Niki Lauda na botsing Verstappen met Vettel: "Dat lijkt me echt een kwestie van intelligentie bij Max" 16 april 2018

08u08 0 Formule 1 Neen, het was weer niet het dagje van Max Verstappen (20). Geen (zekere) podiumplaats, wel pas vijfde na een aanrijding met Sebastian Vettel en een bijhorende tijdstraf van 10 seconden.

Verstappen crashte met Vettel nadat de Nederlander een ultieme poging deed om de Ferrari-coureur in te halen. "Hij gooide de overwinning weg door te onbesuisd te gaan aanvallen", zei topman Helmut Marko van Red Bull. . Verstappen reed op de snellere banden en had dus ook later zijn aanval kunnen plaatsen, zo denkt Lauda, die hard klonk: "Normaal leer je uit je fouten. Fouten moeten je beter maken als mens en als coureur. Maar bij hem lukt dat blijkbaar niet. Dat lijkt me echt een kwestie van intelligentie te zijn... Hij heeft alle schuld aan dit ongeluk".



Door de crash kon Verstappen niet voor de overwinning gaan in de Grand Prix van China en kwam hij als vierde over de streep. Door een tijdstraf werd hij echter nog teruggezet naar de vijfde plek. Vettel bleef door de botsing steken op de achtste plek en liep aanzienlijke schade op in zijn strijd om het wereldkampioenschap.



Lauda heeft in het verleden vaker commentaar gehad op Verstappen, maar heeft de 20-jarige coureur van Red Bull ook al geprezen om zijn aanvalsdrift. De straf die Verstappen vorig jaar kreeg nadat hij iets buiten de baan kwam in Austin en daarbij Kimi Räikkönen inhaalde, noemde Lauda volstrekt belachelijk. "Dit was een geweldige inhaalactie en dit is de domste beslissing ooit."

Verstappen verontschuldigde zich in Shanghai meteen bij Vettel. Ook op Instagram blikte hij terug op de race: "De aanrijding met Sebastian was volledig mijn schuld. Ik schatte de situatie verkeerd in. Mijn excuses aan het team." 'Slachtoffer' Vettel, tot slot: "Chic dat hij zich komt excuseren."