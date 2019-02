Nieuwe Honda-motor is de grote onbekende voor Verstappen bij Red Bull, bolide voor testdagen krijgt speciale kleuren TLB

13 februari 2019

12u36

Bron: Belga 0 Formule 1 De kracht en betrouwbaarheid van hun nieuwe Honda-motor is een groot vraagteken voor de Nederlander Max Verstappen en de Fransman Pierre Gasly, komend seizoen piloten bij Red Bull in de Formule 1. Het team stelde vandaag haar nieuwe wagen voor.

"De nieuwe motor gaat een beetje tijd vragen", opende Verstappen, die sinds 2016 bij Red Bull reed met een Renault-motor. "Ik ben optimistisch, maar ook realistisch. Ik kan niet wachten om te beginnen. Ik wil zien hoe snel hij is, hoe betrouwbaar en hoe krachtig. Wanneer we dat weten, kunnen we de wagen gaan verbeteren."

Zijn nieuwe teammakker, de 23-jarige Gasly, maakt zijn debuut bij Red Bull. Hij kwam over van zusterploeg Toro Rosso en werkte daar al met een Hondamotor. "Dat was een positieve ervaring", aldus de Fransman. "Ik heb eerst een jaar met Honda gewerkt in de Super Formula, en vervolgens in de F1. Ik ga mijn kennis delen met het team. Het is een beetje een nieuwe start, voor mij, voor Honda en voor Red Bull."

In het tussenseizoen werden opnieuw enkele wijzigingen doorgevoerd aan de wagen. "De aanpassingen aan de voorvleugel en het 'aerodynamisch pakket' zouden een grote impact moeten hebben onze prestaties, maar dat weten we niet zeker, zolang we niet op het circuit hebben kunnen testen", vervolgde Gasly. "We hebben theorieën in ons hoofd, maar kunnen die voorlopig nog niet bewijzen. Rijders willen altijd zoveel mogelijk kunnen inhalen, want dat maakt de race spannend. Maar daarvoor moeten we wel in staat zijn om onze concurrenten makkelijker te benaderen."

Over de 'inhaalkwestie' hield Verstappen, binnen het circuit beschouwd als één van de beste 'passeurs', zich een beetje op de vlakte. "De aanpassing aan de voorvleugel is het grootst", aldus de Nederlander. "Ik ben niet zeker of het zal functioneren, maar het is een grote uitdaging voor iedereen. Ik hoop dat we kunnen slagen. De achtervleugel is ook lichtjes veranderd, maar ik denk niet dat dat het verschil zal maken." De wagen voor de testdagen krijgt alvast een speciale zwart-rode kleur. (zie foto boven)

De eerste testritten zijn voorzien voor volgende week op het circuit van Barcelona. De eerste Grote Prijs, in Australië, staat op 15 maart geprogrammeerd.

Mercedes stelt nieuwe wagen voor: “Nieuwe wereldtitel zal niet vanzelfsprekend zijn”

Formule 1-team Mercedes heeft de nieuwe W10-wagen onthuld, de auto waarmee Lewis Hamilton komend jaar jacht zal maken op zijn zesde wereldtitel. De Duitse renstal toonde eerst foto’s van de fonkelnieuwe ‘Silberpfeil’, kort daarna stapten Hamilton en zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas achter het stuur voor de eerste proefrondjes op circuit Silverstone.

Teambaas Toto Wolff zei bij de presentatie dat het team van nul begint in 2019. “De regels zijn substantieel gewijzigd, we moeten helemaal opnieuw beginnen en onszelf bewijzen. Een nieuwe titel zal niet vanzelfsprekend zijn”, aldus de Oostenrijker. Mercedes won de afgelopen vijf jaar niet alleen de wereldtitel bij de coureurs (vier keer Hamilton en één keer Nico Rosberg), maar ook de titel bij de constructeurs.

De opvallendste uiterlijke veranderingen aan de Formule 1-auto’s voor komend seizoen zijn de bredere voor- en achtervleugels. Die moeten ervoor zorgen dat de auto’s makkelijker kunnen inhalen.

De Formule 1 staat bij de voorstelling van de nieuwe wagen toe dat de teams hun nieuwe auto’s even mogen uitproberen, maar van een echte test is geen sprake. De officiële testraces beginnen op 18 februari op het circuit van Barcelona. Het wedstrijdseizoen begint op 17 maart met de Grote Prijs van Australië in Melbourne.

Hamilton vond de nieuwe auto er prachtig uitzien. “Het is toch weer alsof je voor het eerst met iemand kennismaakt. Je wilt zo snel mogelijk van alles te weten komen, voordat je aan de gezamenlijke reis begint.”

