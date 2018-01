Nieuwe hoop voor fans Michael Schumacher, nu 49 jaar: "Hij kan nog volledig herstellen", zegt Duitse topdokter Hans Op de Beeck

11u53

Bron: The Express 663 ap Michael Schumacher met zijn vrouw Corinna. Formule 1 Een Duitse neurospecialist heeft de fans van Michael Schumacher hernieuwde hoop gegeven. De professor, die zich baseert op een recente Zweedse studie, zegt ook dat het belangrijk is dat zijn naasten blijven communiceren met de zevenvoudige F1-wereldkampioen, die er eergisteren 49 is geworden.

Ter ere van die verjaardag heeft zijn dochter Gina Maria oopk een mooie boodschap op haar Instagrampagina gepost. "Gelukkig verjaardag - aan de beste papa ooit. We houden van je." #keepfighting

instagram

Na zijn valpartij op de latten in het Franse Meribel in december 2013 raakte Schumacher in een coma. Na twee operaties in Grenoble werd hij vier maanden later uit de coma gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis van Lausanne, waarna het in september 2014 huiswaarts ging. In zijn woonst aan het meer van Genève wordt de iconische Schumacher dagelijks verzorgd door een team van een vijftiental dokters en verpleegsters. Kostprijs: 130.000 euro per week. Zo zouden ze in totaal al meer dan 28 miljoen euro uitgegeven hebben.

"30 tot 40% herstelt binnen vier jaar"

Verschillende media voeren deze dagen professor Mark Obermann op, hoofd van de afdeling neurologie van het ziekenhuis Asklepios in het Duitse Seesen. Hij komt met resultaten van een recente Zweedse studie waarbij onderzoek werd gedaan naar mensen in vegetatieve toestand. Daaruit blijkt dat bijna de helft ervan het bewustzijn opnieuw hervindt. "30 tot 40% van de patiënten is binnen de vier jaar terug bij bewustzijn. Velen onder hen kunnen hun kinderen en kleinkinderen nog zien opgroeien en vele mooie familie- en vriendschapsmomenten meemaken."

Volgens Obermann blijft er ook een belangrijke taak weggelegd voor zijn vrouw Corinna (48) en de kinderen Gina Maria (20) en Mick (18). "Er wordt aangenomen dat de patiënten van meer gewaar zijn dan we aanvankelijk dachten. Een aanraking van de hand van zijn vrouw, het horen van de stem van zijn dochter - dat kan allemaal een rol spelen."

afp Archiefbeeld uit 2004: Michael Schumacher op de skipiste

De familie zelf lost weinig tot geen nieuws over zijn toestand, al worden er op Facebook wel regelmatig updates gepost met video's uit zijn illustere carrière, met daarbij de hashtag #keepfighting. In november van vorig jaar waren er Duitse media die schreven over de hoop op een "medisch mirakel" dat binnen de familie leeft. Volgens Bunte stuurde hij zelfs signalen naar de buitenwereld. Het Duitse magazine had daarvoor ook wel -valselijk- geschreven dat 'Schumi' opnieuw kon stappen. Dat kwam hen op een boete van 50.000 euro aan de familie Schumacher te staan. Zijn advocaat bevestigde toen dat Schumacher niet zonder de nodige hulp kon rechtstaan en dat het magazine de fans valse hoop had gegeven.

ap Michael Schumacher en echtgenote Corinna op skivakantie in Madonna di Campiglio in 2005.