Nieuwe motor zet Leclerc noodgedwongen tien plekken achteruit op startgrid voor GP Brazilië Redactie

15 november 2019

17u53

Bron: Belga 0 Formule 1 Charles Leclerc (Ferrari) verliest tien plaatsen op de startgrid voor de Grote Prijs Formule 1 van Brazilië, die zondag in Sao Paulo gereden wordt. De Monegask zal op het Interlagos-circuit een nieuwe motor gebruiken, terwijl hij het maximaal toegelaten motorcomponenten al gebruikte.

“Een hele nieuwe motor steken, betekent een gridstraf, maar we kunnen dan wel weer op ons normaal niveau presteren”, verduidelijkt Ferrari-baas Mattia Binotto. “Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van onze wagen. We willen het seizoen met een mooie noot afsluiten en dat momentum meenemen naar het werk dat ons in de winter wacht.”

De Grote Prijs van Brazilië is de voorlaatste in een reeks van eenentwintig. OP 1 december eindigt het kampioenschap in Abu Dhabi. De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) is al zeker van de wereldtitel, Leclerc is derde in de stand en wordt voor het podium nog bedreigd door de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) en door zijn Duitse teamgenoot Sebastian Vettel.