaves in 14 wedstrijden, een definitief punt achter. Hij was dat jaar wel nog de laatste winnaar op het circuit in het Nederlandse Zandvoort, waar volgend jaar voor het eerst na 35 jaar weer een Formule 1-race wordt gehouden.

In totaal won Lauda 25 F1-races, zijn eerste in 1974 in Spanje. Ook na het definitieve einde van zijn racecarrière zette hij diverse luchtvaartmaatschappijen op, waarvan Laudamotion de laatste was. Lauda was als adviseur betrokken bij Ferrari en werd later teambaas bij het F1-team van Jaguar. Sinds september 2012 was hij betrokken bij de renstal van Mercedes, die sinds 2014 alle wereldtitels voor rijders en constructeurs heeft veroverd. De laatste maanden verdween hij uit beeld met een kwakkelende gezondheid. Begin augustus vorig jaar onderging hij een zware operatie wegens ademhalingsproblemen. Er werd een long getransplanteerd, exact 42 jaar na zijn ongeval in Duitsland. Begin 2019 belandde hij nog op de intensive care, omdat hij tijdens zijn revalidatie griep kreeg, afgelopen nacht overleed hij.

Kort portret van Niki Lauda:

Nikolaus Andreas ‘Niki’ Lauda

22/02/1949 - 20/05/2019

Teams: McLaren (1982-1985), Brabham (1978-1979), Ferrari (1974-1977), BRM (1973), March (1971-1972)

Eerste GP: 15 augustus 1971 GP van Oostenrijk

Eerste GP-zege: 28 april 1974 GP van Spanje

Aantal keren aan de start van een GP: 171

GP-zeges: 25

Podiumplaatsen: 54

Polepositions: 24

Wereldtitels: 3 (1975, 1977, 1984)