Niki Lauda: "Aanrijding 70% schuld van Verstappen" (maar de wedstrijdleiding duidt ook Ricciardo als schuldige aan) Tim Engelen

30 april 2018

05u00

Bron: ANP 0 Formule 1 Niki Lauda heeft niet voor het eerst kritiek geleverd op Max Verstappen. Volgens de drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 was de botsing tussen de twee Red Bulls bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan vooral de schuld van de Nederlandse coureur.

"Voor 70 procent kwam die aanrijding door Verstappen, de andere 30 procent kwam voor rekening van Daniel Ricciardo", zei de voorzitter van Mercedes. "Als je steeds voor hem heen en weer blijft slingeren, waar moet die arme jongen dan heen?"

Mala actitud de Verstappen 👎 pic.twitter.com/l3F0Jihwn4 — Hernan (@Guillote190971) 29 april 2018

Ricciardo probeerde in de veertigste ronde Verstappen te passeren, maar de Nederlander wilde zijn vierde plek niet zomaar opgeven. Vlak voor het ingaan van de bocht botste de Australiër achter op de bolide van zijn teamgenoot.

Teambaas Christian Horner van Red Bull sprak van het "slechtst denkbare scenario". Horner had zijn twee coureurs tijdens de race opgeroepen een beetje rustig aan te doen, nadat ze elkaar al een keer met de wielen hadden geraakt. "We hebben altijd gezegd: geef elkaar de ruimte op de baan en we laten jullie racen. Zo botsen is onacceptabel. Ze zijn hier allebei net zo verantwoordelijk voor."

Officiële reprimande

Verstappen en Ricciardo kregen alvast een officiële reprimande van de wedstrijdleiding. De schuld wordt dus niet bij één van de Red Bull-coureurs gelegd, zo besluit de wedstrijdleiding. Zelf baalden ze vooral van het feit dat ze het team in de steek hadden gelaten.

De wedstrijdleiding wees er op dat Verstappen twee bewegingen maakte, maar dat deze relatief erg klein waren. Ricciardo heeft toegegeven dat zijn aanval op de linkerkant te laat kwam. Volgens de stewards is de basis van het ongeluk de beweging van Verstappen, maar heeft ook Ricciardo daar aan bijgedragen.