Niki Lauda heeft ziekenhuis verlaten na hevige griepaanval XC

16 januari 2019

19u39

Bron: Belga 0 Formule 1 Drievoudig wereldkampioen Formule 1 Niki Lauda heeft het ziekenhuis van Wenen verlaten. De Oostenrijker, 69 intussen, lag er sinds begin januari op intensieve zorgen na een griepaanval.

Dat Lauda naar het ziekenhuis moest, was vooral een voorzorgsmaatregel ten gevolge van zijn longtransplantie in augustus vorig jaar. Bij een crash op de Nürburgring in 1976 raakte Lauda zwaargewond, en ook zijn nieren en longen werden aangetast. Hij bleef nadien sukkelen met de gevolgen van het ongeluk, en onderging al twee keer een niertransplantatie.

De F1-legende is nog altijd actief bij wereldkampioen Mercedes, waar hij hoofd is van de adviesraad.